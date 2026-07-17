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Η Σάκκαρη ξεπέρασε άνετα το εμπόδιο της Σπαρκς, με 2-0 σετ προκρίθηκε στα ημιτελικά του Athens Open, δείτε βίντεο
Η Σάκκαρη ξεπέρασε άνετα το εμπόδιο της Σπαρκς, με 2-0 σετ προκρίθηκε στα ημιτελικά του Athens Open, δείτε βίντεο
Στα ημιτελικά θα αντιμετωπίσει την Αλίνα Κορνέβα η οποία νωρίτερα επικράτησε με 2-0 σετ (7-5, 6-3) της Τερέζα Βαλεντόβα
Η Μαρία Σάκκαρη συνεχίζει την πορεία της στο Athens Open, καθώς εξασφάλισε την πρόκριση στην ημιτελική φάση της διοργάνωσης, επικρατώντας της Αλίσια Παρκς με 2-0 σετ.
Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια είχε στο πλευρό της και την υποστήριξη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος παρακολούθησε την αναμέτρηση από τις εξέδρες μαζί με τον γιο του Κωνσταντίνο.
Η Ελληνίδα τενίστρια, Νο37 στην παγκόσμια κατάταξη, επιβλήθηκε της Αμερικανίδας αντιπάλου της (Νο70) με 6-4, 6-3 και πήρε το εισιτήριο για τις τέσσερις καλύτερες αθλήτριες του τουρνουά.
Η Σάκκαρη μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και έδειξε από νωρίς διάθεση να επιβάλει τον ρυθμό της.
Με μπρέικ στο 1-1 απέκτησε το πρώτο σημαντικό προβάδισμα, ωστόσο η Παρκς αντέδρασε άμεσα και ισοφάρισε.
Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια παρέμεινε συγκεντρωμένη, απάντησε με νέο «χτύπημα» και στη συνέχεια διαχειρίστηκε αποτελεσματικά το προβάδισμά της, φτάνοντας στην κατάκτηση του πρώτου σετ με 6-4.
Στο δεύτερο σετ η εικόνα της αναμέτρησης παρέμεινε υπό τον έλεγχο της Σάκκαρη.
Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια βρήκε ξανά τις λύσεις στα κρίσιμα σημεία, διατήρησε την υπεροχή της στο σερβίς και με μπρέικ στο 5-3 έβαλε τις βάσεις για την ολοκλήρωση της νίκης.
Με ψυχραιμία στο φινάλε, η Σάκκαρη έκλεισε το σετ με 6-3 και πανηγύρισε την πρόκριση στα ημιτελικά του Athens Open, συνεχίζοντας την προσπάθειά της μπροστά στο ελληνικό κοινό.
Στην επόμενη φάση της διοργάνωσης θα αντιμετωπίσει την Αλίνα Κορνέβα (Νο90), η οποία νωρίτερα επικράτησε με 2-0 σετ (7-5, 6-3) της Τερέζα Βαλεντόβα (Νο49).
Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια είχε στο πλευρό της και την υποστήριξη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος παρακολούθησε την αναμέτρηση από τις εξέδρες μαζί με τον γιο του Κωνσταντίνο.
Η Ελληνίδα τενίστρια, Νο37 στην παγκόσμια κατάταξη, επιβλήθηκε της Αμερικανίδας αντιπάλου της (Νο70) με 6-4, 6-3 και πήρε το εισιτήριο για τις τέσσερις καλύτερες αθλήτριες του τουρνουά.
Η Σάκκαρη μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και έδειξε από νωρίς διάθεση να επιβάλει τον ρυθμό της.
Με μπρέικ στο 1-1 απέκτησε το πρώτο σημαντικό προβάδισμα, ωστόσο η Παρκς αντέδρασε άμεσα και ισοφάρισε.
Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια παρέμεινε συγκεντρωμένη, απάντησε με νέο «χτύπημα» και στη συνέχεια διαχειρίστηκε αποτελεσματικά το προβάδισμά της, φτάνοντας στην κατάκτηση του πρώτου σετ με 6-4.
Στο δεύτερο σετ η εικόνα της αναμέτρησης παρέμεινε υπό τον έλεγχο της Σάκκαρη.
Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια βρήκε ξανά τις λύσεις στα κρίσιμα σημεία, διατήρησε την υπεροχή της στο σερβίς και με μπρέικ στο 5-3 έβαλε τις βάσεις για την ολοκλήρωση της νίκης.
Με ψυχραιμία στο φινάλε, η Σάκκαρη έκλεισε το σετ με 6-3 και πανηγύρισε την πρόκριση στα ημιτελικά του Athens Open, συνεχίζοντας την προσπάθειά της μπροστά στο ελληνικό κοινό.
Στην επόμενη φάση της διοργάνωσης θα αντιμετωπίσει την Αλίνα Κορνέβα (Νο90), η οποία νωρίτερα επικράτησε με 2-0 σετ (7-5, 6-3) της Τερέζα Βαλεντόβα (Νο49).
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