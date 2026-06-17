Η εταιρεία επενδύει κάθε χρόνο περίπου 9 εκατ. ευρώ σε δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας και αποκατάστασης.
Ρεάλ Μαδρίτης: Ανακοίνωσε τον Μπερνάρντο Σίλβα έως το 2028
Ρεάλ Μαδρίτης: Ανακοίνωσε τον Μπερνάρντο Σίλβα έως το 2028
Ο Ζοσέ Μουρίνιο επέλεξε τον συμπατριώτη του για να ενισχύσει τη Ρεάλ Μαδρίτης
Την απόκτηση του Μπερνάρντο Σίλβα ανακοίνωσε η Ρεάλ Μαδρίτης.
Ο Πορτογάλος μέσος συμφώνησε σε όλα με την ομάδα της Μαδρίτης και υπέγραψε έως το 2028. Ο Σίλβα είναι επιλογή του Ζοσέ Μουρίνιο ο οποίος τον εκτιμάει απεριόριστα και τον ήθελε σαν... τρελός στην ομάδα.
Ο 31χρονος Σίλβα έμεινε από το 2017 έως το 2026 στη Μάντσεστερ Σίτι ενώ στο παρελθόν αγωνίστηκε στη Μπενφίκα και στη Μονακό.
Ο Πορτογάλος μέσος συμφώνησε σε όλα με την ομάδα της Μαδρίτης και υπέγραψε έως το 2028. Ο Σίλβα είναι επιλογή του Ζοσέ Μουρίνιο ο οποίος τον εκτιμάει απεριόριστα και τον ήθελε σαν... τρελός στην ομάδα.
Ο 31χρονος Σίλβα έμεινε από το 2017 έως το 2026 στη Μάντσεστερ Σίτι ενώ στο παρελθόν αγωνίστηκε στη Μπενφίκα και στη Μονακό.
👋 ¡Bienvenido, @BernardoCSilva ! 👋 pic.twitter.com/FYU1TiqJAS— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 17, 2026
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