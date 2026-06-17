Η εταιρεία επενδύει κάθε χρόνο περίπου 9 εκατ. ευρώ σε δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας και αποκατάστασης.
Ύμνοι Ριβάλντο για Μέσι: Είσαι εξαιρετικός παίκτης, συνέχισε να μαγεύεις τον κόσμο με το ποδόσφαιρό σου
Ύμνοι Ριβάλντο για Μέσι: Είσαι εξαιρετικός παίκτης, συνέχισε να μαγεύεις τον κόσμο με το ποδόσφαιρό σου
Μετά τον Ρονάλντο και ο Ριβάλντο αποθέωσε τον Λιονέλ Μέσι με αφορμή την πρεμιέρα του στο Μουντιάλ 2026
Ύμνοι Ριβάλντο για Λιονέλ Μέσι.
Ο Βραζιλιάνος νικητής της Χρυσής Μπάλας και πρωταθλητής κόσμου το 2002 αποθέωσε τον Αργεντίνο σταρ με αφορμή την πρεμιέρα του με χατ τρικ στο Μουντιάλ του 2026.
Ο Ριβάλντο έγραψε στα social media ότι ο Μέσι είναι εξαιρετικός παίκτης και του ευχήθηκε να συνεχίσει να μαγεύει τον κόσμο του ποδοσφαίρου.
Είναι το δεύτερο μέλος της σπουδαίας Βραζιλίας του 2002 μετά τον Ρονάλντο που υμνεί τον Λιονέλ Μέσι.
Η ανάρτηση του Ριβάλντο
«Συγχαρητήρια, @leomessi, για την εξαιρετική απόδοση και για τα τρία γκολ που πέτυχες. Το να φτάσεις στο 16 γκολ στο Παγκόσμιο Κύπελλο και να ισοφαρίσεις το ρεκόρ του Κλόζε είναι κάτι για λίγους. Είσαι ένας εξαιρετικός παίκτης στο γήπεδο και συνεχίζεις να γράφεις αξέχαστα κεφάλαια στην ιστορία του ποδοσφαίρου.
Ο Θεός να συνεχίσει να ευλογεί τη ζωή σου, την οικογένειά σου και την καριέρα σου. Και πάνω από όλα, πάντα ευχαριστήστε τον Θεό για το ότι σου έδωσε υγεία, ταλέντο και την ευκαιρία να συνεχίσεις να μαγεύεις τον κόσμο με το ποδόσφαιρό σου. Ο Θεός να συνεχίσει να καθοδηγεί τα βήματά σου και να ευλογεί κάθε στιγμή του ταξιδιού σου».
Ο Βραζιλιάνος νικητής της Χρυσής Μπάλας και πρωταθλητής κόσμου το 2002 αποθέωσε τον Αργεντίνο σταρ με αφορμή την πρεμιέρα του με χατ τρικ στο Μουντιάλ του 2026.
Ο Ριβάλντο έγραψε στα social media ότι ο Μέσι είναι εξαιρετικός παίκτης και του ευχήθηκε να συνεχίσει να μαγεύει τον κόσμο του ποδοσφαίρου.
Είναι το δεύτερο μέλος της σπουδαίας Βραζιλίας του 2002 μετά τον Ρονάλντο που υμνεί τον Λιονέλ Μέσι.
Η ανάρτηση του Ριβάλντο
«Συγχαρητήρια, @leomessi, για την εξαιρετική απόδοση και για τα τρία γκολ που πέτυχες. Το να φτάσεις στο 16 γκολ στο Παγκόσμιο Κύπελλο και να ισοφαρίσεις το ρεκόρ του Κλόζε είναι κάτι για λίγους. Είσαι ένας εξαιρετικός παίκτης στο γήπεδο και συνεχίζεις να γράφεις αξέχαστα κεφάλαια στην ιστορία του ποδοσφαίρου.
Ο Θεός να συνεχίσει να ευλογεί τη ζωή σου, την οικογένειά σου και την καριέρα σου. Και πάνω από όλα, πάντα ευχαριστήστε τον Θεό για το ότι σου έδωσε υγεία, ταλέντο και την ευκαιρία να συνεχίσεις να μαγεύεις τον κόσμο με το ποδόσφαιρό σου. Ο Θεός να συνεχίσει να καθοδηγεί τα βήματά σου και να ευλογεί κάθε στιγμή του ταξιδιού σου».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα