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«Βόμβα» της Μπεσίκτας με Σαλάχ, προφορική συμφωνία για συνεργασία ενός έτους έναντι δέκα εκατ. ευρώ
«Βόμβα» της Μπεσίκτας με Σαλάχ, προφορική συμφωνία για συνεργασία ενός έτους έναντι δέκα εκατ. ευρώ
Τη μια «βόμβα» μετά την άλλη πυροδοτεί η Μπεσίκτας, η οποία φέρεται να απέσπασε το «ναι» του Μοχάμεντ Σαλάχ μετά την υπογραφή του Τροσάρ
Ούτε ΗΠΑ, ούτε Σαουδική Αραβία! Η Τουρκία φαίνεται πως θα είναι ο επόμενος προορισμός του Μοχάμεντ Σαλάχ και συγκεκριμένα η Κωνσταντινούπολη.
Ύστερα από μια μεγαλειώδη καριέρα στη Λίβερπουλ και εννιά χρόνια παρουσίας στο Μέρσεϊσαϊντ, ο Αιγύπτιος ετοιμάζει βαλίτσες για τη γειτονική χώρα για χάρη της Μπεσίκτας!
Προηγούμενα δημοσιεύματα είχαν αποκαλύψει πως οι δυο πλευρές βρίσκονται σε επαφές για την έναρξη της συνεργασίας του, με νέα ενημέρωση από τη Γαλλία να κάνει πλέον λόγο για προφορική συμφωνία.
Συγκεκριμένα ο 34χρονος εξτρέμ είπε το «ναι» στο χρυσάφι που του προσέφεραν οι Τούρκοι, οι οποίοι έκαναν πρόταση για μονοετές συμβόλαιο συνεργασίας με ετήσιες αποδοχές ύψους δέκα εκατομμυρίων ευρώ, με δυο ακόμα εκατομμύρια σε μορφή μπόνους.
Παράλληλα στη συμφωνία τους συμπεριλαμβάνεται και οψιόν ανανέωσης του συμβολαίου για ακόμα μια σεζόν, όταν ο Σαλάχ θα διανύει το 36ο έτος της ηλικίας του.
Εφόσον δεν προκύψουν απρόοπτα, ο Αιγύπτιος θα αποτελέσει τη δεύτερη «βόμβα» της Μπεσίκτας από την Premier League, η οποία πριν από μερικές ημέρες είχε ανακοινώσει και την απόκτηση του Λεάντρο Τροσάρ από την Άρσεναλ.
Κάπως έτσι οι Τούρκοι ενισχύουν τα «φτερά» με ονόματα φωτιά για τη νέα περίοδο, με την ελπίδα πως θα περάσουν από τα προκριματικά του Europa League και θα συμμετέχουν κανονικά στη League Phase.
Ύστερα από μια μεγαλειώδη καριέρα στη Λίβερπουλ και εννιά χρόνια παρουσίας στο Μέρσεϊσαϊντ, ο Αιγύπτιος ετοιμάζει βαλίτσες για τη γειτονική χώρα για χάρη της Μπεσίκτας!
Προηγούμενα δημοσιεύματα είχαν αποκαλύψει πως οι δυο πλευρές βρίσκονται σε επαφές για την έναρξη της συνεργασίας του, με νέα ενημέρωση από τη Γαλλία να κάνει πλέον λόγο για προφορική συμφωνία.
Συγκεκριμένα ο 34χρονος εξτρέμ είπε το «ναι» στο χρυσάφι που του προσέφεραν οι Τούρκοι, οι οποίοι έκαναν πρόταση για μονοετές συμβόλαιο συνεργασίας με ετήσιες αποδοχές ύψους δέκα εκατομμυρίων ευρώ, με δυο ακόμα εκατομμύρια σε μορφή μπόνους.
Παράλληλα στη συμφωνία τους συμπεριλαμβάνεται και οψιόν ανανέωσης του συμβολαίου για ακόμα μια σεζόν, όταν ο Σαλάχ θα διανύει το 36ο έτος της ηλικίας του.
Εφόσον δεν προκύψουν απρόοπτα, ο Αιγύπτιος θα αποτελέσει τη δεύτερη «βόμβα» της Μπεσίκτας από την Premier League, η οποία πριν από μερικές ημέρες είχε ανακοινώσει και την απόκτηση του Λεάντρο Τροσάρ από την Άρσεναλ.
Κάπως έτσι οι Τούρκοι ενισχύουν τα «φτερά» με ονόματα φωτιά για τη νέα περίοδο, με την ελπίδα πως θα περάσουν από τα προκριματικά του Europa League και θα συμμετέχουν κανονικά στη League Phase.
🚨⚫️⚪️🦅🇪🇬 #SüperLig |— Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 17, 2026
✍️ Verbal agreement reached with Mohamed Salah to join Besiktas on a free transfer.
💰 Salary worth around €10m per year + €2m bonuses.
❗️One-year contract with an option for an additional year.https://t.co/iCIHesMKgW pic.twitter.com/BbR2y5P0bd
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