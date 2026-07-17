Παναθηναϊκός: Η λίστα του Τζέικομπ Νίστρουπ για τα δύο παιχνίδια με την Πάκσι στα προκριματικά του Conference League

Μία ημέρα πριν από το deadline (18/07, 00:59), ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τα ονόματα των ποδοσφαιριστών που θα βρεθούν στην ευρωπαϊκή λίστα για τα παιχνίδια με την Πάκσι για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League.Στην λίστα Α συμπεριλήφθηκαν οι ακόλουθοι 23 ποδοσφαιριστές:Πένια, Τσάβες, Κότσαρη, Κάτρη, Τσιριβέγια, Τουμπά, Ντε Φράι, Τετέι, Γιάγκουσιτς, Αντίνο, Ζαρουρί, Τσέριν, Παντελίδης, Κοντούρη, Τσάπρα, Ταμπόρδα, Καμαρά, Σιώπη, Πελίστρι, Κυριόπουλο, Κρίστιανσεν, Ραστόντερ και Κυριακόπουλο.Στη λίστα Β μπήκαν οι εξής τέσσερις:Βύντρα, Μπινιάρης, Λάβδας και Γείτοντας.Ανάμεσα στα ονόματα της λίστας Α δεν ήταν αυτό του Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν, ο λόγος είναι όμως ξεκάθαρα τυπικός.Η συμφωνία για τον Ολλανδό κεντρικό αμυντικό μέσο επετεύχθη μόλις το απόγευμα της Παρασκευής (17/07) κι έτσι δεν ήταν δυνατό να προλάβουν να ολοκληρωθούν εγκαίρως όλες οι διαδικασίες, προκειμένου εκείνος να ανακοινωθεί και να μπορεί να δηλωθεί στην πρώτη φάση.Κάπως έτσι κρίθηκε καλύτερο να δηλωθούν οι παίκτες που υπάρχουν και στη συνέχεια να γίνει χρήση του δικαιώματος ενός εκ των δύο αλλαγών που έχει η κάθε ομάδα μέχρι και 24 ώρες πριν το πρώτο παιχνίδι και να προστεθεί τότε ο Ολλανδός ποδοσφαιριστής.