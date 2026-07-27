Γεωργιάδης κατά Πολάκη: Καλά κάνεις και φοβάσαι, έρχονται δικαστήρια για το ΚΕΕΛΠΝΟ
Γεωργιάδης κατά Πολάκη: Καλά κάνεις και φοβάσαι, έρχονται δικαστήρια για το ΚΕΕΛΠΝΟ
Τα πορίσματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας ολοκληρώθηκαν αναφέρει ο υπουργός Υγείας και επισημαίνει ότι «σε όσα δικαστήρια βρεθήκαμε αντιμέτωποι, εγώ κέρδισα εσύ έχασες»
Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους απάντησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, στον Παύλο Πολάκη, κλιμακώνοντας την πολιτική τους σύγκρουση με βαριές αναφορές για την διοίκηση του ΚΕΕΛΠΝΟ επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Ο υπουργός υγείας, απαντώντας σε όσα κατήγγειλε ο βουλευτής Χανίων, ότι ο δικηγόρος του Σταμάτη Πουλή έλαβε κλειστή ανάθεση 71.920 ευρώ από τον ΕΟΔΥ, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ επικαλούμενος δύο πορίσματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για το ΚΕΕΛΠΝΟ. Το πρώτο αφορά κακουργηματική απιστία ύψους 6.500.000 € που αφορά γνωστή εταιρεία φύλαξης και το δεύτερο την κακουργηματική απιστία δικηγόρων, ύψους 200.000 € η οποία όπως λέει, διαβιβάστηκε στην εισαγγελία για τα περαιτέρω...
«Παύλο μου καλά και κάνεις και φοβάσαι…..και εγώ στη θέση σου, αν είχα κάνει όσα έκανες εσύ, υποδυόμενος και τον αδέκαστο θα φοβόμουν….κράτα το εξής, σε όσα δικαστήρια βρεθήκαμε αντιμέτωποι, εγώ κέρδισα εσύ έχασες» αναφέρει χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας ο οποίος σημειώνει στην ανάρτησή του στο Χ ότι επί ΣΥΡΙΖΑ το ΚΕΕΛΠΝΟ πλήρωνε ως δικηγόρους του μέχρι και τους συνηγόρους των τρομοκρατών της 17 Νοέμβρη και των Πυρήνων της Φωτιάς.
Αναλυτικά η ανάρτηση Γεωργιάδη
«Τολμάει και μιλάει ο @pavpol2222 σε μένα για τους δικηγόρους του ΕΟΔΥ-ΚΕΕΛΠΝΟ; Είμαστε με τα καλά μας;
Αν δεν το ξέρεις Παύλο μου, για τη θητεία σου ως Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας έχει ήδη συνταχθεί πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, για το τότε ΚΕΕΛΠΝΟ και την διοίκηση που είχες διορίσει, αναφορικά με κακουργηματική απιστία δικηγόρων, ύψους 200.000 € και διαβιβάστηκε στην εισαγγελία για τα περαιτέρω. Βέβαια τότε το ΚΕΕΛΠΝΟ πλήρωνε ως δικηγόρους του μέχρι και τους συνηγόρους των τρομοκρατών της 17 Νοέμβρη και των Πυρήνων της Φωτιάς….
Εμείς προσλάβαμε πράγματι τον κ. Αθανασόπουλο, ο οποίος ως δικηγόρος σε κέρδισε σε όλα τα Δικαστήρια με τον @stamatispoulis και γνωρίζει εξαιρετικά καλά όλες σου τις παρανομίες στο ΚΕΕΛΠΝΟ. Για αυτές τις παρανομίες, που αφορούν στην περίοδο που ήσουν Αναπληρωτής Υπουργός και για τις οποίες ήδη συντάχθηκαν πορίσματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, όπως πχ για την κακουργηματική απιστία ύψους 6.500.000 € για τη γνωστή ευνοούμενη εταιρεία φύλαξης….τον προσλάβαμε….
Προφανώς θα προτιμούσες δικηγόρος του ΕΟΔΥ να ήταν ο κύριος Απατσίδης, ώστε να νιώθεις ασφαλής….
Παύλο μου καλά και κάνεις και φοβάσαι…..και εγώ στη θέση σου, αν είχα κάνει όσα έκανες εσύ, υποδυόμενος και τον αδέκαστο θα φοβόμουν….κράτα το εξής, σε όσα δικαστήρια βρεθήκαμε αντιμέτωποι, εγώ κέρδισα εσύ έχασες. Τώρα τα πορίσματα ολοκληρώθηκαν, θα ξεκινήσουν αναγκαστικά τα προβλεπόμενα εκ του νόμου για να ανακτήσει το Δημόσιο όσα έχασε από τις πράξεις σου. Και ο δικηγόρος του Δημοσίου θα είναι αυτός που σε έχει ήδη κερδίσει σε όλα και σε ξέρει και εσένα και όλους όσους τα στήνατε καλά. Θυμάμαι κάποτε κάτι «τικ τακ» που μου έγραφες….
Υγ. Το μόνον για το οποίο λυπούμαι είναι ότι θα χρειαστούν κάποιοι μήνες για να γίνουν όλα σωστά και όταν θα αρχίσουν τα δικαστήρια δεν θα είσαι και βουλευτής να σε βλέπω από κοντά….».
«Παύλο μου καλά και κάνεις και φοβάσαι…..και εγώ στη θέση σου, αν είχα κάνει όσα έκανες εσύ, υποδυόμενος και τον αδέκαστο θα φοβόμουν….κράτα το εξής, σε όσα δικαστήρια βρεθήκαμε αντιμέτωποι, εγώ κέρδισα εσύ έχασες» αναφέρει χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας ο οποίος σημειώνει στην ανάρτησή του στο Χ ότι επί ΣΥΡΙΖΑ το ΚΕΕΛΠΝΟ πλήρωνε ως δικηγόρους του μέχρι και τους συνηγόρους των τρομοκρατών της 17 Νοέμβρη και των Πυρήνων της Φωτιάς.
Αναλυτικά η ανάρτηση Γεωργιάδη
«Τολμάει και μιλάει ο @pavpol2222 σε μένα για τους δικηγόρους του ΕΟΔΥ-ΚΕΕΛΠΝΟ; Είμαστε με τα καλά μας;
Αν δεν το ξέρεις Παύλο μου, για τη θητεία σου ως Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας έχει ήδη συνταχθεί πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, για το τότε ΚΕΕΛΠΝΟ και την διοίκηση που είχες διορίσει, αναφορικά με κακουργηματική απιστία δικηγόρων, ύψους 200.000 € και διαβιβάστηκε στην εισαγγελία για τα περαιτέρω. Βέβαια τότε το ΚΕΕΛΠΝΟ πλήρωνε ως δικηγόρους του μέχρι και τους συνηγόρους των τρομοκρατών της 17 Νοέμβρη και των Πυρήνων της Φωτιάς….
Εμείς προσλάβαμε πράγματι τον κ. Αθανασόπουλο, ο οποίος ως δικηγόρος σε κέρδισε σε όλα τα Δικαστήρια με τον @stamatispoulis και γνωρίζει εξαιρετικά καλά όλες σου τις παρανομίες στο ΚΕΕΛΠΝΟ. Για αυτές τις παρανομίες, που αφορούν στην περίοδο που ήσουν Αναπληρωτής Υπουργός και για τις οποίες ήδη συντάχθηκαν πορίσματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, όπως πχ για την κακουργηματική απιστία ύψους 6.500.000 € για τη γνωστή ευνοούμενη εταιρεία φύλαξης….τον προσλάβαμε….
Προφανώς θα προτιμούσες δικηγόρος του ΕΟΔΥ να ήταν ο κύριος Απατσίδης, ώστε να νιώθεις ασφαλής….
Παύλο μου καλά και κάνεις και φοβάσαι…..και εγώ στη θέση σου, αν είχα κάνει όσα έκανες εσύ, υποδυόμενος και τον αδέκαστο θα φοβόμουν….κράτα το εξής, σε όσα δικαστήρια βρεθήκαμε αντιμέτωποι, εγώ κέρδισα εσύ έχασες. Τώρα τα πορίσματα ολοκληρώθηκαν, θα ξεκινήσουν αναγκαστικά τα προβλεπόμενα εκ του νόμου για να ανακτήσει το Δημόσιο όσα έχασε από τις πράξεις σου. Και ο δικηγόρος του Δημοσίου θα είναι αυτός που σε έχει ήδη κερδίσει σε όλα και σε ξέρει και εσένα και όλους όσους τα στήνατε καλά. Θυμάμαι κάποτε κάτι «τικ τακ» που μου έγραφες….
Υγ. Το μόνον για το οποίο λυπούμαι είναι ότι θα χρειαστούν κάποιοι μήνες για να γίνουν όλα σωστά και όταν θα αρχίσουν τα δικαστήρια δεν θα είσαι και βουλευτής να σε βλέπω από κοντά….».
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