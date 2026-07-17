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Ο Τσιτσιπάς προκρίθηκε στα ημιτελικά του τουρνουά στο Γκσταάντ, απέκλεισε τον Ριντερκνέ
Ο Τσιτσιπάς προκρίθηκε στα ημιτελικά του τουρνουά στο Γκσταάντ, απέκλεισε τον Ριντερκνέ
Ο Έλληνας τενίστας έκανε εξαιρετικό παιχνίδι και έβγαλε νοκ άουτ στα προημιτελικά τον Γάλλο, Νο28 στην παγκόσμια κατάταξη
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έβγαλε στο χώμα του τουρνουά τένις της ATP, που διεξάγεται στο Γκστάαντ, τον καλύτερο του εαυτό.
Ο Έλληνας τενίστας αν και κάπου έχασε τη συγκέντρωσή του στο δεύτερο σετ, έδειξε πως ήταν σε καλύτερη κατάσταση από τον Αρθούρ Ριντερκνέ. Τον Γάλλο Νο28 στην παγκόσμια κατάταξη.
Ο Τσιτσιπάς πήρε τη νίκη με 6-3, 3-6, 6-3 και κατάφερε να προκριθεί στα ημιτελικά του τουρνουά.
Ο Αλεξάντερ Σεφτσένκο από το Καζακστάν (Νο100 στην παγκόσμια κατάταξη) θα είναι το τελευταίο του εμπόδιο για τον τελικό. Ο Κολινιόν από το Βέλγιο με τον Τσερουντόλο από την Αργεντινή είναι το ζευγάρι στον άλλο ημιτελικό.
Ο Έλληνας τενίστας αν και κάπου έχασε τη συγκέντρωσή του στο δεύτερο σετ, έδειξε πως ήταν σε καλύτερη κατάσταση από τον Αρθούρ Ριντερκνέ. Τον Γάλλο Νο28 στην παγκόσμια κατάταξη.
Ο Τσιτσιπάς πήρε τη νίκη με 6-3, 3-6, 6-3 και κατάφερε να προκριθεί στα ημιτελικά του τουρνουά.
Ο Αλεξάντερ Σεφτσένκο από το Καζακστάν (Νο100 στην παγκόσμια κατάταξη) θα είναι το τελευταίο του εμπόδιο για τον τελικό. Ο Κολινιόν από το Βέλγιο με τον Τσερουντόλο από την Αργεντινή είναι το ζευγάρι στον άλλο ημιτελικό.
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