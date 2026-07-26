Athens Finals 2026: Ζαφειρίου, Σιρίνινα αναδείχθηκαν πρωταθλήτριες Ελλάδας, δείτε βίντεο
SPORTS
Μπιτς βόλεϊ Athens Finals

Athens Finals 2026: Ζαφειρίου, Σιρίνινα αναδείχθηκαν πρωταθλήτριες Ελλάδας, δείτε βίντεο

Επικράτησαν με 2-0 σετ (21-18, 21-19) των Δήμητρα Μαναβή, Όλγα Στράντζαλη και είναι οι νέες πρωταθλήτριες Ελλάδας στο μπιτς βόλεϊ

Athens Finals 2026: Ζαφειρίου, Σιρίνινα αναδείχθηκαν πρωταθλήτριες Ελλάδας, δείτε βίντεο
Μετά από έναν καταπληκτικό τελικό, στο κατάμεστο γήπεδο που έχει στηθεί στην πλατεία Συντάγματος και που διήρκησε σχεδόν μία ώρα, οι Βίβιαν Ζαφειρίου και η Αναστασία Σιρίνινα επικράτησαν με 2-0 σετ (21-18, 21-19) των Δήμητρα Μαναβή, Όλγα Στράντζαλη και είναι οι νέες πρωταθλήτριες Ελλάδας στο μπιτς βόλεϊ.

Τα τέσσερα κορίτσια προσέφεραν εντυπωσιακό θέαμα και αποθεώθηκαν από τον κόσμο που είχε γεμίσει ασφυκτικά τις εξέδρες περίπου δύο ώρες πριν από την έναρξη των τελικών.

Στο πρώτο σετ Ζαφειρίου και Σιρίνινα κατάφεραν να μετατρέψουν το 6-6 σε 10-6, ωστόσο Μαναβή και Στράντζαλη κατάφεραν να μαζέψουν άμεσα τη διαφορά (10-9) και η εικόνα του ντέρμπι να παραμένει μέχρι το 14-12.

Εκεί τα καλά σερβίς έφεραν τη διαφορά στο +5 (18-13 με άσσο Σιρίνινα). Μαναβή και Στράντζαλη προσπάθησαν για μια νέα ανατροπή, πλησίασαν σε 19-17 και στο 20-18 η χαμένη κόντρα έδωσε το σετ σε Ζαφειρίου, Σιρίνινα.

Παρόμοιο το σενάριο και στο 2ο σετ. Μάχη πόντο με πόντο αρχικά. Με τις Ζαφειρίου, Σιρίνινα να ξεφεύγουν με 15-12 και να διατηρούν το +3 μέχρι το 16-13. Τα σερβίς της Μαναβή έφεραν την ολική ανατροπή για το 16-17 για να αρχίσει το θρίλερ. Μαναβή  και Στράντζαλη κράτησαν το προβάδισμα μέχρι το 18-19, που έγινε 20-19 (επίθεση Σιρίνινα).

Η Στράντζαλη έσβησε το πρώτο ματς μπολ και με δικό της άσο έφερε το πρώτο δικό τους σετ μπολ (20-21) όμως στην επόμενη φάση δεν μπόρεσε να τελειώσει την κόντρα μπάλα με την Ζαφειρίου να ισοφαρίζει (21-21). Νέο μπλοκ της Σιρίνια έφερε το δεύτερο ματς μπολ και η κόντρα επίθεση της Ζαφερίου έδωσε τέλος στο θρίλερ.


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