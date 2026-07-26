Ο Τεντόγλου δεν σταμάτησε να υπογράφει αυτόγραφα μετά την ισοφάριση του Πανελλήνιου ρεκόρ, δείτε βίντεο
Ο Τεντόγλου δεν σταμάτησε να υπογράφει αυτόγραφα μετά την ισοφάριση του Πανελλήνιου ρεκόρ, δείτε βίντεο
Πόλος έλξης ο χρυσός Ολυμπιονίκης και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στίβου, στο Βόλο
Ο Μίλτος Τεντόγλου ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στίβου, στο Βόλο.
Ο χρυσός Ολυμπιονίκης πέτυχε, σχεδόν, αυτό που ήθελε. Αυτό που του είχε μείνει ως τελευταίο εμπόδιο στην καριέρα του.
Έγραψε το όνομά του δίπλα στο Πανελλήνιο ρεκόρ στο μήκος. Δεν ξεπέρασε την επίδοση του Λούη Τσάτουμα αλλά έκανε και εκείνος 8.66μ. Δυο φορές μάλιστα, με τη μια να μετρά λόγω ανέμου.
Ο Τεντόγλου είναι πλέον ο κάτοχος του Πανελλήνιου ρεκόρ στο μήκος, μαζί με τον Λούη Τσάτουμα, που είχε κάνει την ίδια επίδοση, πριν από 19 χρόνια, τον Ιούνιο του 2007 στα «Παπαφλέσσεια» στην Καλαμάτα.
Μετά το τέλος του αγώνα του, ο Τεντόγλου δεν σταμάτησε να βγάζει φωτογραφίες αλλά και να υπογράφει αυτόγραφα. Όλοι έπεσαν πάνω του, προκειμένου να του δώσουν τα συγχαρητήρια για αυτήν την εντυπωσιακή επίδοση, που είναι και η κορυφαία φετινή στον κόσμο.
Ο χρυσός Ολυμπιονίκης πέτυχε, σχεδόν, αυτό που ήθελε. Αυτό που του είχε μείνει ως τελευταίο εμπόδιο στην καριέρα του.
Έγραψε το όνομά του δίπλα στο Πανελλήνιο ρεκόρ στο μήκος. Δεν ξεπέρασε την επίδοση του Λούη Τσάτουμα αλλά έκανε και εκείνος 8.66μ. Δυο φορές μάλιστα, με τη μια να μετρά λόγω ανέμου.
Ο Τεντόγλου είναι πλέον ο κάτοχος του Πανελλήνιου ρεκόρ στο μήκος, μαζί με τον Λούη Τσάτουμα, που είχε κάνει την ίδια επίδοση, πριν από 19 χρόνια, τον Ιούνιο του 2007 στα «Παπαφλέσσεια» στην Καλαμάτα.
Μετά το τέλος του αγώνα του, ο Τεντόγλου δεν σταμάτησε να βγάζει φωτογραφίες αλλά και να υπογράφει αυτόγραφα. Όλοι έπεσαν πάνω του, προκειμένου να του δώσουν τα συγχαρητήρια για αυτήν την εντυπωσιακή επίδοση, που είναι και η κορυφαία φετινή στον κόσμο.
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