Μπενίτεθ: Μπήκε ένα γκολ που μπορείς να αναλύσεις, με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο
Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει χωρίς νίκη μετά από 5 αγώνες στα playoffs της Stoiximan Super League αφού ηττήθηκε 1-0 από τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη. 

Μετά το ματς ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε στην Cosmote TV για αυτά που έγιναν στο γήπεδο και την δοκιμή που έκανε να παίξει με 2 επιθετικούς. 


Για το παιχνίδι: «Υπήρχαν κάποια θέματα που δεν ήταν υπέρ μας και ίσως έκαναν την διαφορά. Στο τέλος του πρώτου ημίχρονου, ενώ ήταν 0-0, μπήκε ένα γκολ που μπορείς να αναλύσεις, με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Ξέραμε και πράγματι ήταν δύσκολο, στο τέλος δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Προσπαθήσαμε να αντιδράσουμε στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά ο αντίπαλος έχει εμπειρία και μπορεί να διαχειρίζεται καταστάσεις».

Για την χρησιμοποίηση δύο φορ: «Η ιδέα ήταν πως οι αντίπαλοι ήταν αρκετά ψηλά. Θα μπορούσαμε να βρούμε χώρους και συνεργασίες, φάνηκε και σε μία περίπτωση που αντεπιτεθήκαμε και φάνηκε σε μία αντεπίθεση που ο Τεττέη θα μπορούσε να μοιράσει στον Σβιντέρσκι. Θεωρώ λειτούργησε σε αυτό το κομμάτι, ίσως όχι σε όλο το παιχνίδ».
