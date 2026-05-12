Γιαννακόπουλος για τους παίκτες του Παναθηναϊκού: «Πιστεύει κανείς πως αυτοί οι τύποι θα δουν το Final Four από την τηλεόραση;»
SPORTS
Δημήτρης Γιαννακόπουλος Παναθηναϊκός

Γιαννακόπουλος για τους παίκτες του Παναθηναϊκού: «Πιστεύει κανείς πως αυτοί οι τύποι θα δουν το Final Four από την τηλεόραση;»

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, έδειξε ξανά την πίστη στην ομάδα και τους παίκτες του Εργκίν Αταμάν

Γιαννακόπουλος για τους παίκτες του Παναθηναϊκού: «Πιστεύει κανείς πως αυτοί οι τύποι θα δουν το Final Four από την τηλεόραση;»
99 ΣΧΟΛΙΑ
Aντίστροφα μετρά ο Παναθηναϊκός για τη μεγάλη μάχη στα playoffs και το Game 5 με Βαλένθια (13/5, 22:00, Νovasports Prime). Όποιος νικήσει στην Ισπανία θα πάρει το εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έδειξε ξανά την πίστη στην ομάδα του με story στο instagram όπου είχε όλες τις φωτογραφίες των παικτών που βρίσκονται στο ρόστερ των πράσινων. Ο διοικητικός ηγέτης του Παναθηναϊκού έγραψε: «Υπάρχει κάποιος που πιστεύει πως αυτοί οι τύποι θα επιτρέψουν στους εαυτούς τους να δουν το Final Four από την τηλεόραση;».

Ο Γιαννακόπουλος θέλει φέτος τον δεύτερο ευρωπαϊκό του τίτλο σαν διοικητικός ηγέτης των πράσινων μετά την κατάκτηση του 2024.
Γιαννακόπουλος για τους παίκτες του Παναθηναϊκού: «Πιστεύει κανείς πως αυτοί οι τύποι θα δουν το Final Four από την τηλεόραση;»


Στη συνέχεια έκανε κι άλλο story με φωτογραφία του Ναν και τη μετάφραση της λέξης άτρωτος. «Κλείσε τα αυτιά σου και λύσε το σορτς σου», έγραψε.

Γιαννακόπουλος για τους παίκτες του Παναθηναϊκού: «Πιστεύει κανείς πως αυτοί οι τύποι θα δουν το Final Four από την τηλεόραση;»
99 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Επιβράβευση της καινοτομίας: Το αναγκαίο θεμέλιο για ένα βιώσιμο σύστημα υγείας με επίκεντρο τον ασθενή

Η φαρμακευτική καινοτομία δεν αποτελεί επιλογή πολιτικής, αποτελεί δικαίωμα των ασθενών και βασική προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα κάθε σύγχρονου συστήματος υγείας. Και σήμερα, στην Ελλάδα, αυτό το δικαίωμα δοκιμάζεται στην πράξη.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης