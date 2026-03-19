Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα τις ευρωπαϊκές μάχες Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και το Ολυμπιακός-Μπασκόνια
Πλούσιο το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τις αναμετρήσεις Παναθηναϊκού και ΑΕΚ για το Europa League και Conference League αντίστοιχα να ξεχωρίζουν.

Στις 19:45, η ΑΕΚ τίθεται αντιμέτωπη με την Τσέλιε στην Allwyn Arena, με τη ρεβάνς για τους «16» του Europa Conference League να μεταδίδεται από το Cosmote Sport 3. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Μπέτις στη Σεβίλλη στις 22:00, με την αναμέτρηση της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης να μεταδίδεται από το Cosmote Sport 4 και από το ελεύθερο κανάλι του ΑΝΤ1.

Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο ΣΕΦ την Μπασκόνια στην 32η «στροφή» της Ευρωλίγκας, με την αναμέτρηση να είναι live στις 21:15 μέσω του Nova Sports prime.


Δείτε τις αθλητικές μεταδόσεις για σήμερα Πέμπτη 19 Μαρτίου

16:00 COSMOTE SPORT 9 HD Φενέρμπαχτσε – Σκαντίτσι CEV Champions League 2026

17:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Μαϊάμι, 2η Μέρα

17:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Μαϊάμι (Κυρίως Ταμπλό)

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – ΟΦΗ Final-4 Κυπέλλου Ελλάδος Bόλεϊ Ανδρών

19:00 Novasports 4HD Βαλένθια – Μπαρτσελόνα Euroleague

19:30 Novasports Start Αναντολού Εφές – Μονακό Euroleague

19:45 COSMOTE SPORT 5 HD ΑΕΚ Λάρνακας – Κρίσταλ Πάλας Conference League

19:45 COSMOTE SPORT 9 HD Φράιμπουργκ – Γκενκ Europa League

19:45 COSMOTE SPORT 8 HD Λιόν – Θέλτα Europa League

19:45 COSMOTE SPORT 7 HD Μίντιλαντ – Νότιγχαμ Φόρεστ Europa League

19:45 COSMOTE SPORT 3 HD ΑΕΚ – Τσέλιε Conference League

20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Φλοίσβος – Πανιώνιος ΓΣΣ Final-4 Κυπέλλου Bόλεϊ Ανδρών

21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Μαϊάμι (Κυρίως Ταμπλό)

21:05 Novasports 6HD Χάποελ Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια Euroleague

21:15 Novasports Prime Ολυμπιακός – Μπασκόνια Euroleague

21:30 Novasports 3HD Μπάγερν Μονάχου – Ντουμπάι Euroleague

21:45 Novasports 5HD Παρί – Παρτίζαν Euroleague

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Πόρτο – Στουτγκάρδη Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Σπάρτα Πράγας – Άλκμααρ Conference League 2025-26

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Ράγιο Βαγιεκάνο – Σάμσουνσπορ Conference League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Άστον Βίλα – Λιλ Europa League

22:00 ANT1-COSMOTE SPORT 4 HD Μπέτις – Παναθηναϊκός Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ρόμα – Μπολόνια Europa League

