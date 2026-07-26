«Πέταξε» ο Τεντόγλου και ισοφάρισε το Πανελλήνιο ρεκόρ στο μήκος με άλμα στα 8.66μ., η κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο - Δείτε βίντεο
SPORTS
Μίλτος Τεντόγλου Μήκος Στίβος

«Πέταξε» ο Τεντόγλου και ισοφάρισε το Πανελλήνιο ρεκόρ στο μήκος με άλμα στα 8.66μ., η κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο - Δείτε βίντεο

Ο Έλληνας χρυσός Ολυμπιονίκης έκανε εντυπωσιακή εμφάνιση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του Βόλου και ισοφάρισε το ρεκόρ του Τσάτουμα από το 2007

«Πέταξε» ο Τεντόγλου και ισοφάρισε το Πανελλήνιο ρεκόρ στο μήκος με άλμα στα 8.66μ., η κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο - Δείτε βίντεο
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Ο Μίλτος Τεντόγλου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στίβου, στο Βόλο έκανε ιστορική εμφάνιση. 

Στο τρίτο του άλμα «πέταξε» στα 8.66μ., επίδοση, που είναι η ισοφάριση του Πανελλήνιου ρεκόρ. Το 8.66μ., που είχε κάνει ο Λούης Τσάτουμας από τον Ιούνιο του 2007.

Η επίδοση αυτή είναι και η καλύτερη φετινή στον κόσμο.

Δείτε το άλμα του Τεντόγλου στα 8.66μ., την ισοφάριση του Πανελλήνιου ρεκόρ


Ο Τεντόγλου στο δεύτερο του άλμα, είχε φτάσει και πάλι έως και τα 8.66μ. Την κορυφαία δηλαδή επίδοση στην ιστορία στην Ελλάδα. Το άλμα εκείνο, ωστόσο, δεν μέτρησε ως ισοφάριση του πανελλήνιου ρεκόρ γιατί ο άνεμος ήταν +2,7μ., πάνω δηλαδή από το επιτρεπτό όριο. 

Μέτρησε ως επίδοση του αγώνα αλλά όχι ως ρεκόρ.  

Στο άλμα, που μέτρησε κανονικά ως ισοφάριση του ρεκόρ, ο άνεμος ήταν στο επιτρεπτό όριο, μια και μετρήθηκε +1μ.

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Εξαιρετικό άλμα, κοντά στα υπόλοιπα ήταν και το έκτο του. Ήταν στα 8.64μ. 


Ο Έλληνας χρυσός Ολυμπιονίκης στην πρώτη του προσπάθεια στον τελικό του μήκους, έκανε άλμα στα 8.52μ. Το τέταρτο του άλμα μετρήθηκε στα 7.05μ. αλλά δεν έκανε καν προσγείωση στο σκάμα. Το πέμπτο του ήταν άκυρο.


Ο Τεντόγλου είχε φέτος ήδη την κορυφαία επίδοση στον κόσμο με το 8.61μ., που είχε κάνει στο Diamond League, που είχε γίνει στο Μονακό.
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