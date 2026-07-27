Βίντεο: Στον ανακριτή ο ιατροδικαστής Χανίων και ο καθηγητής τοξικολογίας που εμπλέκονται στη μαφία της Κρήτης
ΕΛΛΑΔΑ
Ιατροδικαστής Τοξικολογικές εξετάσεις Μαφία της Κρήτης Ανακριτής Κρήτη

Βίντεο: Στον ανακριτή ο ιατροδικαστής Χανίων και ο καθηγητής τοξικολογίας που εμπλέκονται στη μαφία της Κρήτης

Κατηγορούνται ότι συνέτασσαν ψευδείς εκθέσεις έναντι αμοιβής

Βίντεο: Στον ανακριτή ο ιατροδικαστής Χανίων και ο καθηγητής τοξικολογίας που εμπλέκονται στη μαφία της Κρήτης
7 ΣΧΟΛΙΑ
Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκαν σήμερα, λίγο πριν τις 11:00, ο ιατροδικαστής Χανίων και στέλεχος του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, που κατηγορούνται ως εμπλεκόμενοι σε μεγάλο κύκλωμα της μαφίας της Κρήτης.

Οι δύο επιστήμονες αντιμετωπίζουν βαρύτατο κατηγορητήριο για δωροληψία κατ’ εξακολούθηση, καθώς κατηγορούνται ότι συνέτασσαν ψευδείς εκθέσεις έναντι αμοιβής, με στόχο την ευνοϊκή ποινική μεταχείριση κατηγορουμένων και την παραποίηση δικαστικών στοιχείων.

Η υπόθεση αποκαλύπτει τη δράση της λεγόμενης «Μαφίας των Χανίων», ενός δικτύου στο οποίο εμπλέκονται επίορκοι αστυνομικοί, δικαστικοί λειτουργοί, κληρικοί και κρατικοί παράγοντες.


Παράλληλα, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ελέγχει εξονυχιστικά τις τραπεζικές διαδρομές και τα περιουσιακά στοιχεία του καθηγητή, ο οποίος φέρεται να είχε διασυνδέσεις με ανώτερη δικαστική λειτουργό.

Στο στόχαστρο βρίσκεται και ένας δικηγόρος, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκαν ράβδοι χρυσού, για να διαπιστωθεί αν αποτελούν προϊόν παράνομων αμοιβών.
7 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

LG B2B 2030: Το αύριο σχεδιάζεται με καινοτομία, γνώση και εξειδίκευση

Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics Hellas παρουσίασε το B2B όραμά του για το 2030 και την ανακαινισμένη B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων.

Το DEI College παρουσιάζει τη Sophia. Την πρώτη 24/7 βοηθό AI που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν οι φοιτητές

Πρόκειται για έναν εξειδικευμένο ψηφιακό ακαδημαϊκό βοηθό, σχεδιασμένο να συνομιλεί με τον φοιτητή φυσικά, να κατανοεί τις απορίες του και να τον καθοδηγεί στη μελέτη του.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης