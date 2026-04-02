Εργκίν Αταμάν: «Χάσαμε 23 τρίποντα και την ευκαιρία να πάρουμε μια εύκολη νίκη»
Τα τρία εναπομείναντα παιχνίδια περιμένει ο Εργκίν Αταμάν και οι παίκτες του, για να κάνουν ταμείο, μετά την ήττα με 92-88 από την Χάποελ
Ο Παναθηναϊκός έχασε ένα ματς το οποίο θα μπορούσε εύκολα να έχει κερδίσει, σύμφωνα και με τον Εργκίν Αταμάν, ο οποίος εμφανίστηκε αρκετά απογοητευμένος και εκνευρισμένος από την ήττα και το πισωγύρισμα κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ.
Ο Τούρκος τεχνικός τόνισε αρχικά πως: «Χάσαμε την ευκαιρία να κερδίσουμε εύκολα το ματς. Για 35 λεπτά ελέγξαμε το παιχνίδι. Είχαμε κακή τύχη στην τελευταία επίθεση της τρίτης περιόδου. Είχαμε την κατοχή, έδωσαν επιθετικό φάουλ και σε 3” πέτυχαν ένα αδιανόητο τρίποντο. Σε όλο το ματς χάσαμε 23 τρίποντα, τα 15 ήταν ελεύθερα, περισσότερο από ελεύθερα. Οι σουτέρ μας είναι σπουδαίοι παίκτες αλλά τα χάσαμε. Σταδιακά επέστρεψαν και κέρδισαν».
Σε ότι αφορά την ψυχολογική κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό, ο Εργκίν Αταμάν παραδέχτηκε πως: «Υπάρχει σίγουρα μεγάλη απογοήτευση για εμάς, γιατί παίξαμε εξαιρετικό μπάσκετ για τρεις περιόδους. Αλλά δεν εκμεταλλευτήκαμε την ευκαιρία να κερδίσουμε με 15-20 πόντους. Απομένουν τρία ματς, ας δούμε τι θα γίνει».
