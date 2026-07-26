«Είμαι αθώος, η Μαρία πυροβόλησε τον γιο της και μετά έδωσε τέλος στη ζωή της» λέει μέσα από τη φυλακή ο Ιταλός που συνελήφθη για το διπλό φονικό στο Αίγιο
ΕΛΛΑΔΑ
Αίγιο Φονικό Δολοφονία

«Είμαι αθώος, η Μαρία πυροβόλησε τον γιο της και μετά έδωσε τέλος στη ζωή της» λέει μέσα από τη φυλακή ο Ιταλός που συνελήφθη για το διπλό φονικό στο Αίγιο

Ο 65χρονος Ιταλός που προφυλακίστηκε για το διπλό φονικό στο Αίγιο επιμένει ότι είναι αθώος - «Κλαίει κάθε μέρα» λέει ο αδερφός του κατηγορούμενου

«Είμαι αθώος, η Μαρία πυροβόλησε τον γιο της και μετά έδωσε τέλος στη ζωή της» λέει μέσα από τη φυλακή ο Ιταλός που συνελήφθη για το διπλό φονικό στο Αίγιο
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Στην αθωότητά του επιμένει ο 65χρονος Ιταλός που συνελήφθη από τις αστυνομικές Αρχές για το διπλό φονικό στο Αίγιο με θύματα την 54χρονη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της.

«Είμαι αθώος. Δεν μπορώ να πενθήσω. Θέλω να τελειώσει αυτή η υπόθεση. Δεν έχω να πω κάτι άλλο από αυτό που λέω από την πρώτη στιγμή», είπε μέσα από τη φυλακή στον ΑΝΤ1.

«Η Μαρία όντας σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση πυροβόλησε τον Ολύμπιο και μετά έδωσε τέλος στη ζωή της», πρόσθεσε ο ίδιος.


«Ακόμα αγαπά τη Μαρία, παρά τα όσα έγιναν. Την αγαπά ακόμη, κλαίει κάθε μέρα για τον Ολύμπιο», είπε ο αδελφός του κατηγορούμενου.

«Ο Ολύμπιος ήταν όμορφος τύπος, τόσο καλό άτομο. Ο αδελφός μου ποτέ δεν σκότωσε ούτε ένα έντομο. Να πάρει όπλο και να σκοτώσει κάποιον; Είναι αδύνατον», σημείωσε

«Αν πίστευα ότι ο αδελφός μου σκότωσε την Μαρία και τον Ολύμπιο θα σας έλεγα ναι ότι πρέπει να μείνει στη φυλακή για πολλές ζωές», ανέφερε επίσης.
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