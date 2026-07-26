Θοδωρής Βλάχος για το χρυσό στο Παγκόσμιο Κύπελλο: «Δεν σταματάμε εδώ», δείτε βίντεο
Θοδωρής Βλάχος για το χρυσό στο Παγκόσμιο Κύπελλο: «Δεν σταματάμε εδώ», δείτε βίντεο
Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής πόλο των ανδρών μίλησε για τον θρίαμβο στο Παγκόσμιο Κύπελλο
Ο Θοδωρής Βλάχος, ο «αρχιτέκτονας» των συνεχόμενων μεγάλων επιτυχιών της Εθνικής πόλο των Ανδρών, έκανε τις πρώτες του δηλώσεις για τον θρίαμβο στο Σίδνεϊ.
Για το πρώτο χρυσό μετάλλιο της Ελληνικής ομάδας σε μεγάλη διοργάνωση, στο Παγκόσμιο Κύπελλο.
Ο ομοσπονδιακός τεχνικός μίλησε στην ιστοσελίδα της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας για αυτή τη μεγάλη επιτυχία: «Είναι μία πολύ σημαντική στιγμή για την ελληνική υδατοσφαίριση, για τον ελληνικό αθλητισμό, για το πόλο των ανδρών.
Είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση, σίγουρα είμαστε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι γι’ αυτό που πετύχαμε. Το περιμέναμε, θέλαμε να γίνει, είναι κάτι το οποίο μας διώχνει την πίεση των προηγούμενων χαμένων ευκαιριών.
Δεν σταματάμε, όμως, εδώ. Αφού το κάναμε μια φορά, γιατί να μην κάνουμε και την επόμενη. Πριν από είκοσι ένα χρόνια ξεκίνησε ο χορός των μεταλλίων για το ανδρικό πόλο.
Τότε, με γκολ του Γιώργου Αφρουδάκη, πήραμε το πρώτο χάλκινο μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση (σ.σ το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Μόντρεαλ το 2005)» τόνισε ο Βλάχος.
Για το πρώτο χρυσό μετάλλιο της Ελληνικής ομάδας σε μεγάλη διοργάνωση, στο Παγκόσμιο Κύπελλο.
Ο ομοσπονδιακός τεχνικός μίλησε στην ιστοσελίδα της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας για αυτή τη μεγάλη επιτυχία: «Είναι μία πολύ σημαντική στιγμή για την ελληνική υδατοσφαίριση, για τον ελληνικό αθλητισμό, για το πόλο των ανδρών.
Είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση, σίγουρα είμαστε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι γι’ αυτό που πετύχαμε. Το περιμέναμε, θέλαμε να γίνει, είναι κάτι το οποίο μας διώχνει την πίεση των προηγούμενων χαμένων ευκαιριών.
Δεν σταματάμε, όμως, εδώ. Αφού το κάναμε μια φορά, γιατί να μην κάνουμε και την επόμενη. Πριν από είκοσι ένα χρόνια ξεκίνησε ο χορός των μεταλλίων για το ανδρικό πόλο.
Τότε, με γκολ του Γιώργου Αφρουδάκη, πήραμε το πρώτο χάλκινο μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση (σ.σ το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Μόντρεαλ το 2005)» τόνισε ο Βλάχος.
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