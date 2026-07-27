Γεωργιάδης κατά Πολάκη: Καλά κάνεις και φοβάσαι, έρχονται δικαστήρια για το ΚΕΕΛΠΝΟ

Τα πορίσματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας ολοκληρώθηκαν αναφέρει ο υπουργός Υγείας και επισημαίνει ότι «σε όσα δικαστήρια βρεθήκαμε αντιμέτωποι, εγώ κέρδισα εσύ έχασες»