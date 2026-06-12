Παναθηναϊκός: Αποχαιρέτησε μετά από 5 χρόνια ο Γιάννης Κώτσιρας
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Παναθηναϊκός Γιάννης Κώτσιρας Super League 1

Παναθηναϊκός: Αποχαιρέτησε μετά από 5 χρόνια ο Γιάννης Κώτσιρας

Ο Γιάννης Κώτσιρας δεν ανανέωσε με τον Παναθηναϊκό και είναι πλέον σε αναζήτηση νέας ομάδας

Παναθηναϊκός: Αποχαιρέτησε μετά από 5 χρόνια ο Γιάννης Κώτσιρας
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Τέλος από τον Παναθηναϊκό ο Γιάννης Κώτσιρας. 

Μετά από 5 χρόνια παρουσίας ο 33χρονος ποδοσφαιριστής δεν ανανέωσε με τον Παναθηναϊκό και είναι σε αναζήτηση νέας ομάδας. 

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

«H ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Γιάννη Κώτσιρα. Ο Γιάννης εντάχθηκε στην οικογένεια του Τριφυλλιού το καλοκαίρι του 2021 και για μια πενταετία υπήρξε ένα πολύ σημαντικό στέλεχος της ομάδας.

Ήταν βασικός στις δύο πορείες προς την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας το 2022 και το 2024. Συνολικά αγωνίστηκε με την πράσινη φανέλα σε 156 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ φόρεσε και το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

Γιάννη, σ’ ευχαριστούμε για όλα και σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στα επόμενα βήματα της καριέρας σου!».
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