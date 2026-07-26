«Είμαι αθώος, η Μαρία πυροβόλησε τον γιο της και μετά έδωσε τέλος στη ζωή της» λέει μέσα από τη φυλακή ο Ιταλός που συνελήφθη για το διπλό φονικό στο Αίγιο