Άρης και ΠΑΟΚ οριστικά στο EuroCup, στη λίστα και η Μονακό

Οι δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης υπέγραψαν πενταετή συμβόλαια και έχουν αυξημένες πιθανότητες να βρεθούν στη Euroleague τα επόμενα χρόνια





Μαζί με τις δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης, στη λίστα είναι και η Μονακόμετά την παρουσία της στη Euroleague τα προηγούμενα χρόνια. Οι Μονεγάσκοι θα έχουν και εκείνοι πενταετές συμβόλαιο στο Eurocup.







Η Τζιρόνα, το Αμβούργο, Λέγκια Βαρσοβίας, Τσιμπόνα και η Μπούργος αποτελούν τις βασικές υποψήφιες για τη wild card που απομένει στο Eurocup.



Η επισημοποίηση της λίστας των ομάδων του Eurocup, δείχνει ανεπίσημα πως η Παρί θα βρίσκεται στη Euroleague τη νέα σεζόν. Μένει η ομάδα που θα πάρει την 20η θέση στη Euroleague.







Aυτό σημαίνει πως θα ανοίξει άλλη μια θέση στο EuroCup της νέας σεζόν που θα διεκδικηθεί από την Τζιρόνα, το Αμβούργο, τη Λέγκια Βαρσοβίας, την Τσιμπόνα και τη Μπούργος



Aναλυτικά όλες οι ομάδες που θα βρεθούν στο Eurocup της νέας σεζόν.



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Οι ομάδες με μονοετή συμμετοχή: Μπάλκαν Μπότεβγκαρντ, Ρόμα, Μανρέσα, Νάπολι, Ρίγα, Σίγουλβς, Σιαουλιάι, Σλασκ Βρότσλαβ, Τόφας



H σχετική ανακοίνωση αναφέρει



«Η Euroleague Basketball ανακοίνωσε τη λίστα των ομάδων που θα συμμετάσχουν στο Eurocup 2026-27. Μετά την έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της ECA , η διοργάνωση θα επεκτείνει τόσο τον αριθμό των συμμετεχόντων συλλόγων όσο και τη μορφή της. Οι 32 ομάδες θα χωριστούν σε τέσσερις ομίλους των οκτώ, με 16 ομάδες να προκρίνονται στα πλέι οφ. Τα πλέι οφ θα περιλαμβάνουν όγδοους, προημιτελικούς, ημιτελικούς και τελικούς, οι οποίοι θα διεξαχθούν όλοι σε μορφή σειράς best-of-three.



Η επέκταση της διοργάνωσης ανταποκρίνεται στο συντριπτικό ενδιαφέρον που έδειξαν σύλλογοι σε όλη την Ευρώπη, οι οποίοι έχουν αναγνωρίσει το Eurocup ως μια διοργάνωση που προωθεί τη σταθερότητα, ενθαρρύνει τις επενδύσεις και υποστηρίζει τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό μεταξύ των συμμετεχόντων συλλόγων, ενώ παράλληλα παρέχει ένα πλαίσιο υψηλής ποιότητας για τις ομάδες ώστε να αγωνιστούν στο υψηλότερο επίπεδο.



Και επίσημα ο ΠΑΟΚ και ο Άρης θα βρίσκονται στο EuroCup και μάλιστα με πενταετή συμβόλαια.Μαζί με τις δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης, στη λίστα είναι και η Μονακόμετά την παρουσία της στη Euroleague τα προηγούμενα χρόνια. Οι Μονεγάσκοι θα έχουν και εκείνοι πενταετές συμβόλαιο στο Eurocup.Όσες ομάδες έχουν πενταετή συμβόλαια στο ΕuroCup, αυξάνουν τις πιθανότητες τους να βρεθούν στη Euroleague στο μέλλον. Είτε μέσω της κατάκτησης του Eurocup, είτε μέσω wild card στην πολύ πιθανή άυξηση των ομάδων τα επόμενα χρόνια (από 22 σε 24).Η Τζιρόνα, το Αμβούργο, Λέγκια Βαρσοβίας, Τσιμπόνα και η Μπούργος αποτελούν τις βασικές υποψήφιες για τη wild card που απομένει στο Eurocup.Η επισημοποίηση της λίστας των ομάδων του Eurocup, δείχνει ανεπίσημα πως η Παρί θα βρίσκεται στη Euroleague τη νέα σεζόν. Μένει η ομάδα που θα πάρει την 20η θέση στη Euroleague.Το γεγονός πως Μπεσίκτας και Μονακό είναι στη λίστα του EuroCup, δεν σημαίνει πως και οι δύο θα παίξουν στη διοργάνωση της νέα σεζόν. Η 20η θέση της EuroLeague για τη σεζόν που έρχεται, θα διεκδικηθεί από τους Μονεγάσκους και τους Τούρκους.Aυτό σημαίνει πως θα ανοίξει άλλη μια θέση στο EuroCup της νέας σεζόν που θα διεκδικηθεί από την Τζιρόνα, το Αμβούργο, τη Λέγκια Βαρσοβίας, την Τσιμπόνα και τη ΜπούργοςAναλυτικά όλες οι ομάδες που θα βρεθούν στο Eurocup της νέας σεζόν.Οι ομάδες με τις πενταετείς άδειες: Άρης Betsson, Μονακό, Μπαχτσεσεχίρ, Τορτόνα, Μπεσίκτας, Μπούντουτσνοστ, Τσεντεβίτα, Μπουργκ, Τρέντο, Χάποελ Ιερουσαλήμ, Τενερίφη, Λε Μαν, Λιετκαμπέλις, Λόντον Λάιονς, Νεπτούνας, Κέμνιτς, ΠΑΟΚ, Ουλμ, Σκάιλαινερς, Τουρκ Τέλεκομ, Κλουζ Ναπόκα, Βενέτσια.Οι ομάδες με μονοετή συμμετοχή: Μπάλκαν Μπότεβγκαρντ, Ρόμα, Μανρέσα, Νάπολι, Ρίγα, Σίγουλβς, Σιαουλιάι, Σλασκ Βρότσλαβ, Τόφας«Η Euroleague Basketball ανακοίνωσε τη λίστα των ομάδων που θα συμμετάσχουν στο Eurocup 2026-27. Μετά την έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της ECA , η διοργάνωση θα επεκτείνει τόσο τον αριθμό των συμμετεχόντων συλλόγων όσο και τη μορφή της. Οι 32 ομάδες θα χωριστούν σε τέσσερις ομίλους των οκτώ, με 16 ομάδες να προκρίνονται στα πλέι οφ. Τα πλέι οφ θα περιλαμβάνουν όγδοους, προημιτελικούς, ημιτελικούς και τελικούς, οι οποίοι θα διεξαχθούν όλοι σε μορφή σειράς best-of-three.Η επέκταση της διοργάνωσης ανταποκρίνεται στο συντριπτικό ενδιαφέρον που έδειξαν σύλλογοι σε όλη την Ευρώπη, οι οποίοι έχουν αναγνωρίσει το Eurocup ως μια διοργάνωση που προωθεί τη σταθερότητα, ενθαρρύνει τις επενδύσεις και υποστηρίζει τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό μεταξύ των συμμετεχόντων συλλόγων, ενώ παράλληλα παρέχει ένα πλαίσιο υψηλής ποιότητας για τις ομάδες ώστε να αγωνιστούν στο υψηλότερο επίπεδο.

Η επιλογή των ομάδων βασίστηκε στην τελική κατάταξη των αντίστοιχων εγχώριων πρωταθλημάτων τους, με 22 συλλόγους να λαμβάνουν μακροπρόθεσμες, πενταετείς άδειες και προσκλήσεις wildcard. Η τελική wildcard, η οποία θα συμπληρώσει τη λίστα των 32 συμμετεχουσών ομάδων, θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες και θα απονεμηθεί μεταξύ των συλλόγων που υπέβαλαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.



Σε περίπτωση που κάποια ομάδα εξασφαλίσει wild card στην Euroleague και ως εκ τούτου μείνει κενή η θέση της στο Eurocup, η κενή θέση θα καλυφθεί επίσης από τις ομάδες που έχουν υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.



Η λίστα των συμμετεχόντων περιλαμβάνει εκπροσώπους από 16 διαφορετικές χώρες και περιοχές. Η Ιταλία είναι η χώρα με τις περισσότερες συμμετοχές, δηλαδή με πέντε ομάδες: Τρέντο, Βενέτσια, Τορτόνα, Νάπολι και Ρώμη. Ακολουθούν η Γερμανία και η Τουρκία με τέσσερις εκπροσώπους η καθεμία.



Η πλήρης λίστα των ομάδων για το EuroCup 2026-27 θα παρουσιαστεί στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο της ECA για επίσημη έγκριση και στη συνέχεια θα υποβληθεί στη Γενική Συνέλευση για επικύρωση.



Ως αποτέλεσμα αυτής της επέκτασης, οι διοργανώσεις της Euroleague Basketball θα περιλαμβάνουν συνολικά 52 ομάδες, 20 στην Euroleague και 32 στο Eurocup, παρουσιάζοντας την υψηλότερη ποιότητα μπάσκετ συλλόγων στην ήπειρο».