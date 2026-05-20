Η Γερουσία των ΗΠΑ προώθησε μέτρο για περιορισμό των πολεμικών εξουσιών του Τραμπ στο Ιράν
Τέσσερις Ρεπουμπλικάνοι ενώθηκαν με τους Δημοκρατικούς υπέρ ψηφίσματος που απαιτεί έγκριση του Κογκρέσου για συνέχιση στρατιωτικών επιχειρήσεων
Η Γερουσία των ΗΠΑ ενέκρινε την Τρίτη την προώθηση μέτρου που θα υποχρεώνει τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ είτε να τερματίσει τον πόλεμο με το Ιράν είτε να εξασφαλίσει έγκριση από το Κογκρέσο για τη συνέχισή του, σε μια σημαντική πολιτική εξέλιξη που ανέδειξε ρήγματα στους Ρεπουμπλικάνους σχετικά με τις προεδρικές πολεμικές εξουσίες.
Το μέτρο προωθήθηκε με ψήφους 50 υπέρ και 47 κατά. Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Τζον Φέτερμαν συντάχθηκε με τους Ρεπουμπλικάνους καταψηφίζοντάς το, ενώ οι Ρεπουμπλικάνοι Ραντ Πολ, Σούζαν Κόλινς, Λίζα Μερκάουσκι και Μπιλ Κάσιντι ψήφισαν μαζί με τους Δημοκρατικούς.
Πρόκειται για την πρώτη φορά που ο Μπιλ Κάσιντι τάσσεται με τους Δημοκρατικούς σε τόσο κρίσιμη ψηφοφορία. Ο γερουσιαστής από τη Λουιζιάνα υπέστη πολιτική ήττα το Σαββατοκύριακο, χάνοντας την προσπάθειά του για τρίτη θητεία, αφού δύο αντίπαλοί του στις προκριματικές εκλογές —ανάμεσά τους και υποψήφιος που στηρίχθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ— προκρίθηκαν στον δεύτερο γύρο.
«Ενώ υποστηρίζω τις προσπάθειες της κυβέρνησης να διαλύσει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο έχουν αφήσει το Κογκρέσο εντελώς στο σκοτάδι σχετικά με την Επιχείρηση «Επική Οργή». Στη Λουιζιάνα, έχω ακούσει από ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων υποστηρικτών του Προέδρου Τραμπ, που ανησυχούν για αυτόν τον πόλεμο. Μέχρι η κυβέρνηση να παρέχει σαφήνεια, καμία εξουσιοδότηση ή παράταση από το Κογκρέσο δεν μπορεί να δικαιολογηθεί», έγραψε στο Χ ο Κάσιντι.
Η αλλαγή στάσης του Κάσιντι, σε συνδυασμό με τις απουσίες αρκετών Ρεπουμπλικάνων γερουσιαστών που βρίσκονταν στις πολιτείες τους λόγω προεκλογικών εκστρατειών, επέτρεψε την προώθηση του ψηφίσματος.
Το προτεινόμενο μέτρο επιδιώκει να περιορίσει τις πολεμικές εξουσίες του Αμερικανού προέδρου, απαιτώντας ρητή έγκριση του Κογκρέσου για οποιαδήποτε μελλοντική στρατιωτική επιχείρηση στο Ιράν.
Η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε έπειτα από επτά αποτυχημένες προηγούμενες προσπάθειες της Γερουσίας να εγκρίνει αντίστοιχες πρωτοβουλίες. Παρά την επιτυχία της διαδικαστικής ψήφου, αρκετοί αναλυτές εκτιμούν ότι το μέτρο δύσκολα θα εξασφαλίσει τελικά την απαραίτητη πλειοψηφία για οριστική έγκριση.
Ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι έχουν δηλώσει ότι θεωρούν πως το Κογκρέσο πρέπει να έχει ρόλο στην έγκριση στρατιωτικών επιχειρήσεων ή τουλάχιστον να ασκεί αυξημένο έλεγχο στις αποφάσεις του Λευκού Οίκου.
Ωστόσο, ο ηγέτης της ρεπουμπλικανικής πλειοψηφίας στη Γερουσία, Τζον Θουν, ανέφερε σε δημοσιογράφους ότι η πλειονότητα των Ρεπουμπλικάνων γερουσιαστών δεν έχει πιέσει για επίσημη ψηφοφορία σχετικά με την εξουσιοδότηση του πολέμου.
While I support the administration's efforts to dismantle Iran’s nuclear program, the White House and Pentagon have left Congress in the dark on Operation Epic Fury. In Louisiana, I’ve heard from people, including President Trump’s supporters, who are concerned about this war.…— U.S. Senator Bill Cassidy, M.D. (@SenBillCassidy) May 19, 2026
Πιέσεις των Δημοκρατικών και επιφυλάξεις ΡεπουμπλικάνωνΟ επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, είχε ανακοινώσει ήδη από τον Απρίλιο ότι το κόμμα του θα επιβάλλει ψηφοφορία για τις πολεμικές εξουσίες κάθε εβδομάδα που η Γερουσία βρίσκεται σε συνεδρίαση.
