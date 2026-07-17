Γιαμπουσέλε από το T-Center: Νιώθω ενθουσιασμένος, ανυπομονώ για το πρώτο μου κάρφωμα σε αυτό το γήπεδο

@yabusele28 is ready to bring the POWER! 💥💪🏾



Experience his first visit to Telekom Center Athens for his very first interview after officially joining the GREEN family. 💚



“I've already imagined it my first dunk!” 🗣️#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/WxIitP4GcQ — Panathinaikos BC (@Paobcgr) July 17, 2026

Ξέρω επίσης και τον Χουάντσο. Πρόκειται για μία ομάδα με παίκτες που όλοι προσπαθούν να πετύχουν τον ίδιο στόχο. Εγώ θέλω να έχω καλή σχέση με όλους».«Το έχω ήδη φανταστεί. Ένα μεγάλο κάρφωμα, να κοιτάζω προς την εξέδρα και να βλέπω τον κόσμο να φωνάζει.Να μοιράζομαι την ενέργειά μου μαζί τους, να παίρνω τη δική τους ενέργεια και να ζούμε όλοι μαζί την ένταση της στιγμής».«Να προσπαθήσουμε να κατακτήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους τίτλους. Να κερδίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα παιχνίδια.Να παίζουμε με πολλή ενέργεια και να δίνω ό,τι έχω μέσα μου. Να μη μείνει καμία απολύτως τύψη ότι θα μπορούσα να είχα προσφέρει περισσότερα. Και, φυσικά, να περάσω υπέροχα εδώ».«Ξέρω, αλλά την ξέχασα. Χθες πήγα σε ένα εστιατόριο και οι άνθρωποι που δούλευαν εκεί μου έμαθαν πώς λέμε “ευχαριστώ” και “παρακαλώ”.Θα το δουλέψω, θα το δουλέψω».