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Άνταμ Σίλβερ: «Ο Λεμπρόν πρέπει να αποφασίσει την επόμενη ομάδα του για να οργανώσουμε το τηλεοπτικό πρόγραμμα»
Άνταμ Σίλβερ: «Ο Λεμπρόν πρέπει να αποφασίσει την επόμενη ομάδα του για να οργανώσουμε το τηλεοπτικό πρόγραμμα»
Ο κομισάριος του NBA σε δηλώσεις του τόνισε πως περιμένει τον Λεμπρόν Τζέιμς να αποφασίσει την επόμενη ομάδα του, ώστε να οργανώσει το τηλεοπτικό πρόγραμμα
Η αναμονή για την επόμενη κίνηση του Λεμπρόν Τζέιμς συνεχίζεται, με ολόκληρο τον κόσμο του NBA να περιμένει την απόφαση του 41χρονου θρύλου σχετικά με το μέλλον του.
Ανάμεσα σε όσους αγωνιούν βρίσκεται και ο κομισάριος της λίγκας, Άνταμ Σίλβερ, ο οποίος παραδέχθηκε πως η επιλογή του Τζέιμς επηρεάζει άμεσα τον προγραμματισμό της νέας αγωνιστικής περιόδου.
Ο Σίλβερ, που βρέθηκε επίσης στη Νέα Υόρκη για το CNBC Sport x Boardroom Game Plan Summit, δεν έκρυψε ότι θα ήθελε ο Λεμπρόν να λάβει σύντομα την απόφασή του, καθώς αυτή επηρεάζει σημαντικές αποφάσεις της λίγκας.
«Θα ήθελα να κάνει ήδη την ανακοίνωσή του, ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το πρόγραμμα της νέας σεζόν.
Οι ομάδες μάς πιέζουν, τα τηλεοπτικά δίκτυα μάς πιέζουν και όλοι θέλουν να γνωρίζουν το οριστικό πρόγραμμα», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Ανάμεσα σε όσους αγωνιούν βρίσκεται και ο κομισάριος της λίγκας, Άνταμ Σίλβερ, ο οποίος παραδέχθηκε πως η επιλογή του Τζέιμς επηρεάζει άμεσα τον προγραμματισμό της νέας αγωνιστικής περιόδου.
Ο Σίλβερ, που βρέθηκε επίσης στη Νέα Υόρκη για το CNBC Sport x Boardroom Game Plan Summit, δεν έκρυψε ότι θα ήθελε ο Λεμπρόν να λάβει σύντομα την απόφασή του, καθώς αυτή επηρεάζει σημαντικές αποφάσεις της λίγκας.
«Θα ήθελα να κάνει ήδη την ανακοίνωσή του, ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το πρόγραμμα της νέας σεζόν.
Οι ομάδες μάς πιέζουν, τα τηλεοπτικά δίκτυα μάς πιέζουν και όλοι θέλουν να γνωρίζουν το οριστικό πρόγραμμα», δήλωσε χαρακτηριστικά.
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