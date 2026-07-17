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Συμφώνησε και αναλαμβάνει άμεσα την Εθνική Γαλλίας ο Ζιντάν
Συμφώνησε και αναλαμβάνει άμεσα την Εθνική Γαλλίας ο Ζιντάν
Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο ο Γάλλος προπονητής θα αναλάβει σύντομα τον πάγκο των «τρικολόρ»
Ο μικρός τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου απέναντι στην Αγγλία θα αποτελέσει το κύκνειο άσμα του Ντιντιέ Ντεσάν στον πάγκο της εθνικής Γαλλίας.
Ο έμπειρος τεχνικός δεν κατάφερε να οδηγήσει τους Μπλε στην κατάκτηση του τροπαίου στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής, με την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία να έχει αποφασίσει ήδη την αλλαγή προσώπου στην τεχνική ηγεσία έπειτα από 14 ολόκληρα χρόνια!
Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι Γάλλοι έχουν δώσει τα χέρια με τον Ζινεντίν Ζιντάν για να αναλάβει τη διάδοχη κατάσταση, ο οποίος ετοιμάζεται να επιστρέψει στους πάγκους για πρώτη φορά από το 2021!
Τότε ο Ζιζού είχε παραιτηθεί από τον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης ύστερα από μια σεζόν χωρίς τίτλους, ρίχνοντας τίτλους τέλους στη δεύτερη θητεία του στη Μαδρίτη.
Εφόσον όλη η γραφειοκρατική διαδικασία τακτοποιηθεί μέχρι το τέλος του μήνα, ο Ζιντάν θα σηκώσει μανίκια και θα πιάσει άμεσα δουλειά για να καθοδηγήσει τη Γαλλία στο Nations League, στο EURO 2028, καθώς και στο Μουντιάλ του 2030.
Θυμίζουμε πως ο Γάλλος τεχνικός έχει γράψει ιστορία σε λίγα χρόνια στον πάγκο της Ρεάλ, καθώς σε δυο θητείες κατέκτησε μεταξύ άλλων τρία σερί Champions League και δυο πρωταθλήματα.
Ο έμπειρος τεχνικός δεν κατάφερε να οδηγήσει τους Μπλε στην κατάκτηση του τροπαίου στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής, με την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία να έχει αποφασίσει ήδη την αλλαγή προσώπου στην τεχνική ηγεσία έπειτα από 14 ολόκληρα χρόνια!
Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι Γάλλοι έχουν δώσει τα χέρια με τον Ζινεντίν Ζιντάν για να αναλάβει τη διάδοχη κατάσταση, ο οποίος ετοιμάζεται να επιστρέψει στους πάγκους για πρώτη φορά από το 2021!
Τότε ο Ζιζού είχε παραιτηθεί από τον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης ύστερα από μια σεζόν χωρίς τίτλους, ρίχνοντας τίτλους τέλους στη δεύτερη θητεία του στη Μαδρίτη.
Εφόσον όλη η γραφειοκρατική διαδικασία τακτοποιηθεί μέχρι το τέλος του μήνα, ο Ζιντάν θα σηκώσει μανίκια και θα πιάσει άμεσα δουλειά για να καθοδηγήσει τη Γαλλία στο Nations League, στο EURO 2028, καθώς και στο Μουντιάλ του 2030.
Θυμίζουμε πως ο Γάλλος τεχνικός έχει γράψει ιστορία σε λίγα χρόνια στον πάγκο της Ρεάλ, καθώς σε δυο θητείες κατέκτησε μεταξύ άλλων τρία σερί Champions League και δυο πρωταθλήματα.
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