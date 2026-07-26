Ποιοι επώνυμοι έδωσαν το παρών στην «Ειρήνη» του Αριστοφάνη στην Επίδαυρο, δείτε φωτογραφίες
Ποιοι επώνυμοι έδωσαν το παρών στην «Ειρήνη» του Αριστοφάνη στην Επίδαυρο, δείτε φωτογραφίες
Η πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής 24 Ιουλίου, ωστόσο διεκόπη εξαιτίας έντονης βροχόπτωσης
Πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό και τον πολιτικό κόσμο έδωσαν το «παρών» στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου για την παράσταση «Ειρήνη» του Αριστοφάνη.
Η πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής 24 Ιουλίου, όμως η παράσταση διεκόπη περίπου μία ώρα μετά την έναρξή της εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης. Το Σάββατο, η «Ειρήνη» παρουσιάστηκε κανονικά, χωρίς απρόοπτα.
Ανάμεσα σε όσους βρέθηκαν στην Επίδαυρο τις δύο ημέρες ήταν οι Μιχαήλ Μαρμαρινός, Κατερίνα Σακελλαροπούλου και Παύλος Κοτσώνης, η Εύα Νάθενα με τη Σμαράγδα Καρύδη, η Χάρις Αλεξίου, η Ευγενία Σαμαρά, ο Χρήστος Λούλης, καθώς και ακόμη πολλοί εκπρόσωποι του χώρου του πολιτισμού.
Η «Ειρήνη» παρουσιάστηκε σε σκηνοθεσία και σύλληψη του Νίκου Καραθάνου, με τη διασκευή, το πρωτότυπο κείμενο και τα τραγούδια να υπογράφονται από τον Φοίβο Δεληβοριά.
Δείτε φωτογραφίες
Φωτογραφίες: NDP PHOTO / Θωμάς Δασκαλάκης
Η πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής 24 Ιουλίου, όμως η παράσταση διεκόπη περίπου μία ώρα μετά την έναρξή της εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης. Το Σάββατο, η «Ειρήνη» παρουσιάστηκε κανονικά, χωρίς απρόοπτα.
Ανάμεσα σε όσους βρέθηκαν στην Επίδαυρο τις δύο ημέρες ήταν οι Μιχαήλ Μαρμαρινός, Κατερίνα Σακελλαροπούλου και Παύλος Κοτσώνης, η Εύα Νάθενα με τη Σμαράγδα Καρύδη, η Χάρις Αλεξίου, η Ευγενία Σαμαρά, ο Χρήστος Λούλης, καθώς και ακόμη πολλοί εκπρόσωποι του χώρου του πολιτισμού.
Η «Ειρήνη» παρουσιάστηκε σε σκηνοθεσία και σύλληψη του Νίκου Καραθάνου, με τη διασκευή, το πρωτότυπο κείμενο και τα τραγούδια να υπογράφονται από τον Φοίβο Δεληβοριά.
Δείτε φωτογραφίες
Φωτογραφίες: NDP PHOTO / Θωμάς Δασκαλάκης
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