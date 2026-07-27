Χρηματιστήριο: Ένα βήμα πιο κοντά στις φετινές κορυφές - Ράλι και νέα ρεκόρ για τις τράπεζες

Τραπεζικό ράλι στο ταμπλό

Στο επίκεντρο τα θεμελιώδη – Στο «μικροσκόπιο» τα αποτελέσματα των τραπεζών

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Σε θετική ρότα διατηρήθηκε τογια δεύτερη συνεχόμενη μέρα, ανεβαίνοντας εκ νέου πάνω από τις 2.500 μονάδες και πλησιάζοντας τις φετινές κορυφές του. Ράλι έκαναν οι τραπεζικές μετοχές, αρκετές εκ των οποίων πέτυχαν νέα ρεκόρ.Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (27/7) ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 25,13 μονάδες ή +1,01% και έκλεισε στις 2.517,84 μονάδες, που ήταν και το χαμηλό ημέρας. Το υψηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.535,93 μονάδες. Σημειώνεται ότι το υψηλό έτους του ΓΔ εντοπίζεται στις 2.560,34 μονάδες (κλείσιμο 6ης Ιουλίου). Κέρδη +2,36% σημειώνει το ΧΑ εντός του Ιουλίου, ενώ η φετινή του απόδοση αγγίζει το +18,73%.Ο τραπεζικός κλάδος ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της σημερινής συνεδρίασης. Η Εθνική Τράπεζα κινήθηκε πάνω από τα 16 ευρώ (ρεκόρ 11ετίας – Νοέμβριος 2015), η Eurobank «φλέρταρε» με τα 4,5 ευρώ και τα επίπεδα που είχε να δει από τον Αύγουστο του 2015, ενώ η Πειραιώς έφτασε κοντά στα 9,6 ευρώ (ρεκόρ 5ετίας – Μάρτιος 2021). Παράλληλα, η Τράπεζα Κύπρου έπιασε ενδοσυνεδριακά τα 10,3 ευρώ, κλείνοντας σε νέο ιστορικό υψηλό.«Άλμα» +2,01% κατέγραψαν σήμερα οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να ολοκληρώνει τη συνεδρίαση στις 2.904,87 μονάδες και τους επενδυτές να προεξοφλούν ότι οι συστημικές τράπεζες θα ανακοινώσουν ισχυρά οικονομικά μεγέθη εντός της τρέχουσας εβδομάδας. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) ενισχύθηκε κατά +1,13% στις 6.412,43 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) κέρδισε +0,54% στις 3.031,28 μονάδες.Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 312,72 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 32,86 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Τζίρο 57,2 εκατ. ευρώ έκανε η Alpha Bank, ενώ ακολούθησαν η Πειραιώς με 45 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 44,6 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται σε 183,75 δισ. ευρώ. Θετικό ήταν το πρόσημο για 79 μετοχές, αρνητικό για 28, ενώ 13 τίτλοι έμειναν χωρίς μεταβολή.Στις συστημικές τράπεζες, η Alpha Bank ενισχύθηκε κατά +3,83% στα 4,068 ευρώ, ενώ ακολούθησαν η Εθνική (+2,17% στα 16,03 ευρώ, ρεκόρ 11ετίας – Νοέμβριος 2015), η Πειραιώς (+2,15% στα 9,578 ευρώ, ρεκόρ 5ετίας – Μάρτιος 2021) και η Eurobank (+0,73% στα 4,393 ευρώ). Η Τράπεζα Κύπρου κέρδισε +0,88% στα 10,27 ευρώ (νέο ιστορικό υψηλό), η CrediaBank +2,45% στο 0,961 ευρώ και η Optima bank +3,14% στα 10,52 ευρώ.Η είδηση για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν έχει καλλιεργήσει προσδοκίες για επιστροφή της επενδυτικής αισιοδοξίας στις αγορές. Παράλληλα, η σημαντική υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου λειτουργεί ως μοχλός εκτόνωσης, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ισχυρότερη άνοδο στην εγχώρια αγορά.Παρά το γεγονός ότι η γεωπολιτική ισορροπία παραμένει εύθραυστη, η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή προσφέρει στη Λεωφόρο Αθηνών την ευκαιρία να επαναφέρει στο επίκεντρο τα θεμελιώδη μεγέθη. Η προσοχή των επενδυτών στρέφεται πλέον στις ανακοινώσεις των εταιρικών αποτελεσμάτων, με τον τραπεζικό κλάδο να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή. Η αγορά προεξοφλεί ισχυρές οικονομικές επιδόσεις από τις συστημικές τράπεζες, γεγονός που ενδέχεται να ανοίξει τον δρόμο για αναθεώρηση των ετήσιων στόχων (guidance) από τις διοικήσεις τους.Βραχυπρόθεσμα, η πορεία του ΧΑ θα συνεχίσει να επηρεάζεται από τις διακυμάνσεις στις διεθνείς αγορές, τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών, με αιχμή τη συνεδρίαση της Fed την ερχόμενη Τετάρτη. Ωστόσο, οι εγχώριοι καταλύτες και κυρίως η διαμόρφωση της τραπεζικής κερδοφορίας θα αποτελέσουν το βαρόμετρο για το αν η Αθήνα θα καταφέρει να επανακτήσει τη μακροπρόθεσμη ανοδική της τροχιά.Πλούσια από ανακοινώσεις οικονομικών αποτελεσμάτων είναι η τρέχουσα εβδομάδα. Τις επιδόσεις τους για το β’ τρίμηνο και το α’ εξάμηνο του 2026 θα δημοσιεύσουν την Τρίτη (28/7) η ElvalHalcor και η Safe Bulkers. Την Τετάρτη (29/7) ακολουθούν η Τράπεζα Πειραιώς, ο ΟΤΕ και η Noval Property, την Πέμπτη (30/7) σειρά έχουν η Εθνική Τράπεζα, η Eurobank, η Titan, η Optima bank, η Euronext Athens και η Μοτοδυναμική, ενώ την Παρασκευή (31/7) ολοκληρώνουν τον πρώτο κύκλο των ανακοινώσεων η Alpha Bank, η MIG και η Mermeren Kombinat.Την επόμενη εβδομάδα ανακοινώνουν αποτελέσματα την Τρίτη 4 Αυγούστου η Τράπεζα Κύπρου, η Cenergy και η Παπουτσάνης, την Τετάρτη (5/8) η ΔΕΗ, η Coca-Cola HBC και η HELLENiQ ENERGY, την Πέμπτη (6/8) η Metlen και η CrediaBank και την Παρασκευή (7/8) η Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ.Σήμερα ολοκληρώθηκε η έκδοση του 5ετούς ομολόγου ύψους 300 εκατ. ευρώ από την Aktor. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συνολικές προσφορές ανήλθαν στα 580 εκατ. ευρώ, η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 1,9 φορές και το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 7,875%. Η συγκεκριμένη κίνηση, σε συνδυασμό με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των 650 εκατ. ευρώ που προηγήθηκε, «σφραγίζει» τη μεγαλύτερη κεφαλαιακή ενίσχυση στην ιστορία του oμίλου. Τα συνολικά 950 εκατ. ευρώ νέων κεφαλαίων αναμένεται να τροφοδοτήσουν επενδυτικό πλάνο ύψους 3 δισ. ευρώ για την επέκταση σε νέους τομείς δραστηριότητας.