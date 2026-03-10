Champions League: Απόψε οι πρώτες μάχες για τους «16» με Νιουκάστλ - Μπαρτσελόνα και Γαλατασαράι-Λίβερπουλ
Champions League: Απόψε οι πρώτες μάχες για τους «16» με Νιουκάστλ - Μπαρτσελόνα και Γαλατασαράι-Λίβερπουλ

Η διαδρομή για τη Βουδαπέστη συνεχίζεται και τέσσερα παιχνίδια της φάσης των «16» της διοργάνωσης γίνονται σήμερα

Το πρώτο... πιάτο για τη φάση των «16» του Champions League σερβίρεται απόψε (10/3), με τέσσερις αναμετρήσεις να ανοίγουν αυτή τη φάση του θεσμού.

Λίγο καιρό μετά την παρουσία της στην Τουρκία και την ήττα (1-0) εκεί από τη Γαλατασαράι, η Λίβερπουλ συναντά την ομάδα που της προκάλεσε άσχημη βραδιά πριν από καιρό στη φετινή διοργάνωση. Οι «κόκκινοι» ασφαλώς πιο καλά διαβασμένοι, από την άλλη όμως, οι γηπεδούχοι ξέρουν πώς να εκμεταλλευτούν τον... χαμό και την ένταση των οπαδών τους στην έδρα τους.



Η Νιούκαστλ θα ζήσει μεγάλες στιγμές φιλοξενώντας την Μπαρτσελόνα στο St. James' Park που σε τέτοιες ευρωπαϊκές περιστάσεις αποκτά λάμψη, ενώ, πολύ μεγάλη και ενδιαφέρουσα θα είναι η δοκιμασία στο Μπέργκαμο, όπου η Αταλάντα μετά το εκπληκτικό come-back απέναντι στην Ντόρτμουντ, υποδέχεται το «βαρύ πυροβολικό», την Μπάγερν Μονάχου.


Η Ατλέτικο Μαδρίτης στη θεωρία έχει το πιο εύκολο έργο στο μενού της Τρίτης, από τη στιγμή που κοντράρεται με τη γεμάτη προβλήματα, Τότεναμ, ωστόσο, τα «σπιρούνια» σε ευρωπαϊκό επίπεδο έδειχναν πολύ διαφορετικό πρόσωπο, τερματίζοντας μάλιστα στην 8άδα...
Οι αγώνες του Champions League σήμερα 

Γαλατάσαραϊ - Λίβερπουλ (19:45, Cosmote Sport 2)
Νιουκάστλ - Μπαρτσελόνα (22:00, Cosmote Sport 2)
Ατλέτικο Μαδρίτης - Τότεναμ (22:00, Cosmote Sport 5)
Αταλάντα - Μπάγερν Μονάχου (22:00, Cosmote Sport 3)

