Η Groupama Ασφαλιστική μετατρέπει τη σύγχρονη ασφάλιση αυτοκινήτου σε ένα δυναμικό εργαλείο προστασίας, που ακολουθεί τον ρυθμό της καθημερινότητας και τις πραγματικές ανάγκες κάθε οδηγού.
Ο Αντσελότι ρώτησε τον... πρόεδρο της Βραζιλίας τι να κάνει με τον Νεϊμάρ
Ο άσος της Σάντος που σκόραρε ξανά στην ισοπαλία με τη Ρεκολέτα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να πείσει τον Κάρλο Αντσελότι να τον συμπεριλάβει στην τελική κλήση για το Μουντιάλ
Σε... εθνικό θέμα έχει αναδειχθεί και επίσημα πλέον η συμμετοχή ή μη του Νεϊμάρ στην αποστολή της Βραζιλίας για το επερχόμενο Μουντιάλ σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.
Αυτό διότι τις τελευταίες ώρες έχει γίνει viral ένα vidcast με τον... πρόεδρο της Βραζιλίας, Λούλα ντα Σίλβα, ο οποίος αποκάλυψε πως ο Ιταλός εκλέκτορας της Σελεσάο τον ρώτησε τη γνώμη του σχετικά με το θέμα. Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, ο οποίος δημόσια έχει τοποθετηθεί με όχι και τα καλύτερα λόγια για τον Νεϊμάρ, απάντησε πως θα πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση και να προσφέρει, όχι να βρεθεί εκεί επειδή έχει το... όνομα.
Carlo Ancelotti really asked Brazil’s PRESIDENT Lula on his opinion if Neymar should be called up or not 😭— Ginga Bonito 🇧🇷 (@GingaBonitoHub) April 14, 2026
Lula responded by saying if he’s physically well that he plays great football but he must get called up for performances & not his name. pic.twitter.com/JbWpEiKuon
Πρόσφατα, πάντως, ο Αντσελότι εξήγησε ότι ο «Νέι» βρίσκεται στον σωστό δρόμο έτσι ώστε να βρει μια θέση στις επιλογές του.
Πηγή: gazzetta.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr