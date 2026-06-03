Παναθηναϊκός: Η άφιξη των πρασίνων στο ΣΕΦ για τον τελικό με τον Ολυμπιακό, με την ομάδα και ο Σλούκας, βίντεο και φωτογραφίες
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Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Basket League

Παναθηναϊκός: Η άφιξη των πρασίνων στο ΣΕΦ για τον τελικό με τον Ολυμπιακό, με την ομάδα και ο Σλούκας, βίντεο και φωτογραφίες

O Παναθηναϊκός παίζει στις 21:00 στον 1ο τελικό της Basket League με τον Ολυμπιακό

Παναθηναϊκός: Η άφιξη των πρασίνων στο ΣΕΦ για τον τελικό με τον Ολυμπιακό, με την ομάδα και ο Σλούκας, βίντεο και φωτογραφίες
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Χωρίς προβλήματα έφτασε στο ΣΕΦ, υπό τη συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης, η αποστολή της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού

Οι πράσινοι θα παίξουν στις 21:00 τον 1ο τελικό της Stoiximan Basket League με τον Ολυμπιακό ο οποίος και έχει το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας. 





Ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει τους τραυματίες Σλούκα και Ρογκαβόπουλο ενώ εκτός εξάδας ξένων έμεινε ο Χουάντσο και ο Φαρίντ. 

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Την αποστολή συνόδευσε και ο Κώστας Σλούκας. Την παράσταση έκλεψε το νέο γυαλί του Ματίας Λεσόρ. 

Παναθηναϊκός: Η άφιξη των πρασίνων στο ΣΕΦ για τον τελικό με τον Ολυμπιακό, με την ομάδα και ο Σλούκας, βίντεο και φωτογραφίες
Παναθηναϊκός: Η άφιξη των πρασίνων στο ΣΕΦ για τον τελικό με τον Ολυμπιακό, με την ομάδα και ο Σλούκας, βίντεο και φωτογραφίες
Παναθηναϊκός: Η άφιξη των πρασίνων στο ΣΕΦ για τον τελικό με τον Ολυμπιακό, με την ομάδα και ο Σλούκας, βίντεο και φωτογραφίες
Παναθηναϊκός: Η άφιξη των πρασίνων στο ΣΕΦ για τον τελικό με τον Ολυμπιακό, με την ομάδα και ο Σλούκας, βίντεο και φωτογραφίες
Παναθηναϊκός: Η άφιξη των πρασίνων στο ΣΕΦ για τον τελικό με τον Ολυμπιακό, με την ομάδα και ο Σλούκας, βίντεο και φωτογραφίες
Παναθηναϊκός: Η άφιξη των πρασίνων στο ΣΕΦ για τον τελικό με τον Ολυμπιακό, με την ομάδα και ο Σλούκας, βίντεο και φωτογραφίες
Παναθηναϊκός: Η άφιξη των πρασίνων στο ΣΕΦ για τον τελικό με τον Ολυμπιακό, με την ομάδα και ο Σλούκας, βίντεο και φωτογραφίες
Παναθηναϊκός: Η άφιξη των πρασίνων στο ΣΕΦ για τον τελικό με τον Ολυμπιακό, με την ομάδα και ο Σλούκας, βίντεο και φωτογραφίες
3 ΣΧΟΛΙΑ

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