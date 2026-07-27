Η κρυφή αιτία που οι διακοπές δεν σε ξεκουράζουν όσο νομίζεις.
Λιονέλ Μέσι: Τα δώρα που έδωσε στους παίκτες της Εθνικής Αργεντινής μετά την ήττα στον τελικό του Μουντιάλ
Λιονέλ Μέσι: Τα δώρα που έδωσε στους παίκτες της Εθνικής Αργεντινής μετά την ήττα στον τελικό του Μουντιάλ
Στον τελευταίο του αγώνα σε Παγκόσμιο Κύπελλο ο αρχηγός της «αλμπισελέστε» παρά την απώλεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, έδωσε ξεχωριστά δώρα στους συμαπίκτες του
Το όνειρο για τη back to back κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου έσβησε άδοξα για την Αργεντινή που ηττήθηκε με 1-0 από την Ισπανία.
Οι Λατινοαμερικάνοι δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων με τους Ίβηρες να κυριαρχούν πλήρως στον αγωνιστικό χώρο και να ανεβαίνουν για δεύτερη φορά στην κορυφή...
Αυτός ο αγώνας δεν αποκλείεται να ήταν ο τελευταίος του Λιονέλ Μέσι με τη φανέλα της Αργεντινής, αλλά ήταν σίγουρα ο τελευταίος του σε Μουντιάλ με τον «πούλγκα» να ετοιμάζει ξεχωριστά δώρα για τους συμαπίκτες του.
Ο ίδιος προτίμησε να μην δημοσιοποιήσει τη χειρονομία του, αλλά η Κέλσι Ρόουζ Μπάουερς, σύντροφος του Μάρκος Σένέσι (ο οποίος κλήθηκε την τελευταία στιγμή για να βρεθεί στην αποστολή) φρόντισε να αποκαλύψει την κίνηση του αρχηγού.
Η 22χρονη Αγγλίδα, που είχε προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων όταν πριν τον ημιτελικό Αργεντινή-Αγγλία δήλωσε ότι είναι με την χώρα του συντρόφου της (γνωρίστηκαν όταν αγωνιζόταν αμφότεροι στην Μπόρνμουθ), φορώντας τη φανέλα της Αργεντινής πόσταρε ένα βίντεο στο Tik Tok όπου... αναλύει το δώρο του Μέσι.
Με την Ομοσπονδία να δίνει σε όλους τους παίκτες μια χρυσή τσάντα πλάτης, ειδικά σχεδιασμένη για να μεταφέρουν το μάτε τους (το εθνικό τους ρόφημα) ο Μέσι έδωσε σε κάθε συμπαίκτη του χρυσό θερμό νερού Stanley και ένα σετ παρασκευής μάτε.
Το video έγινε viral (ξεπέρασε τις 300.000 προβολές σε λίγες ώρες) με τους περισσότερους να αποθεώνουν την Μπάουερς και τον Μέσι, αλλά κάποιους να θυμούνται ότι μετά τον τελικό του 2022 όπου η Αργεντινή είχε νικήσει στα πέναλτι τη Γαλλία, είχε κάνει δώρο ένα... χρυσό iphone σε όλη την ομάδα.
Οι Λατινοαμερικάνοι δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων με τους Ίβηρες να κυριαρχούν πλήρως στον αγωνιστικό χώρο και να ανεβαίνουν για δεύτερη φορά στην κορυφή...
Αυτός ο αγώνας δεν αποκλείεται να ήταν ο τελευταίος του Λιονέλ Μέσι με τη φανέλα της Αργεντινής, αλλά ήταν σίγουρα ο τελευταίος του σε Μουντιάλ με τον «πούλγκα» να ετοιμάζει ξεχωριστά δώρα για τους συμαπίκτες του.
Ο ίδιος προτίμησε να μην δημοσιοποιήσει τη χειρονομία του, αλλά η Κέλσι Ρόουζ Μπάουερς, σύντροφος του Μάρκος Σένέσι (ο οποίος κλήθηκε την τελευταία στιγμή για να βρεθεί στην αποστολή) φρόντισε να αποκαλύψει την κίνηση του αρχηγού.
Η 22χρονη Αγγλίδα, που είχε προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων όταν πριν τον ημιτελικό Αργεντινή-Αγγλία δήλωσε ότι είναι με την χώρα του συντρόφου της (γνωρίστηκαν όταν αγωνιζόταν αμφότεροι στην Μπόρνμουθ), φορώντας τη φανέλα της Αργεντινής πόσταρε ένα βίντεο στο Tik Tok όπου... αναλύει το δώρο του Μέσι.
Με την Ομοσπονδία να δίνει σε όλους τους παίκτες μια χρυσή τσάντα πλάτης, ειδικά σχεδιασμένη για να μεταφέρουν το μάτε τους (το εθνικό τους ρόφημα) ο Μέσι έδωσε σε κάθε συμπαίκτη του χρυσό θερμό νερού Stanley και ένα σετ παρασκευής μάτε.
Το video έγινε viral (ξεπέρασε τις 300.000 προβολές σε λίγες ώρες) με τους περισσότερους να αποθεώνουν την Μπάουερς και τον Μέσι, αλλά κάποιους να θυμούνται ότι μετά τον τελικό του 2022 όπου η Αργεντινή είχε νικήσει στα πέναλτι τη Γαλλία, είχε κάνει δώρο ένα... χρυσό iphone σε όλη την ομάδα.
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