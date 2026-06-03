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Παναθηναϊκός: Η άφιξη των πρασίνων στο ΣΕΦ για τον τελικό με τον Ολυμπιακό, με την ομάδα και ο Σλούκας, βίντεο και φωτογραφίες
Παναθηναϊκός: Η άφιξη των πρασίνων στο ΣΕΦ για τον τελικό με τον Ολυμπιακό, με την ομάδα και ο Σλούκας, βίντεο και φωτογραφίες
O Παναθηναϊκός παίζει στις 21:00 στον 1ο τελικό της Basket League με τον Ολυμπιακό
Χωρίς προβλήματα έφτασε στο ΣΕΦ, υπό τη συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης, η αποστολή της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού.
Οι πράσινοι θα παίξουν στις 21:00 τον 1ο τελικό της Stoiximan Basket League με τον Ολυμπιακό ο οποίος και έχει το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας.
Ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει τους τραυματίες Σλούκα και Ρογκαβόπουλο ενώ εκτός εξάδας ξένων έμεινε ο Χουάντσο και ο Φαρίντ.
Την αποστολή συνόδευσε και ο Κώστας Σλούκας. Την παράσταση έκλεψε το νέο γυαλί του Ματίας Λεσόρ.
Οι πράσινοι θα παίξουν στις 21:00 τον 1ο τελικό της Stoiximan Basket League με τον Ολυμπιακό ο οποίος και έχει το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας.
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Ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει τους τραυματίες Σλούκα και Ρογκαβόπουλο ενώ εκτός εξάδας ξένων έμεινε ο Χουάντσο και ο Φαρίντ.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Την αποστολή συνόδευσε και ο Κώστας Σλούκας. Την παράσταση έκλεψε το νέο γυαλί του Ματίας Λεσόρ.
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