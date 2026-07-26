Ποιοι επώνυμοι έδωσαν το παρών στην «Ειρήνη» του Αριστοφάνη στην Επίδαυρο, δείτε φωτογραφίες
GALA
Επίδαυρος Χάρις Αλεξίου Σμαράγδα Καρύδη Ευγενία Σαμαρά Δανάη Λουκάκη Χρήστος Λούλης Έμιλυ Κολιανδρή

Ποιοι επώνυμοι έδωσαν το παρών στην «Ειρήνη» του Αριστοφάνη στην Επίδαυρο, δείτε φωτογραφίες

Η πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής 24 Ιουλίου, ωστόσο διεκόπη εξαιτίας έντονης βροχόπτωσης

Ποιοι επώνυμοι έδωσαν το παρών στην «Ειρήνη» του Αριστοφάνη στην Επίδαυρο, δείτε φωτογραφίες
Ιωάννα Μαρίνου
104 ΣΧΟΛΙΑ
Πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό και τον πολιτικό κόσμο έδωσαν το «παρών» στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου για την παράσταση «Ειρήνη» του Αριστοφάνη.

Η πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής 24 Ιουλίου, όμως η παράσταση διεκόπη περίπου μία ώρα μετά την έναρξή της εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης. Το Σάββατο, η «Ειρήνη» παρουσιάστηκε κανονικά, χωρίς απρόοπτα.

Ποιοι επώνυμοι έδωσαν το παρών στην «Ειρήνη» του Αριστοφάνη στην Επίδαυρο, δείτε φωτογραφίες

Ανάμεσα σε όσους βρέθηκαν στην Επίδαυρο τις δύο ημέρες ήταν οι Μιχαήλ Μαρμαρινός, Κατερίνα Σακελλαροπούλου και Παύλος Κοτσώνης, η Εύα Νάθενα με τη Σμαράγδα Καρύδη, η Χάρις Αλεξίου, η Ευγενία Σαμαρά, ο Χρήστος Λούλης, καθώς και ακόμη πολλοί εκπρόσωποι του χώρου του πολιτισμού.

Η «Ειρήνη» παρουσιάστηκε σε σκηνοθεσία και σύλληψη του Νίκου Καραθάνου, με τη διασκευή, το πρωτότυπο κείμενο και τα τραγούδια να υπογράφονται από τον Φοίβο Δεληβοριά.

Ποιοι επώνυμοι έδωσαν το παρών στην «Ειρήνη» του Αριστοφάνη στην Επίδαυρο, δείτε φωτογραφίες

Δείτε φωτογραφίες

Κλείσιμο
Ποιοι επώνυμοι έδωσαν το παρών στην «Ειρήνη» του Αριστοφάνη στην Επίδαυρο, δείτε φωτογραφίες
Χάρις Αλεξίου
Ποιοι επώνυμοι έδωσαν το παρών στην «Ειρήνη» του Αριστοφάνη στην Επίδαυρο, δείτε φωτογραφίες
Ευγενία Σαμαρά
Ποιοι επώνυμοι έδωσαν το παρών στην «Ειρήνη» του Αριστοφάνη στην Επίδαυρο, δείτε φωτογραφίες
Χρήστος Λούλης - Εριέττα Μανούρη
Ποιοι επώνυμοι έδωσαν το παρών στην «Ειρήνη» του Αριστοφάνη στην Επίδαυρο, δείτε φωτογραφίες
Εύα Νάθενα - Σμαράγδα Καρύδη
Ποιοι επώνυμοι έδωσαν το παρών στην «Ειρήνη» του Αριστοφάνη στην Επίδαυρο, δείτε φωτογραφίες
Μαριάννα Κιμούλη
Ποιοι επώνυμοι έδωσαν το παρών στην «Ειρήνη» του Αριστοφάνη στην Επίδαυρο, δείτε φωτογραφίες
Ελένη Κοκκίδου
Ποιοι επώνυμοι έδωσαν το παρών στην «Ειρήνη» του Αριστοφάνη στην Επίδαυρο, δείτε φωτογραφίες
Μιχαήλ Μαρμαρινός - Κατερίνα Σκαελλαροπούλου - Παύλος Κοτσώνης
Ποιοι επώνυμοι έδωσαν το παρών στην «Ειρήνη» του Αριστοφάνη στην Επίδαυρο, δείτε φωτογραφίες
Φοίβος Δεληβοριάς - Μυρτώ Γκόνη
Ποιοι επώνυμοι έδωσαν το παρών στην «Ειρήνη» του Αριστοφάνη στην Επίδαυρο, δείτε φωτογραφίες
Γιάννης Μόσχος
Ποιοι επώνυμοι έδωσαν το παρών στην «Ειρήνη» του Αριστοφάνη στην Επίδαυρο, δείτε φωτογραφίες
Άρης Μπινιάρης
Ποιοι επώνυμοι έδωσαν το παρών στην «Ειρήνη» του Αριστοφάνη στην Επίδαυρο, δείτε φωτογραφίες
Νίκος Μουτσινάς - Κωνσταντίνος Δέδες
Ποιοι επώνυμοι έδωσαν το παρών στην «Ειρήνη» του Αριστοφάνη στην Επίδαυρο, δείτε φωτογραφίες
Αργυρώ Χιώτη - Άρης Μπινιάρης
Ποιοι επώνυμοι έδωσαν το παρών στην «Ειρήνη» του Αριστοφάνη στην Επίδαυρο, δείτε φωτογραφίες
Χρήστος Λούλης - Μιχαήλ Μαρμαρινός
Ποιοι επώνυμοι έδωσαν το παρών στην «Ειρήνη» του Αριστοφάνη στην Επίδαυρο, δείτε φωτογραφίες
Δανάη Λουκάκη
Ποιοι επώνυμοι έδωσαν το παρών στην «Ειρήνη» του Αριστοφάνη στην Επίδαυρο, δείτε φωτογραφίες
Νίκος Καραθάνος - Ελένη Κοκκίδου

Φωτογραφίες: NDP PHOTO / Θωμάς Δασκαλάκης
Ιωάννα Μαρίνου
104 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

LG B2B 2030: Το αύριο σχεδιάζεται με καινοτομία, γνώση και εξειδίκευση

Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics Hellas παρουσίασε το B2B όραμά του για το 2030 και την ανακαινισμένη B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων.

Το DEI College παρουσιάζει τη Sophia. Την πρώτη 24/7 βοηθό AI που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν οι φοιτητές

Πρόκειται για έναν εξειδικευμένο ψηφιακό ακαδημαϊκό βοηθό, σχεδιασμένο να συνομιλεί με τον φοιτητή φυσικά, να κατανοεί τις απορίες του και να τον καθοδηγεί στη μελέτη του.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης