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Χαμός στους τελικούς του πρωταθλήματος μπάσκετ στο Ισραήλ: Ο Χόαρντ της Μακάμπι ήρθε face to face με οπαδό της Χάποελ
Χαμός στους τελικούς του πρωταθλήματος μπάσκετ στο Ισραήλ: Ο Χόαρντ της Μακάμπι ήρθε face to face με οπαδό της Χάποελ
Ο πρόεδρος της Χάποελ, Οφέρ Γιανάι ζητάει να τιμωρηθεί ο παίκτης της Μακάμπι, ενώ ο οπαδός φυγαδεύτηκε από την αστυνομία για να αποφευχθούν τα χειρότερα
Η Μακάμπι Τελ Αβίβ πήρε προβάδισμα 1-0 στους τελικούς του Ισραηλινού πρωταθλήματος κόντρα στην Χάποελ Τελ Αβίβ με σκορ 96-75, όμως το ματς δεν ήταν τόσο ήρεμο όσο αφήνει να εννοηθεί η έκταση της διαφοράς.
Όλα άρχισαν στο 36′ όταν το ματς είχε καθαρίσει, ο Τζίμι Κλαρκ της Μακάμπι Τελ Αβίβ γύρισε τον δεξί αστράγαλο μετά από προσπάθεια για layup κι έμεινε πεσμένος στο παρκέ.
Ένας οπαδός της Χάποελ Τελ Αβίβ τον έβρισε από τις θέσεις courtside κάτω από τη μπασκέτα κι ο Τζέιλεν Χόαρντ έσπευσε να υπερασπιστεί τον συμπαίκτη του.
Ο Χόαρντ ήρθε face to face με τον οπαδό κάτω από την μπασκέτα και κόντεψαν να πιαστούν στα χέρια πριν επέμβουν οι ψυχραιμότεροι και απομακρύνουν τους δύο τους.
Οι άνθρωποι της ασφαλείας φυγάδευσαν τον οπαδό, που φέρεται να είναι 70χρονος γνωστός Ισραηλινός επιχειρηματίας και πρώην παράγοντας της Χάποελ Τελ Αβίβ στο ποδόσφαιρο.
Όλα άρχισαν στο 36′ όταν το ματς είχε καθαρίσει, ο Τζίμι Κλαρκ της Μακάμπι Τελ Αβίβ γύρισε τον δεξί αστράγαλο μετά από προσπάθεια για layup κι έμεινε πεσμένος στο παρκέ.
Ένας οπαδός της Χάποελ Τελ Αβίβ τον έβρισε από τις θέσεις courtside κάτω από τη μπασκέτα κι ο Τζέιλεν Χόαρντ έσπευσε να υπερασπιστεί τον συμπαίκτη του.
Ο Χόαρντ ήρθε face to face με τον οπαδό κάτω από την μπασκέτα και κόντεψαν να πιαστούν στα χέρια πριν επέμβουν οι ψυχραιμότεροι και απομακρύνουν τους δύο τους.
Οι άνθρωποι της ασφαλείας φυγάδευσαν τον οπαδό, που φέρεται να είναι 70χρονος γνωστός Ισραηλινός επιχειρηματίας και πρώην παράγοντας της Χάποελ Τελ Αβίβ στο ποδόσφαιρο.
Ο Αθλητικός Δικαστής κάλεσε τη Χάποελ Τελ Αβίβ σε απολογία, την ώρα που ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Όφερ Γιανάι, έμεινε να ζητά την τιμωρία του Τζέιλεν Χόαρντ κι άλλων εν όψει Game 2 (18/6, 20:50) με τυπικά γηπεδούχο την ομάδα του.
Pop quiz - how many players suppose to be ejected immediately here? pic.twitter.com/bHDA3LydfM— Ofer (@OferYannay) June 16, 2026
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