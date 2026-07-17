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Η Λίβερπουλ ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου του Σόμποσλαϊ
Η Λίβερπουλ ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου του Σόμποσλαϊ
Οι ρεντς έκαναν ακόμα μεγαλύτερη σε διάρκεια τη συμφωνία που έχουν με τον καλύτερο παίκτη τους την προηγούμενη σεζόν
Η Λίβερπουλ βρίσκεται σε μεταβατική σεζόν.
Με νέο προπονητή τον Ιραόλα, η χρονιά που έρχεται, αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον.
Με αλλαγές στο ρόστερ (έφυγαν Σαλάχ, Ρόμπερτσον), ο Βάσκος προπονητής θα έχει δουλειά να κάνει. Η Λίβερπουλ, πάντως, κατάφερε κάτι σημαντικό.
Επέκτεινε το συμβόλαιο του καλύτερου της παίκτη την περσινή σεζόν. Ο Ντομινίκ Σόμποσλάϊ θα παραμείνει και για τα επόμενα χρόνια κάτοικος «Άνφιλντ». Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, το νέο συμβόλαιο θα έχει ισχύ έως και το 2031.
«Είναι ίσως η μεγαλύτερη μέρα της ζωής μου. Υπάρχουν μερικές στιγμές που είναι πάνω από αυτή – πιθανότατα όταν υπέγραψα για πρώτη φορά στη Λίβερπουλ και, φυσικά, όταν γεννήθηκε το παιδί μου.
Όμως, όσον αφορά την ποδοσφαιρική μου καριέρα, μπορώ να πω ότι αυτή η στιγμή είναι μέσα στις τρεις κορυφαίες.
Είμαι πολύ χαρούμενος. Ανυπομονώ να συνεχίσω ξανά και ξανά και ξανά. Είμαι απλώς ευτυχισμένος που βρίσκομαι εδώ, όπως έχω πει πολλές φορές» δήλωσε ο Σόμποσλαϊ για το νέο του συμβόλαιο.
Με νέο προπονητή τον Ιραόλα, η χρονιά που έρχεται, αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον.
Με αλλαγές στο ρόστερ (έφυγαν Σαλάχ, Ρόμπερτσον), ο Βάσκος προπονητής θα έχει δουλειά να κάνει. Η Λίβερπουλ, πάντως, κατάφερε κάτι σημαντικό.
Επέκτεινε το συμβόλαιο του καλύτερου της παίκτη την περσινή σεζόν. Ο Ντομινίκ Σόμποσλάϊ θα παραμείνει και για τα επόμενα χρόνια κάτοικος «Άνφιλντ». Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, το νέο συμβόλαιο θα έχει ισχύ έως και το 2031.
«Είναι ίσως η μεγαλύτερη μέρα της ζωής μου. Υπάρχουν μερικές στιγμές που είναι πάνω από αυτή – πιθανότατα όταν υπέγραψα για πρώτη φορά στη Λίβερπουλ και, φυσικά, όταν γεννήθηκε το παιδί μου.
Όμως, όσον αφορά την ποδοσφαιρική μου καριέρα, μπορώ να πω ότι αυτή η στιγμή είναι μέσα στις τρεις κορυφαίες.
Είμαι πολύ χαρούμενος. Ανυπομονώ να συνεχίσω ξανά και ξανά και ξανά. Είμαι απλώς ευτυχισμένος που βρίσκομαι εδώ, όπως έχω πει πολλές φορές» δήλωσε ο Σόμποσλαϊ για το νέο του συμβόλαιο.
Dominik Szoboszlai has signed a new long-term contract with Liverpool FC 🙌— Liverpool FC (@LFC) July 17, 2026
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