Παντρεύτηκε η Έμμα Ρόμπερτς: Ο γιος της την παρέδωσε στον γαμπρό, δείτε φωτογραφίες από το μυστήριο
Παντρεύτηκε η Έμμα Ρόμπερτς: Ο γιος της την παρέδωσε στον γαμπρό, δείτε φωτογραφίες από το μυστήριο
Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο Σαν Βάλεϊ του Άινταχο το Σάββατο 25 Ιουλίου
Τον εκλεκτό της καρδιάς της παντρεύτηκε η Έμμα Ρόμπερτς.
Η ηθοποιός, σύμφωνα με το Page Six, ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου με τον Κόντι Τζον, σε μια ρομαντική τελετή στο Σαν Βάλεϊ του Άινταχο, το Σάββατο 25 Ιουλίου, μετά από τέσσερα χρόνια σχέσης,
Το μυστήριο πραγματοποιήθηκε σε στενό οικογενειακό κύκλο και όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, το παρών έδωσε και η θεία της νύφης, Τζούλια Ρόμπερτς.
Δείτε φωτογραφίες
Η Έμμα Ρόμπερτς επέλεξε ένα ιδιαίτερο νυφικό με σούρες και τον έναν ώμο της έξω, ενώ ως αξεσουάρ είχε επιλέξει μία κορδέλα στα μαλλιά και ένα μακρύ πέπλο.
Όπως αναφέρεται, στον 36χρονο πρωταγωνιστή της σειράς «The Rookie» την παρέδωσε ο γιος της -τον οποίο απέκτησε από προηγούμενη σχέση της με τον ηθοποιό Γκάρετ Χέντλαντ- κρατώντας τη από το χέρι καθ' όλη τη διάρκεια.
Dsanchez/CPR / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia
Η ηθοποιός, σύμφωνα με το Page Six, ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου με τον Κόντι Τζον, σε μια ρομαντική τελετή στο Σαν Βάλεϊ του Άινταχο, το Σάββατο 25 Ιουλίου, μετά από τέσσερα χρόνια σχέσης,
Το μυστήριο πραγματοποιήθηκε σε στενό οικογενειακό κύκλο και όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, το παρών έδωσε και η θεία της νύφης, Τζούλια Ρόμπερτς.
Δείτε φωτογραφίες
EXCLUSIVE PHOTOS: Emma Roberts is officially married! 💍✨ The actress tied the knot with Cody John in front of friends and family at his family's estate in Sun Valley, Idaho. Among the guests was Emma's aunt, Julia Roberts, who was seen getting emotional following the ceremony.… pic.twitter.com/QI5ZEbtoZi— Page Six (@PageSix) July 26, 2026
Όπως αναφέρεται, στον 36χρονο πρωταγωνιστή της σειράς «The Rookie» την παρέδωσε ο γιος της -τον οποίο απέκτησε από προηγούμενη σχέση της με τον ηθοποιό Γκάρετ Χέντλαντ- κρατώντας τη από το χέρι καθ' όλη τη διάρκεια.
Dsanchez/CPR / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia
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