Σπουδαία μεταγραφή η Ναϊμέγκεν πριν τον Ολυμπιακό, συμφώνησε με τον Τάντιτς
SPORTS
Ολυμπιακός Ναϊμέγκεν Ντούσαν Τάντιτς

Σπουδαία μεταγραφή η Ναϊμέγκεν πριν τον Ολυμπιακό, συμφώνησε με τον Τάντιτς

Ο σπουδαίος Σέρβος εξτρέμ βρέθηκε και πάλι στην Ολλανδία προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις

Σπουδαία μεταγραφή η Ναϊμέγκεν πριν τον Ολυμπιακό, συμφώνησε με τον Τάντιτς
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Σε σημαντική μεταγραφική κίνηση προχώρησε η Ναϊμέγκεν, λίγες ημέρες πριν το πρώτο ματς με τον Ολυμπιακό για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. 

Το πρώτο ματς στην Ολλανδία είναι προγραμματισμένο για την Τρίτη 4/8. 

Η Ναϊμέγκεν σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Γιαγκίζ Σαμπουντσούογλου συμφώνησε σε όλα με τον Ντούσαν Τάντιτς. 

Ο λόγος βέβαια για τον Σέρβο εξτρέμ με τη σημαντική θητεία στον Άγιαξ. 

Ο 38χρονος Τάντιτς έμεινε ελεύθερος από την Αλ Ουάχντα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, με την οποία αγωνίστηκε την περσινή σεζόν. Είχε 42 ματς με 5 γκολ και το εντυπωσιακό νούμερο των 20 ασίστ. 

Ο Τάντιτς με τον Άγιαξ αγωνίστηκε από το 2018 έως και το 2023 σε 241 ματς με 105 γκολ και 112 ασίστ. Βρίσκεται ήδη στην Ολλανδία για τη Ναϊμέγκεν, περνά ιατρικές εξετάσεις και αναμένεται να ανακοινωθεί. 


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