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Μουντιάλ 2026: Η FIFA θα δώσει 30 δαχτυλίδια στους νικητές στα πρότυπα του NBA
Μουντιάλ 2026: Η FIFA θα δώσει 30 δαχτυλίδια στους νικητές στα πρότυπα του NBA
Για πρώτη φορά στην ιστορία, οι νικητές του Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου θα πάρουν δαχτυλίδια όπως γίνεται και με τους πρωταθλητές στο μπάσκετ στις ΗΠΑ
Η FIFA θα προχωρήσει σε μια κίνηση, που δεν έχει κάνει στο παρελθόν μετά τον τελικό του φετινού Μουντιάλ.
Όποιοι από τους Ισπανούς ή Αργεντινούς κατακτήσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου, θα πάρουν δαχτυλίδια, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τους πρωταθλητές στο NBA.
Η FIFA θα βγάλει για αυτόν το λόγο 2026 δαχτυλίδια. Από αυτά τα 30 θα τα πάρουν οι νικητές.
Τα υπόλοιπα θα διατεθούν προς πώληση, ως επίσημο προϊόν του Μουντιάλ. Στην αγορά θα βγουν 1.996 κομμάτια, χωρίς ακόμα να έχει γίνει γνωστή η τιμή, που θα διατεθούν.
Στα δαχτυλίδια θα υπάρχουν ανάγλυφα το Παγκόσμιο Κύπελλο, το έτος διεξαγωγής (2026) και φυσικά η ένδειξη «Παγκόσμιοι πρωταθλητές».
Όποιοι από τους Ισπανούς ή Αργεντινούς κατακτήσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου, θα πάρουν δαχτυλίδια, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τους πρωταθλητές στο NBA.
Η FIFA θα βγάλει για αυτόν το λόγο 2026 δαχτυλίδια. Από αυτά τα 30 θα τα πάρουν οι νικητές.
Τα υπόλοιπα θα διατεθούν προς πώληση, ως επίσημο προϊόν του Μουντιάλ. Στην αγορά θα βγουν 1.996 κομμάτια, χωρίς ακόμα να έχει γίνει γνωστή η τιμή, που θα διατεθούν.
Στα δαχτυλίδια θα υπάρχουν ανάγλυφα το Παγκόσμιο Κύπελλο, το έτος διεξαγωγής (2026) και φυσικά η ένδειξη «Παγκόσμιοι πρωταθλητές».
🏆For the first time in history, FIFA will award Super Bowl-style championship rings to the winners of the 2026 FIFA World Cup Final...— Traders Paradise (@theparadiselive) July 17, 2026
The winning squad will receive 30 custom-made, gem-set rings featuring the FIFA World Cup trophy on one side and the champions' colors and… pic.twitter.com/bVRFmXOrmv
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