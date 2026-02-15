Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Δεύτερο μετάλλιο για την Γιούτα Λίρνταμ στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες: Η αντίδραση του συντρόφου της Τζέικ Πολ, δείτε βίντεο
Δεύτερο μετάλλιο για την Γιούτα Λίρνταμ στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες: Η αντίδραση του συντρόφου της Τζέικ Πολ, δείτε βίντεο
Η Ολλανδέζα έκανε για δεύτερη φορά σε αυτή τη διοργάνωση στο πατινάζ ταχύτητας, περήφανο τον Τζέικ Πολ, ο οποίος το διασκέδασε με την ψυχή του
Η Ολλανδέζα Γιούτα Λίρνταμ γράφει ιστορία στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνο-Κορτίνα, αφού μετά το Χρυσό μετάλλιο που πανηγύρισε στα 1000 μέτρα πατινάζ ταχύτητας, ακολούθησε το ασημένιο στα 500 μέτρα.
Στο πρώτο σκαλί του βάθρου έκατσε η συμπατριώτισσά της, Φέμκε Κοκ, την οποία η Λίρνταμ έσπευσε να αγκαλιάσει μετά το τέλος της κούρσας.
Το χάλκινο κατέκτησε η Γιαπωνέζα, Μίχο Τακάγκι.
Για την Λίρνταμ ήταν το δεύτερο στην καριέρα της και το δεύτερο σε αυτή τη διοργάνωση.
Ο σύντροφός της, γνωστός παλαιστής και youtuber, Τζέικ Πολ, πανηγύρισε για δεύτερη φορά με δάκρυα στα μάτια την επιτυχία της αγαπημένης του και το δημοσίευσε στα social media.
Στο πρώτο σκαλί του βάθρου έκατσε η συμπατριώτισσά της, Φέμκε Κοκ, την οποία η Λίρνταμ έσπευσε να αγκαλιάσει μετά το τέλος της κούρσας.
The moment Dutch duo Femke Kok and Jutta Leerdam secured Gold and Silver AGAIN 🥇🥈— TNT Sports (@tntsports) February 15, 2026
Champions respect champions 🤝 pic.twitter.com/pmx4UHmYC8
Το χάλκινο κατέκτησε η Γιαπωνέζα, Μίχο Τακάγκι.
Για την Λίρνταμ ήταν το δεύτερο στην καριέρα της και το δεύτερο σε αυτή τη διοργάνωση.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ο σύντροφός της, γνωστός παλαιστής και youtuber, Τζέικ Πολ, πανηγύρισε για δεύτερη φορά με δάκρυα στα μάτια την επιτυχία της αγαπημένης του και το δημοσίευσε στα social media.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα