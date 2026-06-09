Τσόχος - Σπυρόπουλος σχολιάζουν το Μουντιάλ 2026: Από τον Πελέ και τον Μαραντόνα, στον Μέσι, τον Ρονάλντο και τον Γιαμάλ

Οι δυο έμπειροι δημοσιογράφοι συζήτησαν και έφεραν στο μυαλό τους εικόνες και στιγμές από το παρελθόν, με μερικούς θρύλους του ποδοσφαίρου να έχουν την τιμητική τους