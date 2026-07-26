Η Ρεάλ Μαδρίτης έδωσε περισσότερα από 100 εκατομμύρια ευρώ και αποκτά τον Ντιομαντέ από τη Λειψία
SPORTS
Ρεάλ Μαδρίτης Γιαν Ντιομαντέ Λειψία

Η Ρεάλ Μαδρίτης έδωσε περισσότερα από 100 εκατομμύρια ευρώ και αποκτά τον Ντιομαντέ από τη Λειψία

Ο 20χρονος διεθνής Ιβοριανός εξτρέμ έκανε εκπληκτική σεζόν,  σε 46 ματς είχε 15 γκολ και 11 ασίστ

Η Ρεάλ Μαδρίτης έδωσε περισσότερα από 100 εκατομμύρια ευρώ και αποκτά τον Ντιομαντέ από τη Λειψία
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Η Ρεάλ Μαδρίτης τίναξε την μπάνκα στον αέρα για να αποκτήσει τον Γιαν Ντιομαντέ από τη Λειψία. 

Οι Ισπανοί έδωσαν, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, περισσότερα από 100 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να υπάρξει συμφωνία. 

Ο 20χρονος διεθνής Ιβοριανός εξτρέμ έκανε εκπληκτική σεζόν με τη Λειψία. Σε 46 ματς είχε 15 γκολ και 11 ασίστ. 

Αποκτήθηκε μόλις το περασμένο καλοκαίρι από τη Λεγανές αντί 20 εκατομμυρίων ευρώ. Ένα χρόνο μετά, η Λειψία βγάζει επί πέντε τα χρήματα που είχε δώσει για να τον αποκτήσει. 

Ο Ντιομαντέ θα υπογράψει συμβόλαιο έως και το καλοκαίρι του 2031. 

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