Ρεάλ Μαδρίτης: Ανακοίνωσε τον Μπερνάρντο Σίλβα έως το 2028
SPORTS
Μπερνάρντο Σίλβα Ρεάλ Μαδρίτης Ζοσέ Μουρίνιο

Ρεάλ Μαδρίτης: Ανακοίνωσε τον Μπερνάρντο Σίλβα έως το 2028

Ο Ζοσέ Μουρίνιο επέλεξε τον συμπατριώτη του για να ενισχύσει τη Ρεάλ Μαδρίτης

Ρεάλ Μαδρίτης: Ανακοίνωσε τον Μπερνάρντο Σίλβα έως το 2028
Την απόκτηση του Μπερνάρντο Σίλβα ανακοίνωσε η Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Πορτογάλος μέσος συμφώνησε σε όλα με την ομάδα της Μαδρίτης και υπέγραψε έως το 2028. Ο Σίλβα είναι επιλογή του Ζοσέ Μουρίνιο ο οποίος τον εκτιμάει απεριόριστα και τον ήθελε σαν... τρελός στην ομάδα. 

Ο 31χρονος Σίλβα έμεινε από το 2017 έως το 2026 στη Μάντσεστερ Σίτι ενώ στο παρελθόν αγωνίστηκε στη Μπενφίκα και στη Μονακό.

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