Τσιτσιπάς για τους ανώνυμους που τον κριτικάρουν στα social media: Σταμάτησα να θεωρώ σημαντικούς τους πολεμιστές του wi-fi

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ανέβασε βίντεο με τα «10 πράγματα που έμαθε με τον δύσκολο τρόπο» και αναφέρεται στο κομμάτι των social media και της κριτικής