Κοντά στον Φαν Ντρόνγκελεν ο Παναθηναϊκός

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Μια ανάσα από το να κλείσει στόπερ είναι ο Παναθηναϊκός με τον Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν να είναι προ των πυλών για το τριφύλλι μετά και τον σοβαρό τραυματισμό του Ίνγκασον.Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι το βράδυ αναμένεται να επικυρωθεί και εγγράφως το deal.Ο 27χρονος Ολλανδός κεντρικός αμυντικός προβλέπεται να έρθει άμεσα στην Αθήνα προκειμένου να υπογράψει 4ετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους πράσινους, ενώ το γεγονός ότι έκανε κανονική προετοιμασία με τη Σάμσουνσπορ δίνει τη δυνατότητα στο Τριφύλλι να τον συμπεριλάβει και στην ευρωπαϊκή λίστα.Με βάση τα ρεπορτάζ, το ποσό που θα κλείσει εν τέλει η μεταγραφή είναι περίπου στα 5-5.5 εκατ. ευρώ.Ο Φαν Ντρόγκελεν ξεκίνησε την καριέρα του στην πατρίδα του και πέρασε από τις ακαδημίες της Αξέλ, της JVOZ και της Σπάρτα Ρότερνταμ. Το Ιανουάριο του 2016 προωθήθηκε στην πρώτη ομάδα της Σπάρτα, με την οποία κατέγραψε συνολικά 49 συμμετοχές (με 1 γκολ και 1 ασίστ).Επόμενος σταθμός του ήταν το Αμβούργο, το οποίο έβγαλε από τα ταμεία του 3 εκατ. ευρώ για να τον αγοράσει το καλοκαίρι του 2017. έμεινε εκεί για μια 4ετία και συνολικά έπαιξε 95 φορές σε όλες τις διοργανώσεις, καταγράφοντας 2 γκολ και 3 ασίστ και «κερδίζοντας» την μεταγραφή στην Ουνιόν Βερολίνου, έναντι 500 χιλ. ευρώ.Στην γερμανική πρωτεύουσα ωστόσο δεν βρήκε ποτέ χώρο και χρόνο συμμετοχής, με αποτέλεσμα να παραχωρηθεί δανεικός στην Μαλίν (10 συμμετοχές) και την Χάνσα Ροστόκ (23 συμμετοχές - 1 γκολ) και τελικά να πωληθεί το 2023 στην Σαμσουνσπόρ για 200 χιλ. ευρώ.Με την ομάδα της Σαμψούντας έχει αγωνιστεί 112 φορές και μετράει 8 γκολ και 3 ασίστ, πραγματοποιώντας τα καλύτερα παιχνίδια της καριέρας του.Σε διεθνές επίπεδο, μετράει 18 συμμετοχές με την Κ21 της Ολλανδίας, ενώ είχε παίξει και στις Κ17, Κ18 και Κ19, δίχως να φτάσει ποτέ στην πρώτη ομάδα.