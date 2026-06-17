Μουντιάλ 2026: Η τραγική ιστορία του σκόρερ του Ιράκ Αϊμέν Χουσεϊν

Στα 30 του χρόνια ο Χουσεϊν πέτυχε το δεύτερο ιστορικό γκολ του Ιράκ σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, έχοντας πίσω του μια προσωπική ιστορία γεμάτη δράματα και στερήσεις





Ο















Ο Χουσεΐν μεγάλωσε σε ένα Ιράκ όπου το ποδόσφαιρο πρόσφερε στιγμές ενότητας εν μέσω αναταραχών. Ο θρίαμβος της εθνικής ομάδας στο Κύπελλο Ασίας το 2007, ενάντια σε όλες τις προβλέψεις, πυροδότησε πανηγυρισμούς σε ολόκληρη τη χώρα. Οι Ιρακινοί παίκτες τότε ήταν ημιεπαγγελματίες, αναγκασμένοι να προετοιμαστούν για το τουρνουά στην Ιορδανία λόγω μιας κρίσης ασφαλείας στην πατρίδα τους, η οποία στοίχιζε τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους κάθε χρόνο. Μάλιστα, η σοκαριστική νίκη τους στον ημιτελικό επί της Νότιας Κορέας αμαυρώθηκε από μια επίθεση αυτοκτονίας με βόμβα εναντίον πανηγυριζόντων οπαδών στη Βαγδάτη, που κόστισε τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους.



Ο νεαρός τότε Χουσεΐν βίωσε επίσης την προσωπική τραγωδία. Ήταν 12 ετών, το 2008, όταν ο πατέρας του, στρατιώτης στον ιρακινό στρατό, έπεσε νεκρός από τα πυρά της



Κλείσιμο



«Αποφάσισα να σταματήσω να παίζω ποδόσφαιρο για να φροντίσω την οικογένειά μου, αλλά η μητέρα μου αρνήθηκε», είχε παραδεχθεί σε παλαιότερη συνέντευξη του.



Κι όσο κι αν κάποια στιγμή άφησε πίσω τις όποιες δυσκολίες η προετοιμασία του Χουσεΐν για το Μουντιάλ διαταράχθηκε όταν κρατήθηκε και ανακρίθηκε για περίπου επτά ώρες στο αεροδρόμιο O'Hare του Σικάγο κατά την άφιξή του στις Ηνωμένες Πολιτείες νωρίτερα αυτόν τον μήνα.



Τελικά του επιτράπηκε η είσοδος — σε αντίθεση με τον φωτογράφο της εθνικής ομάδας του Ιράκ, Ταλάλ Σαλάχ. Όταν λοιπόν ο Χουσεΐν σηκώθηκε στον αέρα και νίκησε με κεφαλιά τον Νορβηγό τερματοφύλακα Έριαν Νίλαντ, ήταν μια στιγμή τεράστιας υπερηφάνειας.



Νορβηγία ξεκίνησε εντυπωσιακά την πορεία της στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, επικρατώντας με 4-1 του Ιράκ... Έρλινγκ Χάαλαντ στο πρώτο ματς σε Μουντιάλ πέτυχε δύο γκολ, αλλά στο φινάλε της αναμέτρησης τα φώτα έπεσαν πάνω στον σκόρερ του μοναδικού τέρματος του Ιράκ, Αϊμέν Χουσείν.Ο 30χρονος επιθετικός της Αλ Κάρμα, ισοφάρισε προσωρινά σε 1-1 , σκορπίζοντας τη χαρά στους συμπατριώτες του που είδαν την ομάδα τους να επιστρέφει σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά από 40 χρόνια (1986) και να σκοράρει το δεύτερο της γκολ στη διοργάνωση.Ωστόσο τα φώτα δεν έπεσαν πάνω μόνο για το γκολ που πέτυχε, αλλά για την απίστευτο ταξίδι του από τα παιδικά του χρόνια έως σήμερα, που αρχικά κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει ότι θα τον έφτανε ως εδώ.Ο Χουσεΐν μεγάλωσε σε ένα Ιράκ όπου το ποδόσφαιρο πρόσφερε στιγμές ενότητας εν μέσω αναταραχών. Ο θρίαμβος της εθνικής ομάδας στο Κύπελλο Ασίας το 2007, ενάντια σε όλες τις προβλέψεις, πυροδότησε πανηγυρισμούς σε ολόκληρη τη χώρα. Οι Ιρακινοί παίκτες τότε ήταν ημιεπαγγελματίες, αναγκασμένοι να προετοιμαστούν για το τουρνουά στην Ιορδανία λόγω μιας κρίσης ασφαλείας στην πατρίδα τους, η οποία στοίχιζε τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους κάθε χρόνο. Μάλιστα, η σοκαριστική νίκη τους στον ημιτελικό επί της Νότιας Κορέας αμαυρώθηκε από μια επίθεση αυτοκτονίας με βόμβα εναντίον πανηγυριζόντων οπαδών στη Βαγδάτη, που κόστισε τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους.Ο νεαρός τότε Χουσεΐν βίωσε επίσης την προσωπική τραγωδία. Ήταν 12 ετών, το 2008, όταν ο πατέρας του, στρατιώτης στον ιρακινό στρατό, έπεσε νεκρός από τα πυρά της Αλ Κάιντα , ενώ είχε βγει για να αγοράσει υλικά για την κατασκευή του σπιτιού τους.Η τραγωδία χτύπησε ξανά την πόρτα τους λίγα χρόνια αργότερα, όταν ο μεγαλύτερος αδελφός του απήχθη κατά τη διάρκεια μιας περιόδου αναταραχών και έκτοτε δεν έχει δώσει σημεία ζωής.«Αποφάσισα να σταματήσω να παίζω ποδόσφαιρο για να φροντίσω την οικογένειά μου, αλλά η μητέρα μου αρνήθηκε», είχε παραδεχθεί σε παλαιότερη συνέντευξη του.Κι όσο κι αν κάποια στιγμή άφησε πίσω τις όποιες δυσκολίες η προετοιμασία του Χουσεΐν για το Μουντιάλ διαταράχθηκε όταν κρατήθηκε και ανακρίθηκε για περίπου επτά ώρες στο αεροδρόμιο O'Hare του Σικάγο κατά την άφιξή του στις Ηνωμένες Πολιτείες νωρίτερα αυτόν τον μήνα.Τελικά του επιτράπηκε η είσοδος — σε αντίθεση με τον φωτογράφο της εθνικής ομάδας του Ιράκ, Ταλάλ Σαλάχ. Όταν λοιπόν ο Χουσεΐν σηκώθηκε στον αέρα και νίκησε με κεφαλιά τον Νορβηγό τερματοφύλακα Έριαν Νίλαντ, ήταν μια στιγμή τεράστιας υπερηφάνειας.

Ο Χουσεΐν κρατά ζωντανή την επαφή με τα δίχτυα

Η επίδραση του Χουσεΐν στον αγώνα με τη Νορβηγία δεν αποτέλεσε έκπληξη για όσους έχουν παρακολουθήσει στενά την πορεία του. Από το 2023, αποτελεί σημείο αναφοράς για τα «Λιοντάρια της Μεσοποταμίας» με την κυριαρχία του στον αέρα και τα εξαιρετικά του τελειώματα μέσα στην περιοχή.



Ήταν ο κορυφαίος παίκτης του Ιράκ κατά τη διάρκεια της ιστορικής προκριματικής εκστρατείας για το Παγκόσμιο Κύπελλο, σημειώνοντας 12 γκολ —περισσότερα από τα διπλάσια από οποιονδήποτε συμπαίκτη του— καθώς έφτασαν στο τουρνουά μέσω των διηπειρωτικών μπαράζ.



Ήταν ο Χουσεΐν που δήλωσε παρών όταν η μπάλα «έκαιγε» στα προκριματικά, πετυχαίνοντας το νικητήριο γκολ στη νίκη με 2-1 επί της Βολιβίας στη Γουαδελούπη τον περασμένο Μάρτιο, σφραγίζοντας το εισιτήριο για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Ωστόσο, υπήρχαν αμφιβολίες για τη φόρμα του ενόψει του Μουντιάλ, μετά από μια σεζόν όπου δυσκολεύτηκε να βρει αγωνιστικά λεπτά στον σύλλογό του, την Αλ-Κάρμα.



Απάντησε στους επικριτές του με μια εμφάνιση γεμάτη αυταπάρνηση απέναντι σε μια από τις πιο συναρπαστικές ομάδες του τουρνουά, αρπάζοντας την ευκαιρία του μέσα από τις αντιξοότητες.