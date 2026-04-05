ΠΑΕ ΠΑΟΚ: «Απαιτούμε καλύτερους διαιτητές και δικαιοσύνη, αλλιώς όσοι βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης οφείλουν να αποχωρήσουν»
Ο Δικέφαλος εξέδωσε ανακοίνωση για τη διαιτησία του αγώνα με τον Παναθηναϊκό με μηνύματα προς τον αρχιδιαιτητή, Στεφάν Λανουά
Ανακοίνωση εξέδωσε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ μετά το παιχνίδι κόντρα στον Παναθηναϊκό στο γήπεδο της Τούμπας για τα playoffs της Stoiximan Super League.
Ο Δικέφαλος αποδοκίμασε την επιλογή του Λανουά να μην ορίσει ελίτ διαιτητή στην αναμέτρηση με τους πράσινους, θέλοντας να διασφαλίσει την ομαλή διεξαγωγή των playoffs.
Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ
«Το σημερινό παιχνίδι απέδειξε ξεκάθαρα ότι διαιτητές που δεν ανήκουν στην ελίτ κατηγορία και δεν προέρχονται από τα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα, δεν μπορούν να διαχειριστούν μεγάλα και καθοριστικά παιχνίδια.
Δεν μπορούμε να ανεχτούμε λάθη σε τόσο κρίσιμα παιχνίδια.
Απαιτούμε από τον Λανουά και την ΕΠΟ να εγγυηθούν την υψηλότερη ποιότητα στις διαιτητικές ομάδες και να διασφαλίσουν ότι το φετινό πρωτάθλημα θα κριθεί δίκαια, αποκλειστικά από τις ομάδες, χωρίς παρεμβάσεις.
Σε διαφορετική περίπτωση, όσοι βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης οφείλουν να αποχωρήσουν».
