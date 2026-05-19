Η σχέση της χώρας με τον ηλεκτρισμό, την τεχνολογία και τη μετάβαση στη σημερινή εποχή της βιωσιμότητας και της ανακύκλωσης
Σκαριόλο: «Η Ρεάλ θα είναι πάντα ανταγωνιστική ακόμα και αν τη θεωρούν το 4ο φαβορί»
Σκαριόλο: «Η Ρεάλ θα είναι πάντα ανταγωνιστική ακόμα και αν τη θεωρούν το 4ο φαβορί»
Όσα δήλωσε ο Ιταλός τεχνικός της Ρεάλ ενόψει του Final 4 της Euroleague που θα γίνει στο Telekom Center Athens
Ο Σέρτζιο Σκαριόλο μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου και ανέλυσε τον ημιτελικό της EuroLeague απέναντι στη Βαλένθια, ο οποίος θα διεξαχθεί την Παρασκευή στις 21:00 στο Telekom Center.
Αναλυτικά όσα δήλωσε:
«Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι πάντα η Ρεάλ Μαδρίτης. Μπορεί να έχει περιορισμούς, μπορεί να βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση ή όχι τόσο καλή, όμως όταν έρχεται η ώρα της μάχης, η Ρεάλ πάντα ανταγωνίζεται στο υψηλότερο επίπεδο και αυτή η ομάδα ξέρει να παλεύει», ανέφερε αρχικά.
Στη συνέχεια στάθηκε στα προβλήματα τραυματισμών της ομάδας του: «Μετά τον τραυματισμό του Έντι Ταβάρες, αγωνιστήκαμε με τον Άλεξ Λεν, ο οποίος είχε προσφέρει εξαιρετικά, κυρίως στο αμυντικό κομμάτι.
Είχαμε ξαναβρεί την ισορροπία μας, έστω και σε λίγο χαμηλότερο επίπεδο. Όμως ο τραυματισμός του Άλεξ μάς ανάγκασε να αλλάξουμε ριζικά πολλά πράγματα και ακόμη δουλεύουμε πάνω σε αυτό».
Παρά τις δυσκολίες, ο έμπειρος τεχνικός εμφανίστηκε αισιόδοξος: «Έχουμε ακόμη πράγματα να βελτιώσουμε, αλλά είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι.
Δεν πρέπει μόνο να αισθανόμαστε περήφανοι για όσα πετύχαμε, αλλά και να έχουμε κίνητρο και δίψα για να παρουσιαστούμε ανταγωνιστικοί σε αυτή τη διοργάνωση, που ουσιαστικά αποτελεί την κορυφαία έκφραση του ευρωπαϊκού συλλογικού μπάσκετ».
Για το αν η εμπειρία των παικτών σε τέτοιου είδους διοργανώσεις αποτελεί πλεονέκτημα, σχολίασε: «Σίγουρα είναι μεγάλο προνόμιο, αρκεί να μπορέσουμε να μεταφέρουμε αυτή την εμπειρία στο παρκέ.
Να διαχειριστούμε την πίεση, να πάρουμε σωστές αποφάσεις, να βοηθήσουμε και να καθοδηγήσουμε όσους έχουν λιγότερες παραστάσεις.
Από την άλλη, έχω δει και πολύ έμπειρους παίκτες που στις κρίσιμες στιγμές δεν ήταν όσο καθαροί στο μυαλό ή αποφασιστικοί θα περίμενε κανείς».
Αναφερόμενος στον Ουσμάν Γκαρούμπα, ο Σκαριόλο δήλωσε: «Υπάρχουν ελάχιστοι παίκτες με την ικανότητα να ανταγωνίζονται στο μέγιστο επίπεδο συγκέντρωσης και ενέργειας όπως ο Ουσμάν.
Σωματικά δεν βρίσκεται στο 100%, όμως πνευματικά τον βλέπω πολύ καλά. Έχει εξελιχθεί σημαντικά μέσα στη χρονιά.
Πλέον έχει μεγαλύτερη ευθύνη να προσφέρει αυτά που ξέρει να κάνει για περισσότερη ώρα, γνωρίζοντας ότι δεν έχουμε πολλές εναλλακτικές πίσω του.
Αυτή τη φορά είναι το βασικό μας στήριγμα χωρίς δίχτυ ασφαλείας».
Τέλος, ερωτηθείς για τα στοιχεία που κάνουν την ομάδα του αισιόδοξη ενόψει του Final Four, υπογράμμισε: «Η σπουδαία δουλειά που έγινε όλη τη χρονιά δεν χάνεται.
Μέσα στο γήπεδο οι συνθήκες είναι διαφορετικές τώρα, όμως έξω από αυτό, στα αποδυτήρια, στη συνοχή, στην κατανόηση των ρόλων, έχουμε χτίσει πολλά μέσα στους τελευταίους μήνες, ξεκινώντας μάλιστα από δύσκολες συνθήκες.
Υπήρξε ξεκάθαρη και σταδιακή πρόοδος.
Αυτές οι αξίες θα παραμείνουν και θα μου έκανε εντύπωση αν δεν φανούν στο παρκέ: η γενναιοδωρία, η ανταγωνιστικότητα, η άρνηση να τα παρατήσουμε και η διάθεση να κάνουμε το κάτι παραπάνω όταν ένας συμπαίκτης χρειάζεται βοήθεια».
Αναλυτικά όσα δήλωσε:
«Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι πάντα η Ρεάλ Μαδρίτης. Μπορεί να έχει περιορισμούς, μπορεί να βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση ή όχι τόσο καλή, όμως όταν έρχεται η ώρα της μάχης, η Ρεάλ πάντα ανταγωνίζεται στο υψηλότερο επίπεδο και αυτή η ομάδα ξέρει να παλεύει», ανέφερε αρχικά.
Στη συνέχεια στάθηκε στα προβλήματα τραυματισμών της ομάδας του: «Μετά τον τραυματισμό του Έντι Ταβάρες, αγωνιστήκαμε με τον Άλεξ Λεν, ο οποίος είχε προσφέρει εξαιρετικά, κυρίως στο αμυντικό κομμάτι.
Είχαμε ξαναβρεί την ισορροπία μας, έστω και σε λίγο χαμηλότερο επίπεδο. Όμως ο τραυματισμός του Άλεξ μάς ανάγκασε να αλλάξουμε ριζικά πολλά πράγματα και ακόμη δουλεύουμε πάνω σε αυτό».
Παρά τις δυσκολίες, ο έμπειρος τεχνικός εμφανίστηκε αισιόδοξος: «Έχουμε ακόμη πράγματα να βελτιώσουμε, αλλά είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι.
Δεν πρέπει μόνο να αισθανόμαστε περήφανοι για όσα πετύχαμε, αλλά και να έχουμε κίνητρο και δίψα για να παρουσιαστούμε ανταγωνιστικοί σε αυτή τη διοργάνωση, που ουσιαστικά αποτελεί την κορυφαία έκφραση του ευρωπαϊκού συλλογικού μπάσκετ».
Για το αν η εμπειρία των παικτών σε τέτοιου είδους διοργανώσεις αποτελεί πλεονέκτημα, σχολίασε: «Σίγουρα είναι μεγάλο προνόμιο, αρκεί να μπορέσουμε να μεταφέρουμε αυτή την εμπειρία στο παρκέ.
Να διαχειριστούμε την πίεση, να πάρουμε σωστές αποφάσεις, να βοηθήσουμε και να καθοδηγήσουμε όσους έχουν λιγότερες παραστάσεις.
Από την άλλη, έχω δει και πολύ έμπειρους παίκτες που στις κρίσιμες στιγμές δεν ήταν όσο καθαροί στο μυαλό ή αποφασιστικοί θα περίμενε κανείς».
Αναφερόμενος στον Ουσμάν Γκαρούμπα, ο Σκαριόλο δήλωσε: «Υπάρχουν ελάχιστοι παίκτες με την ικανότητα να ανταγωνίζονται στο μέγιστο επίπεδο συγκέντρωσης και ενέργειας όπως ο Ουσμάν.
Σωματικά δεν βρίσκεται στο 100%, όμως πνευματικά τον βλέπω πολύ καλά. Έχει εξελιχθεί σημαντικά μέσα στη χρονιά.
Πλέον έχει μεγαλύτερη ευθύνη να προσφέρει αυτά που ξέρει να κάνει για περισσότερη ώρα, γνωρίζοντας ότι δεν έχουμε πολλές εναλλακτικές πίσω του.
Αυτή τη φορά είναι το βασικό μας στήριγμα χωρίς δίχτυ ασφαλείας».
Τέλος, ερωτηθείς για τα στοιχεία που κάνουν την ομάδα του αισιόδοξη ενόψει του Final Four, υπογράμμισε: «Η σπουδαία δουλειά που έγινε όλη τη χρονιά δεν χάνεται.
Μέσα στο γήπεδο οι συνθήκες είναι διαφορετικές τώρα, όμως έξω από αυτό, στα αποδυτήρια, στη συνοχή, στην κατανόηση των ρόλων, έχουμε χτίσει πολλά μέσα στους τελευταίους μήνες, ξεκινώντας μάλιστα από δύσκολες συνθήκες.
Υπήρξε ξεκάθαρη και σταδιακή πρόοδος.
Αυτές οι αξίες θα παραμείνουν και θα μου έκανε εντύπωση αν δεν φανούν στο παρκέ: η γενναιοδωρία, η ανταγωνιστικότητα, η άρνηση να τα παρατήσουμε και η διάθεση να κάνουμε το κάτι παραπάνω όταν ένας συμπαίκτης χρειάζεται βοήθεια».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα