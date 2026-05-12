Γιαννακόπουλος για τους παίκτες του Παναθηναϊκού: «Πιστεύει κανείς πως αυτοί οι τύποι θα δουν το Final Four από την τηλεόραση;»
Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, έδειξε ξανά την πίστη στην ομάδα και τους παίκτες του Εργκίν Αταμάν
Aντίστροφα μετρά ο Παναθηναϊκός για τη μεγάλη μάχη στα playoffs και το Game 5 με Βαλένθια (13/5, 22:00, Νovasports Prime). Όποιος νικήσει στην Ισπανία θα πάρει το εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας.
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έδειξε ξανά την πίστη στην ομάδα του με story στο instagram όπου είχε όλες τις φωτογραφίες των παικτών που βρίσκονται στο ρόστερ των πράσινων. Ο διοικητικός ηγέτης του Παναθηναϊκού έγραψε: «Υπάρχει κάποιος που πιστεύει πως αυτοί οι τύποι θα επιτρέψουν στους εαυτούς τους να δουν το Final Four από την τηλεόραση;».
Ο Γιαννακόπουλος θέλει φέτος τον δεύτερο ευρωπαϊκό του τίτλο σαν διοικητικός ηγέτης των πράσινων μετά την κατάκτηση του 2024.
Στη συνέχεια έκανε κι άλλο story με φωτογραφία του Ναν και τη μετάφραση της λέξης άτρωτος. «Κλείσε τα αυτιά σου και λύσε το σορτς σου», έγραψε.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
