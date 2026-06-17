Η εταιρεία επενδύει κάθε χρόνο περίπου 9 εκατ. ευρώ σε δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας και αποκατάστασης.
Ο Τζόκοβιτς χόρεψε σε ρυθμούς... bangaranga μαζί με την κόρη του και την νικήτρια της Eurovision, Ντάρα, βίντεο
Ο Τζόκοβιτς χόρεψε σε ρυθμούς... bangaranga μαζί με την κόρη του και την νικήτρια της Eurovision, Ντάρα, βίντεο
Η Βουλγάρα τραγουδίστρια βρίσκεται στην Αθήνα καθώς θα συμμετάσχει στα βραβεία MAD σήμερα το βράδυ
Μια... απρόσμενη συνάντηση είχε κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην Αθήνα η Ντάρα, η νικήτρια της φετινής Eurovision.
Η Βουλγάρα τραγουδίστρια έπεσε πάνω στον Νόβακ Τζόκοβιτς και δεν έχασε την ευκαιρία να χορέψει το Bangaranga με εκείνον και την κόρη του, την Τάρα!
«Τι μικρός που είναι ο κόσμος!», έγραψε η Ντάρα στο Instagram. «Όταν μιλά η μοίρα, την ακούς… και κάνεις το Bangaranga. Χθες συνάντησα τυχαία τον Nόβακ Τζόκοβιτς ενώ δειπνούσα.
Ήταν μια εντελώς απρόσμενη συνάντηση, αλλά με κάποιον τρόπο έμοιαζε σαν να ήταν γραφτό να συμβεί».
Ο Νόλε, πάντως, είναι φαν του τραγουδιού και έχει ανεβάσει στο παρελθόν βίντεο όπου το χορεύει μαζί με την Τάρα!
Η Βουλγάρα τραγουδίστρια βρίσκεται στην Αθήνα καθώς θα συμμετάσχει στα βραβεία MAD σήμερα το βράδυ.
Η Βουλγάρα τραγουδίστρια έπεσε πάνω στον Νόβακ Τζόκοβιτς και δεν έχασε την ευκαιρία να χορέψει το Bangaranga με εκείνον και την κόρη του, την Τάρα!
«Τι μικρός που είναι ο κόσμος!», έγραψε η Ντάρα στο Instagram. «Όταν μιλά η μοίρα, την ακούς… και κάνεις το Bangaranga. Χθες συνάντησα τυχαία τον Nόβακ Τζόκοβιτς ενώ δειπνούσα.
Ήταν μια εντελώς απρόσμενη συνάντηση, αλλά με κάποιον τρόπο έμοιαζε σαν να ήταν γραφτό να συμβεί».
Ο Νόλε, πάντως, είναι φαν του τραγουδιού και έχει ανεβάσει στο παρελθόν βίντεο όπου το χορεύει μαζί με την Τάρα!
Η Βουλγάρα τραγουδίστρια βρίσκεται στην Αθήνα καθώς θα συμμετάσχει στα βραβεία MAD σήμερα το βράδυ.
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