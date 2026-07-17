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Τελικός Μουντιάλ: Διάρκεια 17 λεπτά θα έχει το show στο ημίχρονο του αγώνα
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Αργεντινή Ισπανία Μουντιάλ 2026 Σακίρα Τζάστιν Μπίμπερ Μαντόνα

Τελικός Μουντιάλ: Διάρκεια 17 λεπτά θα έχει το show στο ημίχρονο του αγώνα

θα παρελάσουν στη σκηνή λαμπερά ονόματα της παγκόσμιας μουσικής όπως η Μαντόνα, η Σακίρα και ο Τζάστιν Μπίμπερ

Τελικός Μουντιάλ: Διάρκεια 17 λεπτά θα έχει το show στο ημίχρονο του αγώνα
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Μετά από πολλές εικασίες, αναρίθμητα ρεπορτάζ ανά τον πλανήτη και μπόλικες διεργασίες, η FIFA πήρε επίσημα θέση και έριξε φως σε ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια που περιβάλλουν τον τελικό του Μουντιάλ 2026 μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής που θα λάβει χώρα την ερχόμενη Κυριακή (19/7, 22:00) στο στάδιο “MetLife” στο Νιου Τζέρσεϊ.

Συμφωνα λοιπόν με την ενημέρωση της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας προς την ισπανική (RFEF) και την αργεντίνικη (AFA), η διάρκεια του διαλείμματος δεν θα υπερβαίνει τελικά τα 17 λεπτά, δηλαδή θα είναι κατά δύο λεπτά μεγαλύτερο σε σχέση με ένα συνηθισμένο ημίχρονο ενός ποδοσφαιρικού αγώνα.

Όπως κατέστησε σαφές η FIFA, οι μουσικές παραστάσεις (θα παρελάσουν στη σκηνή λαμπερά ονόματα της παγκόσμιας μουσικής όπως η Μαντόνα, η Σακίρα και ο Τζάστιν Μπίμπερ) θα διαρκέσουν μόνο 11 λεπτά, με τον υπόλοιπο χρόνο να αφιερώνεται στο στήσιμο και την αποσυναρμολόγηση της σκηνής καθώς και στο πότισμα του γηπέδου (σε προηγούμενα ματς που διεξήχθησαν στο MetLife Stadium, το γήπεδο φαινόταν πολύ στεγνό).

Σημειώνεται ότι αυτό που έχει παγιωθεί και δεν αλλάζει είναι τα διαλείμματα ενυδάτωσης (hydration break) ένα κοινό χαρακτηριστικό αυτού του Παγκοσμίου Κυπέλλου λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που καταγράφηκαν στους περισσότερους αγώνες, με την παγκόσμια ομοσπονδία να διευκρινίζει πως θα υπάρχουν κανονικά δύο, στη μέση του πρώτου και του δεύτερου μέρους του τελικού.


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