Εθνική πόλο ανδρών: Η «χρυσή» δικαίωση μιας σπουδαίας ομάδας

ΧΡΥΣΑ (19)

ΑΣΗΜΕΝΙΑ (29)

ΧΑΛΚΙΝΑ (37)

Κι αυτό δεν είναι κάτι που απλά το λες και έγινε, αλλά είνα απόρροια όλης αυτής της διαδρομής και της… αλυσίδας που έχει δημιουργηθεί με τους νέους να μπολιάζονται πολύ εύκολα στη μεγάλη Εθνική.Κι όταν τον ρωτήσαμε εκείνη την ημέρας «πως το καλό βγάζουμε τόσους πολλούς καλούς παίκτες;», η απάντηση του (αν)έδειξε ένα πολύ μεγάλο ζήτημα.«Δεν έχουμε πολλές πισίνες, δεν έχουμε πολλά παιδιά και τόσο μεηάλη δεξαμενή. Μία πτυχή όμως που υπάρχει είναι ότι από τη στιγμή που έχουμε μόνο δύο ξένους στο ελληνικό πρωτάθλημα, υπάρχει πολύ χώρος για τα νέα παιδιά να αγωνιστούν πιο νωρίς σε υψηλό επίπεδο. Να εξελιχθούν από νωρίς και να βρεθούν από νεαρή ηλικία στην Εθνική», ήταν τα λόγια του φροντίζοντας να ξεκαθαρίσει ότι «Δεν το λέω να κατακρίνω τα άλλα αθλήματα».Μόνο που σ’ αυτήν τη διαδικασία προφανώς παίζουν ρόλο και οι προπονητές που ετοιμάζουν την πρώτη ύλη με τον ίδιο να αναδεικνύει τη δουλειά που γίνεται από τους Έλληνες προπονητές στις ακαδημίες.«Στο πρωτάθλημα υπάρχουν ένας, δύο ξένοι προπονητές, αλλά στις ακαδημίες το 100% είναι Έλληνες. Πολλοί Έλληνες προπονητές πλέον δουλεύουν στο εξωτερικό με μεγάλη επιτυχία, ενώ έχουμε συνεχώς διακρίσεις και στις αναπτυξιακές εθνικές ομάδες κι αυτό είναι ένα επιπλέον κίνητρο για τα παιδιά».Κι όλα αυτά συμβαίνουν με την Εθνική να περιμένει τον ερχόμενο Μάιο να ολοκληρωθεί η ανακατασκευή του Ολυμπιακού κολυμβητηρίου στο Ζάπειο για να έχει το δικό της προπονητικό κέντρο, ενώ παραμένουν τα προβλήματα, τη χειμερινή περίοδο, με τις πισίνες στην περιφέρεια.«Θα μπορούσαμε να είχαμε καλύτερες εγκαταστάσεις, αλλά το πιο σημαντικό είναι αυτές που υπάρχουν να συντηρούνται καλύτερα και να μένουν ανοικτές».Ούτε κραυγές, ούτε δηλώσεις εντυπωσιασμού, αλλά μια απόλυτα ρεαλιστική προσέγγιση της πραγματικότητας. Άλλο ένα στοιχείο που διακρίνει τον δημιουργό αυτής της σπουδαίας ομάδας…Κι αυτή η νοοτροπία έχει περάσει σε όλους όσοι είναι στην Εθνική ομάδα γι’ αυτό και άντεξε και μπόρεσε να διαχειριστεί την όποια πικρία άφηνε τα τελευταία χρόνια το γεγονός ότι δεν καταφέρναμε να βρεθούμε στο πρώτο σκαλί του βάθρου.Η εικόνα με τους παίκτες της αντιπάλου να τραγουδούν τον εθνικό τους ύμνο και τους δικούς μας παίκες βουρκωμένους να σκέφτονται «πότε επιτέλους θα το νιώσουμε κι εμείς;», είναι παρελθόν.Μέσα από μια δύσκολη διαδικασία, πολύ πόνο, τεράστια προσπάθεια η ώρα της δικαίωσης για την ελληνική υδατοσφάιριση έφτασε και έμελλε να είναι το Σίδνεϊ ο τόπος που μία ιστορία δεκαετίων πασπαλίστηκε με την λαμπερή χρυσόσκονη που άξιζε… Κι αυτή τη φορά τραγούδησαν με όλη τους τη δύναμη τον δικό μας Εθνικό ύμνο και στο φινάλε ενός τελικού και όχι μόνο στην αρχή του!Η 26η Ιουλίου θα είναι μέρα ορόσημο για το άθλημα, όχι απλά γιατί έβαλε τέλος στην… αναζήτηση του χρυσού, αλλά γιατί μπήκαν οι βάσεις για να έρθουν πολλά περισσότερα.Γιατί τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες...Από τη στιγμή που προκρίθηκε στον τελικό, η Εθνική ανδρών είχε εξασφαλίσει για την Ελλάδα το 85ο μετάλλιο σε διεθνή διοργάνωση της υδατοσφαίρισης, απλά φρόντισε να πανηγυρίσει το πρώτο της χρυσό!Από το 1951 η χώρα μας έχει πανηγυρίσει 19 πλέον χρυσά μετάλλια, 29 ασημένια και 37 χάλκινα. Τα 40 στους άνδρες (έχουν παίξει σε 6 τελικούς) και τα 45 στις γυναίκες.Αναλυτικά ο πίνακας των ελληνικών μεταλλίων στην υδατοσφαίριση:1997 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Νέων γυναικών2001 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νεανίδων2001 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Νέων Ανδρών2002 Eυρωπαϊκό πρωτάθλημα Νεανίδων2005 World League Γυναικών2011 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Γυναικών2011 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νεανίδων2012 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Νεανίδων2013 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νεανίδων2014 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νέων γυναικών2017 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων Ανδρών2018 Europa Cup Γυναικών2018 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Εφήβων2018 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νέων Ανδρών2019 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων Ανδρών2023 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Εφήβων2025 Παγκόσμιο Κύπελο Γυναικών2025 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Γυναικών2026 Παγκόσμιο Κύπελο Ανδρών1994 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νεανίδων1995 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Νέων Ανδρών1996 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νεανίδων1997 Παγκόσμιο Κύπελλο Ανδρών2000 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Εφήβων2001 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νέων Ανδρών2004 Ολυμπιακοί Αγώνες τουρνουά Γυναικών2004 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νέων γυναικών2009 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Νέων Ανδρών2010 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Γυναικών2010 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Εφήβων2012 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Γυναικών2017 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Νέων γυναικών2018 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Γυναικών2018 Μεσογειακοί Αγώνες τουρνουά Ανδρών2021 Ολυμπιακοί Αγώνες τουρνουά Ανδρών2021 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Νέων γυναικών2021 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Εφήβων2021 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νεανίδων2022 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Γυναικών2022 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Νεανίδων2022 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Παίδων2022 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Κορασίδων2023 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ανδρών2023 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κορασίδων2024 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Νεανίδων2025 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κορασίδων2025 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νεανίδων2025 World Cup Ανδρών1951 Μεσογειακοί Αγώνες τουρνουά Ανδρών1991 Μεσογειακοί Αγώνες τουρνουά Ανδρών1992 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Εφήβων1993 Μεσογειακοί Αγώνες τουρνουά Ανδρών1997 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Νέων Ανδρών1997 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νέων Ανδρών1998 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νέων γυναικών2000 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νέων γυναικών2004 World League Ανδρών2005 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ανδρών2006 World League Ανδρών2007 World League Γυναικών2010 World League Γυναικών2011 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Νέων ανδρών2012 World League Γυναικών2013 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Νέων γυναικών2013 Μεσογειακοί Αγώνες τουρνουά Ανδρών2015 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ανδρών2015 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Εφήβων2015 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νεανίδων2016 World League Ανδρών2016 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νέων γυναικών2018 Μεσογειακοί Αγώνες τουρνουά Γυναικών2018 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Νεανίδων2019 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κορασίδων2021 World League Ανδρών2021 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Παίδων2022 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ανδρών2022 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νέων γυναικών2023 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νεανίδων2023 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Παίδων2024 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Γυναικών2024 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νέων γυναικών2025 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Νέων Γυναικών2025 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ανδρών2025 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Εφήβων2026 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Ανδρών