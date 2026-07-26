Εθνική πόλο ανδρών: Η «χρυσή» δικαίωση μιας σπουδαίας ομάδας
Εθνική πόλο ανδρών: Η «χρυσή» δικαίωση μιας σπουδαίας ομάδας
Η γαλανόλευκη πανηγύρισε το πρώτο της χρυσό μετάλλιο, κατακτώντας το World Cup και επισφραγίζοντας μια εκπληκτική πορεία την τελευταία εξαετία
Μέχρι τον Ιανουάριο του 2026 η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών, η πιο πετυχημένη (από πλευράς συλλογής μεταλλίων) Εθνική ομάδα της χώρας, είχε δύο κενά στη λίστα της: ένα χρυσό μετάλλιο σε οποιαδήποτε μεγάλη διοργάνωση (Παγκόσμιο ή Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, Ολυμπιακοί Αγώνες, Παγκόσμιο Κύπελλο) και ένα μετάλλιο οποιουδήποτε χρώματα σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
Ειδικά το δεύτερο ήταν...αδιανόητο για μια ομάδα που εδώ και 20 χρόνια κατάφερε να μπει με το σπαθί της στις παραδοσιακές δυνάμεις της παγκόσμιας υδατοσφαίρισης.
Ωστόσο, έξι μήνες αργότερα, η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου κατάφερε να συμπληρώσει και τα δύο κενά. Αρχικά στο Βελιγράδι με το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό του Βελιγραδίου τον περασμένο Ιανουάριο και σήμερα (Κυριακή 26 Ιουλίου) έσπασε την κατάρα πανηγυρίζοντας το χρυσό στον τελικό του World Cup στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας.
Η απόλυτη δικαίωση όλων, αλλά κυρίως αυτής της φουρνιάς των αθλητών, του προπονητή τους Θοδωρή Βλάχου και των συνεργατών του, αλλά και της διοίκησης της ΚΟΕ...
Κανείς ίσως δεν θα μπορούσε να φανταστεί το μακρινό 2014 όταν η Ομοσπονδία έδινε την ευθύνη της εθνικής ανδρών στον Βλάχο τι ακριβώς θα επακολουθούσε... Σ' αυτά τα 12 χρόνια ο Βολιώτης τεχνικός έχει βάλει τη σφραγίδα του σε 11 μετάλλια (ανάμεσα τους τα δύο ιστορικά που προαναφέραμε), οδήγησε την Εθνική ομάδα σε τελικό Ολυμπιακών Αγώνων (2021), Παγκοσμίου πρωταθλήματος (2023) με αποκορύφωμα την τελευταία εξαετία όπου η μία επιτυχία διαδέχεται την άλλη...
Πέρα όμως από τα μετάλλια και τη συνέπεια στις επιτυχίες, το πιο σημαντικό επίτευγμα για το οποίο μπορεί να περηφανεύεται ο Θοδωρής Βλάχος είναι ότι έχει καταφέρει ότι κι αν συμβεί να υπάρχει και συνέχεια!
Κι όταν είχε φιλοξενηθεί στις 11 Ιουλίου στην εκπομπή Protothema Sports είχε εξηγήσει πολύ απλά την όλη διαδικασία με αφορμή την επικείμενη συμμετοχή μας στο World Cup Super Final.
«Το Παγκόσμιο Κύπελλο, ήταν να γίνει το χειμώνα, αλλά τελικά διεξήχθη εκείνη την περίοδο το Ευρωπαϊκό στο Βελιγράδι. Έχουμε δύο τραυματισμούς, συν τον Γεννηδουνιά που παντρεύτηκε και είναι ένα τουρνουθά που προσφέρεται για δοκιμές», είπε αρχικά και συμπλήρωσε με νόημα: «Εμείς πάντα προετοιμάζουμε την επόμενη μέρα, αλλά θέλουμε τη διάκριση για να διατηρήσουμε τη νοοτροπία μας και τη φιλοσοφία του νικητή».
Κι αυτό το μήνυμα είχε περάσει από νωρίς σε όλους τους παίκτες για να βγάλουν από το πίσω μέρος του μυαλού τους πιθανές δικαιολογίες για τις απουσίες...
Ειδικά το δεύτερο ήταν...αδιανόητο για μια ομάδα που εδώ και 20 χρόνια κατάφερε να μπει με το σπαθί της στις παραδοσιακές δυνάμεις της παγκόσμιας υδατοσφαίρισης.
Ωστόσο, έξι μήνες αργότερα, η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου κατάφερε να συμπληρώσει και τα δύο κενά. Αρχικά στο Βελιγράδι με το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό του Βελιγραδίου τον περασμένο Ιανουάριο και σήμερα (Κυριακή 26 Ιουλίου) έσπασε την κατάρα πανηγυρίζοντας το χρυσό στον τελικό του World Cup στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας.
Η απόλυτη δικαίωση όλων, αλλά κυρίως αυτής της φουρνιάς των αθλητών, του προπονητή τους Θοδωρή Βλάχου και των συνεργατών του, αλλά και της διοίκησης της ΚΟΕ...
Κανείς ίσως δεν θα μπορούσε να φανταστεί το μακρινό 2014 όταν η Ομοσπονδία έδινε την ευθύνη της εθνικής ανδρών στον Βλάχο τι ακριβώς θα επακολουθούσε... Σ' αυτά τα 12 χρόνια ο Βολιώτης τεχνικός έχει βάλει τη σφραγίδα του σε 11 μετάλλια (ανάμεσα τους τα δύο ιστορικά που προαναφέραμε), οδήγησε την Εθνική ομάδα σε τελικό Ολυμπιακών Αγώνων (2021), Παγκοσμίου πρωταθλήματος (2023) με αποκορύφωμα την τελευταία εξαετία όπου η μία επιτυχία διαδέχεται την άλλη...
Πέρα όμως από τα μετάλλια και τη συνέπεια στις επιτυχίες, το πιο σημαντικό επίτευγμα για το οποίο μπορεί να περηφανεύεται ο Θοδωρής Βλάχος είναι ότι έχει καταφέρει ότι κι αν συμβεί να υπάρχει και συνέχεια!
Κι όταν είχε φιλοξενηθεί στις 11 Ιουλίου στην εκπομπή Protothema Sports είχε εξηγήσει πολύ απλά την όλη διαδικασία με αφορμή την επικείμενη συμμετοχή μας στο World Cup Super Final.
«Το Παγκόσμιο Κύπελλο, ήταν να γίνει το χειμώνα, αλλά τελικά διεξήχθη εκείνη την περίοδο το Ευρωπαϊκό στο Βελιγράδι. Έχουμε δύο τραυματισμούς, συν τον Γεννηδουνιά που παντρεύτηκε και είναι ένα τουρνουθά που προσφέρεται για δοκιμές», είπε αρχικά και συμπλήρωσε με νόημα: «Εμείς πάντα προετοιμάζουμε την επόμενη μέρα, αλλά θέλουμε τη διάκριση για να διατηρήσουμε τη νοοτροπία μας και τη φιλοσοφία του νικητή».
Κι αυτό το μήνυμα είχε περάσει από νωρίς σε όλους τους παίκτες για να βγάλουν από το πίσω μέρος του μυαλού τους πιθανές δικαιολογίες για τις απουσίες...
Κι αυτό δεν είναι κάτι που απλά το λες και έγινε, αλλά είνα απόρροια όλης αυτής της διαδρομής και της… αλυσίδας που έχει δημιουργηθεί με τους νέους να μπολιάζονται πολύ εύκολα στη μεγάλη Εθνική.
Κι όταν τον ρωτήσαμε εκείνη την ημέρας «πως το καλό βγάζουμε τόσους πολλούς καλούς παίκτες;», η απάντηση του (αν)έδειξε ένα πολύ μεγάλο ζήτημα.
«Δεν έχουμε πολλές πισίνες, δεν έχουμε πολλά παιδιά και τόσο μεηάλη δεξαμενή. Μία πτυχή όμως που υπάρχει είναι ότι από τη στιγμή που έχουμε μόνο δύο ξένους στο ελληνικό πρωτάθλημα, υπάρχει πολύ χώρος για τα νέα παιδιά να αγωνιστούν πιο νωρίς σε υψηλό επίπεδο. Να εξελιχθούν από νωρίς και να βρεθούν από νεαρή ηλικία στην Εθνική», ήταν τα λόγια του φροντίζοντας να ξεκαθαρίσει ότι «Δεν το λέω να κατακρίνω τα άλλα αθλήματα».
Μόνο που σ’ αυτήν τη διαδικασία προφανώς παίζουν ρόλο και οι προπονητές που ετοιμάζουν την πρώτη ύλη με τον ίδιο να αναδεικνύει τη δουλειά που γίνεται από τους Έλληνες προπονητές στις ακαδημίες.
«Στο πρωτάθλημα υπάρχουν ένας, δύο ξένοι προπονητές, αλλά στις ακαδημίες το 100% είναι Έλληνες. Πολλοί Έλληνες προπονητές πλέον δουλεύουν στο εξωτερικό με μεγάλη επιτυχία, ενώ έχουμε συνεχώς διακρίσεις και στις αναπτυξιακές εθνικές ομάδες κι αυτό είναι ένα επιπλέον κίνητρο για τα παιδιά».
Κι όλα αυτά συμβαίνουν με την Εθνική να περιμένει τον ερχόμενο Μάιο να ολοκληρωθεί η ανακατασκευή του Ολυμπιακού κολυμβητηρίου στο Ζάπειο για να έχει το δικό της προπονητικό κέντρο, ενώ παραμένουν τα προβλήματα, τη χειμερινή περίοδο, με τις πισίνες στην περιφέρεια.
«Θα μπορούσαμε να είχαμε καλύτερες εγκαταστάσεις, αλλά το πιο σημαντικό είναι αυτές που υπάρχουν να συντηρούνται καλύτερα και να μένουν ανοικτές».
Ούτε κραυγές, ούτε δηλώσεις εντυπωσιασμού, αλλά μια απόλυτα ρεαλιστική προσέγγιση της πραγματικότητας. Άλλο ένα στοιχείο που διακρίνει τον δημιουργό αυτής της σπουδαίας ομάδας…
Κι αυτή η νοοτροπία έχει περάσει σε όλους όσοι είναι στην Εθνική ομάδα γι’ αυτό και άντεξε και μπόρεσε να διαχειριστεί την όποια πικρία άφηνε τα τελευταία χρόνια το γεγονός ότι δεν καταφέρναμε να βρεθούμε στο πρώτο σκαλί του βάθρου.
Η εικόνα με τους παίκτες της αντιπάλου να τραγουδούν τον εθνικό τους ύμνο και τους δικούς μας παίκες βουρκωμένους να σκέφτονται «πότε επιτέλους θα το νιώσουμε κι εμείς;», είναι παρελθόν.
Μέσα από μια δύσκολη διαδικασία, πολύ πόνο, τεράστια προσπάθεια η ώρα της δικαίωσης για την ελληνική υδατοσφάιριση έφτασε και έμελλε να είναι το Σίδνεϊ ο τόπος που μία ιστορία δεκαετίων πασπαλίστηκε με την λαμπερή χρυσόσκονη που άξιζε… Κι αυτή τη φορά τραγούδησαν με όλη τους τη δύναμη τον δικό μας Εθνικό ύμνο και στο φινάλε ενός τελικού και όχι μόνο στην αρχή του!
Η 26η Ιουλίου θα είναι μέρα ορόσημο για το άθλημα, όχι απλά γιατί έβαλε τέλος στην… αναζήτηση του χρυσού, αλλά γιατί μπήκαν οι βάσεις για να έρθουν πολλά περισσότερα.
Γιατί τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες...
Εθνικές ομάδες πόλο: Έφτασαν τα 85 μετάλλια σε διεθνείς διοργανώσεις
Από τη στιγμή που προκρίθηκε στον τελικό, η Εθνική ανδρών είχε εξασφαλίσει για την Ελλάδα το 85ο μετάλλιο σε διεθνή διοργάνωση της υδατοσφαίρισης, απλά φρόντισε να πανηγυρίσει το πρώτο της χρυσό!
Από το 1951 η χώρα μας έχει πανηγυρίσει 19 πλέον χρυσά μετάλλια, 29 ασημένια και 37 χάλκινα. Τα 40 στους άνδρες (έχουν παίξει σε 6 τελικούς) και τα 45 στις γυναίκες.
Αναλυτικά ο πίνακας των ελληνικών μεταλλίων στην υδατοσφαίριση:
ΧΡΥΣΑ (19)
1997 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Νέων γυναικών
2001 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νεανίδων
2001 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Νέων Ανδρών
2002 Eυρωπαϊκό πρωτάθλημα Νεανίδων
2005 World League Γυναικών
2011 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Γυναικών
2011 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νεανίδων
2012 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Νεανίδων
2013 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νεανίδων
2014 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νέων γυναικών
2017 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων Ανδρών
2018 Europa Cup Γυναικών
2018 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Εφήβων
2018 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νέων Ανδρών
2019 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων Ανδρών
2023 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Εφήβων
2025 Παγκόσμιο Κύπελο Γυναικών
2025 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Γυναικών
2026 Παγκόσμιο Κύπελο Ανδρών
ΑΣΗΜΕΝΙΑ (29)
1994 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νεανίδων
1995 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Νέων Ανδρών
1996 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νεανίδων
1997 Παγκόσμιο Κύπελλο Ανδρών
2000 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Εφήβων
2001 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νέων Ανδρών
2004 Ολυμπιακοί Αγώνες τουρνουά Γυναικών
2004 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νέων γυναικών
2009 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Νέων Ανδρών
2010 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Γυναικών
2010 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Εφήβων
2012 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Γυναικών
2017 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Νέων γυναικών
2018 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Γυναικών
2018 Μεσογειακοί Αγώνες τουρνουά Ανδρών
2021 Ολυμπιακοί Αγώνες τουρνουά Ανδρών
2021 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Νέων γυναικών
2021 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Εφήβων
2021 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νεανίδων
2022 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Γυναικών
2022 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Νεανίδων
2022 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Παίδων
2022 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Κορασίδων
2023 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ανδρών
2023 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κορασίδων
2024 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Νεανίδων
2025 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κορασίδων
2025 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νεανίδων
2025 World Cup Ανδρών
ΧΑΛΚΙΝΑ (37)
1951 Μεσογειακοί Αγώνες τουρνουά Ανδρών
1991 Μεσογειακοί Αγώνες τουρνουά Ανδρών
1992 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Εφήβων
1993 Μεσογειακοί Αγώνες τουρνουά Ανδρών
1997 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Νέων Ανδρών
1997 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νέων Ανδρών
1998 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νέων γυναικών
2000 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νέων γυναικών
2004 World League Ανδρών
2005 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ανδρών
2006 World League Ανδρών
2007 World League Γυναικών
2010 World League Γυναικών
2011 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Νέων ανδρών
2012 World League Γυναικών
2013 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Νέων γυναικών
2013 Μεσογειακοί Αγώνες τουρνουά Ανδρών
2015 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ανδρών
2015 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Εφήβων
2015 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νεανίδων
2016 World League Ανδρών
2016 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νέων γυναικών
2018 Μεσογειακοί Αγώνες τουρνουά Γυναικών
2018 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Νεανίδων
2019 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κορασίδων
2021 World League Ανδρών
2021 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Παίδων
2022 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ανδρών
2022 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νέων γυναικών
2023 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νεανίδων
2023 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Παίδων
2024 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Γυναικών
2024 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νέων γυναικών
2025 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Νέων Γυναικών
2025 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ανδρών
2025 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Εφήβων
2026 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Ανδρών
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