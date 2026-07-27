Παντρεύτηκε η Έμμα Ρόμπερτς: Ο γιος της την παρέδωσε στον γαμπρό, δείτε φωτογραφίες από το μυστήριο
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Έμμα Ρόμπερτς Γάμος

Παντρεύτηκε η Έμμα Ρόμπερτς: Ο γιος της την παρέδωσε στον γαμπρό, δείτε φωτογραφίες από το μυστήριο

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο Σαν Βάλεϊ του Άινταχο το Σάββατο 25 Ιουλίου

Παντρεύτηκε η Έμμα Ρόμπερτς: Ο γιος της την παρέδωσε στον γαμπρό, δείτε φωτογραφίες από το μυστήριο
Γεωργία Κοτζιά
6 ΣΧΟΛΙΑ
Τον εκλεκτό της καρδιάς της παντρεύτηκε η Έμμα Ρόμπερτς.

Η ηθοποιός, σύμφωνα με το Page Six, ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου με τον Κόντι Τζον, σε μια ρομαντική τελετή στο Σαν Βάλεϊ του Άινταχο, το Σάββατο 25 Ιουλίου, μετά από τέσσερα χρόνια σχέσης,

Το μυστήριο πραγματοποιήθηκε σε στενό οικογενειακό κύκλο και όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, το παρών έδωσε και η θεία της νύφης, Τζούλια Ρόμπερτς.

Δείτε φωτογραφίες

Παντρεύτηκε η Έμμα Ρόμπερτς: Ο γιος της την παρέδωσε στον γαμπρό, δείτε φωτογραφίες από το μυστήριο
Έμμα Ρόμπερτς και Κόντι Τζον

Η Έμμα Ρόμπερτς επέλεξε ένα ιδιαίτερο νυφικό με σούρες και τον έναν ώμο της έξω, ενώ ως αξεσουάρ είχε επιλέξει μία κορδέλα στα μαλλιά και ένα μακρύ πέπλο.

Όπως αναφέρεται, στον 36χρονο πρωταγωνιστή της σειράς «The Rookie» την παρέδωσε ο γιος της -τον οποίο απέκτησε από προηγούμενη σχέση της με τον ηθοποιό Γκάρετ Χέντλαντ- κρατώντας τη από το χέρι καθ' όλη τη διάρκεια.

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Dsanchez/CPR / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia
Γεωργία Κοτζιά
6 ΣΧΟΛΙΑ

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