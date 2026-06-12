Τσιτσιπάς για τους ανώνυμους που τον κριτικάρουν στα social media: Σταμάτησα να θεωρώ σημαντικούς τους πολεμιστές του wi-fi
SPORTS
Στέφανος Τσιτσιπάς Τένις Social Media

Τσιτσιπάς για τους ανώνυμους που τον κριτικάρουν στα social media: Σταμάτησα να θεωρώ σημαντικούς τους πολεμιστές του wi-fi

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ανέβασε βίντεο με τα «10 πράγματα που έμαθε με τον δύσκολο τρόπο» και αναφέρεται στο κομμάτι των social media και της κριτικής

Τσιτσιπάς για τους ανώνυμους που τον κριτικάρουν στα social media: Σταμάτησα να θεωρώ σημαντικούς τους πολεμιστές του wi-fi
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Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει προκαλέσει πολλές φορές με τα... τραβηγμένα του σχόλια στο twitter και η αλήθεια είναι πως έχει πολλούς haters. 

Πόσο όμως ασχολείται μαζί τους; Την απάντηση δίνει ο ίδιος σ' ένα βίντεο με συμβουλές για καλύτερη ζωή που ανέβασε ο ίδιος στο κανάλι του στο YouTube με τίτλο: «10 πράγματα που έμαθε με τον δύσκολο τρόπο». 

Στο κεφάλαιο 8 (αρχίζει στο 6.07) αναφέρεται στους ανώνυμους που του κάνουν κριτική και τους αποκαλεί «πολεμιστές του wi-fi». 

«Ας μιλήσουμε για τα σχόλια του διαδικτύου, έχω πολλά από αυτά. Όλη την ώρα σαν αθλητής ακούς τα πάντα. Από ειδικούς χωρίς εμπειρία μέχρι τους κριτικούς που κρύβονται πίσω από φωτογραφίες προφίλ. Είναι λίγο αστείο μερικές φορές. Τα περνάω όλα και αναρωτιέμαι. Αυτό είναι κομμάτι της ζωής μου.

Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τους αποκαλώ «οι πολεμιστές του WI-FI». Όταν σταμάτησα να θεωρώ τις ανώνυμες απόψεις ως σημαντικές πληροφορίες η αυτοσυγκέντρωσή μου επανήλθε πίσω στη φυσιολογική της κατάσταση. Κριτική από προπονητές, μέντορες ή ανθρώπους που ξέρεις προσωπικά και τους εμπιστεύεσαι, αυτή η κριτική έχει μεγαλύτερη σημασία. Ο θόρυβος από αγνώστους δεν έχει σημασία. Η προσοχή είναι ενέργεια. Το ξέρουμε όλοι αυτό. Αλλά που τη σπαταλάς καθορίζει την ποιότητα της ζωής σου», αναφέρει ο Στέφανος Τσιτσιπάς. 

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