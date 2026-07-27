Τρίτος γύρος τεχνικών συνομιλιών Ελλάδας - Λιβύης σήμερα στην Αθήνα για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών
Τρίτος γύρος τεχνικών συνομιλιών Ελλάδας - Λιβύης σήμερα στην Αθήνα για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών
Η ελληνική πλευρά θέτει ως βάση το Διεθνές Δίκαιο, την επήρεια των νησιών και το ανυπόστατο του τουρκολιβυκού μνημονίου
Ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης πραγματοποιείται σήμερα, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στην Αθήνα.
Είχαν προηγηθεί ο πρώτος κύκλος επαφών στην Αθήνα και ο δεύτερος στις 10 Ιουνίου 2026 στην Τρίπολη, με επικεφαλής την υφυπουργό Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου.
Στη διαπραγμάτευση για την ΑΟΖ και την υφαλοκρηπίδα, η ελληνική πλευρά θέτει ως βάση το Διεθνές Δίκαιο, την επήρεια των νησιών και το ανυπόστατο του τουρκολιβυκού μνημονίου.
Υπενθυμίζεται ότι οι δύο χώρες είχαν φτάσει κοντά σε διευθέτηση και το 2010, χωρίς να ολοκληρωθεί η συμφωνία.
Είχαν προηγηθεί ο πρώτος κύκλος επαφών στην Αθήνα και ο δεύτερος στις 10 Ιουνίου 2026 στην Τρίπολη, με επικεφαλής την υφυπουργό Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου.
Στη διαπραγμάτευση για την ΑΟΖ και την υφαλοκρηπίδα, η ελληνική πλευρά θέτει ως βάση το Διεθνές Δίκαιο, την επήρεια των νησιών και το ανυπόστατο του τουρκολιβυκού μνημονίου.
Υπενθυμίζεται ότι οι δύο χώρες είχαν φτάσει κοντά σε διευθέτηση και το 2010, χωρίς να ολοκληρωθεί η συμφωνία.
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