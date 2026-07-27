Τρίτος γύρος τεχνικών συνομιλιών Ελλάδας - Λιβύης σήμερα στην Αθήνα για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών

Η ελληνική πλευρά θέτει ως βάση το Διεθνές Δίκαιο, την επήρεια των νησιών και το ανυπόστατο του τουρκολιβυκού μνημονίου