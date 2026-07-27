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Υπό έλεγχο η φωτιά σε πάρκινγκ σπιτιού στα Άνω Λιόσια
Υπό έλεγχο η φωτιά σε πάρκινγκ σπιτιού στα Άνω Λιόσια
Στο σημείο επιχείρησαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί της Δευτέρας σε χώρο στάθμευσης κατοικίας στα Άνω Λιόσια Αττικής, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.
Στο σημείο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα, ενώ στη μάχη με τις φλόγες συνέδραμαν και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της πυρκαγιάς.
Στο σημείο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα, ενώ στη μάχη με τις φλόγες συνέδραμαν και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
#Πυρκαγιά σε χώρο στάθμευσης οικίας στα Άνω Λιόσια Αττικής. Επιχειρούν 12 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 27, 2026
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της πυρκαγιάς.
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