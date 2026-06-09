Τσόχος - Σπυρόπουλος σχολιάζουν το Μουντιάλ 2026: Από τον Πελέ και τον Μαραντόνα, στον Μέσι, τον Ρονάλντο και τον Γιαμάλ
Τσόχος - Σπυρόπουλος σχολιάζουν το Μουντιάλ 2026: Από τον Πελέ και τον Μαραντόνα, στον Μέσι, τον Ρονάλντο και τον Γιαμάλ
Οι δυο έμπειροι δημοσιογράφοι συζήτησαν και έφεραν στο μυαλό τους εικόνες και στιγμές από το παρελθόν, με μερικούς θρύλους του ποδοσφαίρου να έχουν την τιμητική τους
Ο Αλέξης Σπυρόπουλος και ο Μιχάλης Τσόχος μπήκαν για τα καλά σε ρυθμούς Μουντιάλ 2026 σε μια εκπομπή Win Win αφιερωμένη αποκλειστικά στην γιορτή του Παγκόσμιου ποδοσφαίρου.
Οι δυο έμπειροι δημοσιογράφοι συζήτησαν και έφεραν στο μυαλό τους εικόνες και στιγμές από το παρελθόν, με μερικούς "θρύλους" του ποδοσφαίρου να έχουν την τιμητική τους, όπως ασφαλώς αξίζει σε κάποιους που έχουν αφήσει ανεξίτηλα το στίγμα τους στο συγκεκριμένο άθλημα.
Η συζήτηση ξεκίνησε με την μεγάλη Εθνική Βραζιλίας του Πελέ ενώ ακολούθησε ανταλλαγή... απόψεων και εικόνων για την τεράστια ομάδα που ακολούθησε με τους Ζίκο και Σόκρατες.
Η κουβέντα "άναψε" για τα καλά με την Αργεντινή του μεγάλου Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα ενώ στην συνέχεια δεν θα μπορούσε να μείνει ασχολίαστη και η κατάκτηση του κόσμου από τον Λιονέλ Μέσι.
Η πάντα ωραία στο μάτι Εθνική Ολλανδίας ήρθε στο προσκήνιο με τον Γιόχαν Κρόιφ σαφώς να είναι το κυριότερο θέμα της συζήτησης ενώ όπως ήταν φυσικό ακολούθησε συζήτηση και ανάλυση για την φετινή διοργάνωση στην οποία η Γαλλία και η Ισπανία δείχνουν και πάλι να διαθέτουν πολύ ισχυρά σύνολα.
Το... συγκεκριμένο ποδοσφαιρικό ταξίδι ξεκινάει στις 11 Ιουνίου με τα σχόλια και τις αναλύσεις να συνεχίζονται σε όλη την διάρκεια του και την εκπομπή να μετατρέπεται σε Win Win - Mundial Edition.
Οι δυο έμπειροι δημοσιογράφοι συζήτησαν και έφεραν στο μυαλό τους εικόνες και στιγμές από το παρελθόν, με μερικούς "θρύλους" του ποδοσφαίρου να έχουν την τιμητική τους, όπως ασφαλώς αξίζει σε κάποιους που έχουν αφήσει ανεξίτηλα το στίγμα τους στο συγκεκριμένο άθλημα.
Η συζήτηση ξεκίνησε με την μεγάλη Εθνική Βραζιλίας του Πελέ ενώ ακολούθησε ανταλλαγή... απόψεων και εικόνων για την τεράστια ομάδα που ακολούθησε με τους Ζίκο και Σόκρατες.
Η κουβέντα "άναψε" για τα καλά με την Αργεντινή του μεγάλου Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα ενώ στην συνέχεια δεν θα μπορούσε να μείνει ασχολίαστη και η κατάκτηση του κόσμου από τον Λιονέλ Μέσι.
Η πάντα ωραία στο μάτι Εθνική Ολλανδίας ήρθε στο προσκήνιο με τον Γιόχαν Κρόιφ σαφώς να είναι το κυριότερο θέμα της συζήτησης ενώ όπως ήταν φυσικό ακολούθησε συζήτηση και ανάλυση για την φετινή διοργάνωση στην οποία η Γαλλία και η Ισπανία δείχνουν και πάλι να διαθέτουν πολύ ισχυρά σύνολα.
Το... συγκεκριμένο ποδοσφαιρικό ταξίδι ξεκινάει στις 11 Ιουνίου με τα σχόλια και τις αναλύσεις να συνεχίζονται σε όλη την διάρκεια του και την εκπομπή να μετατρέπεται σε Win Win - Mundial Edition.
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