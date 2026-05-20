Έφυγε από τη ζωή ο πρώτος ξένος παίκτης του Ολυμπιακού, Κάρεϊ Σκάρι
Ο εκρηκτικός πρώην άσος του Ολυμπιακού έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 63 ετών, με την είδηση να γνωστοποιεί η οικογένειά του μέσω ανάρτησης στα κοινωνικά δίκτυα
Θλίψη στον χώρο του μπάσκετ, αλλά και στην Ελλάδα προκάλεσε η είδηση της απώλειας του Κάρεϊ Σκάρι ενός μεγάλου παίκτη του παρελθόντος που αγωνίστηκε και στην Ελλάδα με τη φανέλα του Ολυμπιακού, του οποίου υπήρξε και ο πρώτος ξένος της ιστορίας του!
Ο εκρηκτικός στο παιχνίδι του Σκάρι έφυγε από τη ζωή (στις 18/5) σε ηλικία 63 ετών, με την είδηση να γνωστοποιεί η οικογένειά του μέσω ανάρτησης στα κοινωνικά δίκτυα.
Ο Κάρεϊ Σκάρι είχε επιλεγεί στο NBA Draft του 1985 από τους Γιούτα Τζαζ και αγωνίστηκε στους Τζαζ και τους Νιού Γιορκ Νικς πριν συνεχίσει την καριέρα του στην Ευρώπη.
Μάλιστα τη σεζόν 1988-89 φόρεσε και τη φανέλα του Ολυμπιακού, αποτελώντας έναν από τους ξένους παίκτες (τον πρώτο) της ομάδας εκείνης της περιόδου. Με την εμπειρία του από το NBA βοήθησε τους «ερυθρόλευκους» σε μια εποχή που ο σύλλογος είχε επενδύσει αρκετά στο μπάσκετ. Με τον Ολυμπιακό αγωνίστηκε σε 19 αγώνες και σημείωσε συνολικά 400 πόντους με 58% στα δίποντα, 35% στα τρίποντα και 70% στις ελεύθερες βολές.
Έπειτα από το NBA αγωνίστηκε σε πολλές ομάδες στην Ευρώπη και τη Νότια Αμερική, ενώ η καριέρα του ολοκληρώθηκε πρόωρα λόγω σοβαρών τραυματισμών που υπέστη σε τροχαίο ατύχημα στη Βαρκελώνη.
Πηγή: Gazzetta.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
