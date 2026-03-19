Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα τις ευρωπαϊκές μάχες Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και το Ολυμπιακός-Μπασκόνια
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα τις ευρωπαϊκές μάχες Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και το Ολυμπιακός-Μπασκόνια
Πλούσιο πρόγραμμα σήμερα με Europa League, Conference League και σημαντικό ματς για τους Ερυθρόλευκους στο ΣΕΦ
Πλούσιο το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τις αναμετρήσεις Παναθηναϊκού και ΑΕΚ για το Europa League και Conference League αντίστοιχα να ξεχωρίζουν.
Στις 19:45, η ΑΕΚ τίθεται αντιμέτωπη με την Τσέλιε στην Allwyn Arena, με τη ρεβάνς για τους «16» του Europa Conference League να μεταδίδεται από το Cosmote Sport 3. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Μπέτις στη Σεβίλλη στις 22:00, με την αναμέτρηση της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης να μεταδίδεται από το Cosmote Sport 4 και από το ελεύθερο κανάλι του ΑΝΤ1.
Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο ΣΕΦ την Μπασκόνια στην 32η «στροφή» της Ευρωλίγκας, με την αναμέτρηση να είναι live στις 21:15 μέσω του Nova Sports prime.
Δείτε τις αθλητικές μεταδόσεις για σήμερα Πέμπτη 19 Μαρτίου
16:00 COSMOTE SPORT 9 HD Φενέρμπαχτσε – Σκαντίτσι CEV Champions League 2026
17:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Μαϊάμι, 2η Μέρα
17:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Μαϊάμι (Κυρίως Ταμπλό)
17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – ΟΦΗ Final-4 Κυπέλλου Ελλάδος Bόλεϊ Ανδρών
19:00 Novasports 4HD Βαλένθια – Μπαρτσελόνα Euroleague
19:30 Novasports Start Αναντολού Εφές – Μονακό Euroleague
19:45 COSMOTE SPORT 5 HD ΑΕΚ Λάρνακας – Κρίσταλ Πάλας Conference League
19:45 COSMOTE SPORT 9 HD Φράιμπουργκ – Γκενκ Europa League
Στις 19:45, η ΑΕΚ τίθεται αντιμέτωπη με την Τσέλιε στην Allwyn Arena, με τη ρεβάνς για τους «16» του Europa Conference League να μεταδίδεται από το Cosmote Sport 3. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Μπέτις στη Σεβίλλη στις 22:00, με την αναμέτρηση της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης να μεταδίδεται από το Cosmote Sport 4 και από το ελεύθερο κανάλι του ΑΝΤ1.
Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο ΣΕΦ την Μπασκόνια στην 32η «στροφή» της Ευρωλίγκας, με την αναμέτρηση να είναι live στις 21:15 μέσω του Nova Sports prime.
Δείτε τις αθλητικές μεταδόσεις για σήμερα Πέμπτη 19 Μαρτίου
Οι αθλητικές μεταδόσεις σήμερα
16:00 COSMOTE SPORT 9 HD Φενέρμπαχτσε – Σκαντίτσι CEV Champions League 2026
17:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Μαϊάμι, 2η Μέρα
17:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Μαϊάμι (Κυρίως Ταμπλό)
17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – ΟΦΗ Final-4 Κυπέλλου Ελλάδος Bόλεϊ Ανδρών
19:00 Novasports 4HD Βαλένθια – Μπαρτσελόνα Euroleague
19:30 Novasports Start Αναντολού Εφές – Μονακό Euroleague
19:45 COSMOTE SPORT 5 HD ΑΕΚ Λάρνακας – Κρίσταλ Πάλας Conference League
19:45 COSMOTE SPORT 9 HD Φράιμπουργκ – Γκενκ Europa League
19:45 COSMOTE SPORT 8 HD Λιόν – Θέλτα Europa League
19:45 COSMOTE SPORT 7 HD Μίντιλαντ – Νότιγχαμ Φόρεστ Europa League
19:45 COSMOTE SPORT 3 HD ΑΕΚ – Τσέλιε Conference League
20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Φλοίσβος – Πανιώνιος ΓΣΣ Final-4 Κυπέλλου Bόλεϊ Ανδρών
21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Μαϊάμι (Κυρίως Ταμπλό)
21:05 Novasports 6HD Χάποελ Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια Euroleague
21:15 Novasports Prime Ολυμπιακός – Μπασκόνια Euroleague
21:30 Novasports 3HD Μπάγερν Μονάχου – Ντουμπάι Euroleague
21:45 Novasports 5HD Παρί – Παρτίζαν Euroleague
22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Πόρτο – Στουτγκάρδη Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Σπάρτα Πράγας – Άλκμααρ Conference League 2025-26
22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Ράγιο Βαγιεκάνο – Σάμσουνσπορ Conference League
22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Άστον Βίλα – Λιλ Europa League
22:00 ANT1-COSMOTE SPORT 4 HD Μπέτις – Παναθηναϊκός Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ρόμα – Μπολόνια Europa League
19:45 COSMOTE SPORT 7 HD Μίντιλαντ – Νότιγχαμ Φόρεστ Europa League
19:45 COSMOTE SPORT 3 HD ΑΕΚ – Τσέλιε Conference League
20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Φλοίσβος – Πανιώνιος ΓΣΣ Final-4 Κυπέλλου Bόλεϊ Ανδρών
21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Μαϊάμι (Κυρίως Ταμπλό)
21:05 Novasports 6HD Χάποελ Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια Euroleague
21:15 Novasports Prime Ολυμπιακός – Μπασκόνια Euroleague
21:30 Novasports 3HD Μπάγερν Μονάχου – Ντουμπάι Euroleague
21:45 Novasports 5HD Παρί – Παρτίζαν Euroleague
22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Πόρτο – Στουτγκάρδη Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Σπάρτα Πράγας – Άλκμααρ Conference League 2025-26
22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Ράγιο Βαγιεκάνο – Σάμσουνσπορ Conference League
22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Άστον Βίλα – Λιλ Europa League
22:00 ANT1-COSMOTE SPORT 4 HD Μπέτις – Παναθηναϊκός Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ρόμα – Μπολόνια Europa League
