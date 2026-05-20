Έφυγε από τη ζωή ο πρώτος ξένος παίκτης του Ολυμπιακού, Κάρεϊ Σκάρι
SPORTS
Ολυμπιακός Μπάσκετ

Έφυγε από τη ζωή ο πρώτος ξένος παίκτης του Ολυμπιακού, Κάρεϊ Σκάρι

Ο εκρηκτικός πρώην άσος του Ολυμπιακού έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 63 ετών, με την είδηση να γνωστοποιεί η οικογένειά του μέσω ανάρτησης στα κοινωνικά δίκτυα

Έφυγε από τη ζωή ο πρώτος ξένος παίκτης του Ολυμπιακού, Κάρεϊ Σκάρι
11 ΣΧΟΛΙΑ
Θλίψη στον χώρο του μπάσκετ, αλλά και στην Ελλάδα προκάλεσε η είδηση της απώλειας του Κάρεϊ Σκάρι ενός μεγάλου παίκτη του παρελθόντος που αγωνίστηκε και στην Ελλάδα με τη φανέλα του Ολυμπιακού, του οποίου υπήρξε και ο πρώτος ξένος της ιστορίας του!

Ο εκρηκτικός στο παιχνίδι του Σκάρι έφυγε από τη ζωή (στις 18/5) σε ηλικία 63 ετών, με την είδηση να γνωστοποιεί η οικογένειά του μέσω ανάρτησης στα κοινωνικά δίκτυα.
Ο Κάρεϊ Σκάρι είχε επιλεγεί στο NBA Draft του 1985 από τους Γιούτα Τζαζ και αγωνίστηκε στους Τζαζ και τους Νιού Γιορκ Νικς πριν συνεχίσει την καριέρα του στην Ευρώπη.

Μάλιστα τη σεζόν 1988-89 φόρεσε και τη φανέλα του Ολυμπιακού, αποτελώντας έναν από τους ξένους παίκτες (τον πρώτο) της ομάδας εκείνης της περιόδου. Με την εμπειρία του από το NBA βοήθησε τους «ερυθρόλευκους» σε μια εποχή που ο σύλλογος είχε επενδύσει αρκετά στο μπάσκετ. Με τον Ολυμπιακό αγωνίστηκε σε 19 αγώνες και σημείωσε συνολικά 400 πόντους με 58% στα δίποντα, 35% στα τρίποντα και 70% στις ελεύθερες βολές.

Έπειτα από το NBA αγωνίστηκε σε πολλές ομάδες στην Ευρώπη και τη Νότια Αμερική, ενώ η καριέρα του ολοκληρώθηκε πρόωρα λόγω σοβαρών τραυματισμών που υπέστη σε τροχαίο ατύχημα στη Βαρκελώνη.

Πηγή: Gazzetta.gr
11 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης