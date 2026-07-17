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Μουντιάλ 2026: Ανησυχία ενόψει του τελικού λόγω των πυρκαγιών στον Καναδά, επηρεάστηκε η ποιότητα του αέρα στο Νιου Τζέρσεϊ
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Μουντιάλ 2026: Ανησυχία ενόψει του τελικού λόγω των πυρκαγιών στον Καναδά, επηρεάστηκε η ποιότητα του αέρα στο Νιου Τζέρσεϊ

Εκπρόσωποι του Λευκού Οίκου θα συναντηθούν με τον Τζιάνι Ινφαντίνο για το θέμα, αν και υπάρχει η πεποίθηση πως δε θα τεθεί ζήτημα για το ματς της Ισπανίας με την Αργεντινή

Μουντιάλ 2026: Ανησυχία ενόψει του τελικού λόγω των πυρκαγιών στον Καναδά, επηρεάστηκε η ποιότητα του αέρα στο Νιου Τζέρσεϊ
Οι καιρικές συνθήκες, που έγιναν θέμα συζήτησης στο φετινό Μουντιάλ, είναι ζήτημα που απασχολεί και για τον τελικό της Κυριακής (19/7, 22:00) ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή. 

Ο λόγος απρόσμενος. 

Οι φωτιές που έχουν ξεσπάσει στον Καναδά, έχουν επηρεάσει την ποιότητα του αέρα σε αρκετές Πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Ανάμεσα σε αυτές και στην περιοχή του Νιου Τζέρσεϊ, όπου και θα διεξαχθεί ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου. 

Το πρωί της Παρασκευής (17/7) ο αέρας χαρακτήριστηκε ως «ανθυγιεινός»  και υπάρχει η σύσταση να φορούν μάσκες όσοι εργάζονται ή ταξιδεύουν. Όλα αυτά, σύμφωνα με αρκετές αναφορές, ανάμεσα τους και αυτή του ESPN. 

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Πάντως, σύμφωνα με τους Αμερικάνους, η εθνική ομάδα της Ισπανίας προπονήθηκε στο Βόρειο Νιου Τζέρσεϊ χωρίς προβλήματα. Αντίθετα, η Αργεντινή θα προπονηθεί στην περιοχή της Ατλάντα. 

Το ζήτημα πάντως δεν μπορεί να μείνει έτσι, τρεις ημέρες πριν τη σέντρα του μεγάλου τελικού. 

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Για αυτό το λόγο, εκπρόσωποι του Λευκού Οίκου θα έχουν συνάντηση σήμερα Παρασκευή (17/7) με τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο. 


Σε αυτή, αναμένεται να αναλυθούν όλα τα δεδομένα, αν και η πρόγνωση κάνει λόγο για βροχή, μέσα στις επόμενες ώρες. Κάτι που θα κάνει την κατάσταση καλύτερη. 

Όλες οι προβλέψεις, πάντως, τείνουν προς το ότι η διεξαγωγή του τελικού δε θα επηρεαστεί. Αν και ήδη δύο ματς είχαν ζητήματα λόγω της κατάστασης του αέρα. 

Το παιχνίδι για το πρωτάθλημα μπέϊζμπολ ανάμεσα στους Μετς της Νέας Υόρκης και τη Φιλαδέλφεια πήγε μια ώρα μετά. Ο αγώνας για το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου που άρχισε και πάλι μετά το Μουντιάλ (MLS), ανάμεσα σε Σικάγο και Βανκούβερ πήγε για τις 6 Οκτωβρίου. 

Πάντως, η εθνική υπηρεσία για τον καιρό ανέφερε σε ποστάρισμα στο X, πως η ποιότητα του αέρα αναμένεται να είναι καλύτερη τις επόμενες ώρες.


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