Μουντιάλ 2026: Ανησυχία ενόψει του τελικού λόγω των πυρκαγιών στον Καναδά, επηρεάστηκε η ποιότητα του αέρα στο Νιου Τζέρσεϊ

Good morning! Smoke still lingers today, especially towards the south, but it should be less intense than yesterday in our region. The smoke may thicken again in the overnight into Saturday morning. Otherwise, expect filtered sunshine. pic.twitter.com/UQ3QAwmSsa — NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) July 17, 2026

Όλες οι προβλέψεις, πάντως, τείνουν προς το ότι η διεξαγωγή του τελικού δε θα επηρεαστεί. Αν και ήδη δύο ματς είχαν ζητήματα λόγω της κατάστασης του αέρα.Το παιχνίδι για το πρωτάθλημα μπέϊζμπολ ανάμεσα στους Μετς της Νέας Υόρκης και τη Φιλαδέλφεια πήγε μια ώρα μετά. Ο αγώνας για το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου που άρχισε και πάλι μετά το Μουντιάλ (MLS), ανάμεσα σε Σικάγο και Βανκούβερ πήγε για τις 6 Οκτωβρίου.Πάντως, η εθνική υπηρεσία για τον καιρό ανέφερε σε ποστάρισμα στο X, πως η ποιότητα του αέρα αναμένεται να είναι καλύτερη τις επόμενες ώρες.