Δεύτερο μετάλλιο για την Γιούτα Λίρνταμ στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες: Η αντίδραση του συντρόφου της Τζέικ Πολ, δείτε βίντεο

Η Ολλανδέζα έκανε για δεύτερη φορά σε αυτή τη διοργάνωση στο πατινάζ ταχύτητας, περήφανο τον Τζέικ Πολ, ο οποίος το διασκέδασε με την ψυχή του

Η Ολλανδέζα Γιούτα Λίρνταμ γράφει ιστορία στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνο-Κορτίνα, αφού μετά το Χρυσό μετάλλιο που πανηγύρισε στα 1000 μέτρα πατινάζ ταχύτητας, ακολούθησε το ασημένιο στα 500 μέτρα. 

Στο πρώτο σκαλί του βάθρου έκατσε η συμπατριώτισσά της, Φέμκε Κοκ, την οποία η Λίρνταμ έσπευσε να αγκαλιάσει μετά το τέλος της κούρσας. 






Το χάλκινο κατέκτησε η Γιαπωνέζα, Μίχο Τακάγκι. 

Για την Λίρνταμ ήταν το δεύτερο στην καριέρα της και το δεύτερο σε αυτή τη διοργάνωση. 

Ο σύντροφός της, γνωστός παλαιστής και youtuber, Τζέικ Πολ, πανηγύρισε για δεύτερη φορά με δάκρυα στα μάτια την επιτυχία της αγαπημένης του και το δημοσίευσε στα social media.


