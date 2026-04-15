Ο Αντσελότι ρώτησε τον... πρόεδρο της Βραζιλίας τι να κάνει με τον Νεϊμάρ
SPORTS
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σε... εθνικό θέμα έχει αναδειχθεί και επίσημα πλέον η συμμετοχή ή μη του Νεϊμάρ στην αποστολή της Βραζιλίας για το επερχόμενο Μουντιάλ σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Ο άσος της Σάντος που σκόραρε ξανά στην ισοπαλία με τη Ρεκολέτα (1-1, 15/4), κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να πείσει τον Κάρλο Αντσελότι να τον συμπεριλάβει στην τελική κλήση για το μεγάλο ραντεβού. Φαίνεται όμως πως το θέμα δεν είναι τόσο απλό.

Αυτό διότι τις τελευταίες ώρες έχει γίνει viral ένα vidcast με τον... πρόεδρο της Βραζιλίας, Λούλα ντα Σίλβα, ο οποίος αποκάλυψε πως ο Ιταλός εκλέκτορας της Σελεσάο τον ρώτησε τη γνώμη του σχετικά με το θέμα. Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, ο οποίος δημόσια έχει τοποθετηθεί με όχι και τα καλύτερα λόγια για τον Νεϊμάρ, απάντησε πως θα πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση και να προσφέρει, όχι να βρεθεί εκεί επειδή έχει το... όνομα.



Πρόσφατα, πάντως, ο Αντσελότι εξήγησε ότι ο «Νέι» βρίσκεται στον σωστό δρόμο έτσι ώστε να βρει μια θέση στις επιλογές του.

Κλείσιμο
Πηγή: gazzetta.gr

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

