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Σε προχωρημένες επαφές με τον Ορτέγκα ο Ολυμπιακός
Ο Γερμανός τερματοφύλακας έχει αγωνιστεί στη Μάντσεστερ Σίτι για 4 χρόνια, ενώ πέρσι αγωνίστηκε στην Νότιγχαμ Φόρεστ
Ούτε ο Ορλάντο Χιλ ούτε ο Ζοζέ Σα αλλά ο Στεφάν Ορτέγκα αποτελεί τον επικρατέστερο αντικαταστάτη του Κωνσταντή Τζολάκη στον Ολυμπιακό, καθώς το θέμα της παραχώρησης του Έλληνα διεθνή τερματοφύλακα φαίνεται να έχει προχωρήσει.
Συγκεκριμένα, η επανακάμψασα στην Πρέμιερ Λιγκ, η Χαλ φέρεται να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των «ερυθρόλευκων» για τον Τζολάκη, με τις εξελίξεις να αναμένονται άμεσα.
Από την πλευρά του, ο 33χρονος Γερμανός γκολκίπερ, με θητεία μεταξύ άλλων σε Μάντσεστερ Σίτι και Νότιγχαμ, έμεινε ελεύθερος αυτό το καλοκαίρι από την Φόρεστ.
Ο Ορτέγκα δεν έχει συμφωνήσει ακόμα με την πειραϊκή ομάδα αφού έχει προτάσεις και από αρκετές ομάδες της πατρίδας του, ωστόσο οι συζητήσεις με τον Ολυμπιακό βρίσκονται σε τελικό στάδιο, διεξάγονται σε καλό κλίμα και ο ίδιος βλέπει θετικά το ενδεχόμενο να παίξει στην Ελλάδα.
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